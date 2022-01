Pahimpina sairaspäivinä Penttistä painoi raskas huoli perheen tulevaisuudesta, jos hänelle kävisi huonosti. Pelisuunnittelijan viimeisin peli oli viimeistä silausta vaille valmis.

Jani Penttisen poika Tian koodaa jo innokkaasti isänsä kanssa pelejä. Penttisen kotitoimiston seinät Las Vegasissa on maalattu hänen suunnittelemiensa pelien maailmoilla.

”Lääkäri sanoi, että maanantai tulee olemaan pahin ja ratkaiseva päivä paranemisen kannalta. Juuri niin siinä kävi.”

Varhain maanantaiaamuna 13. joulukuuta sairaanhoitaja tuli tarkistamaan Jani Penttisen voinnin Summerlinin sairaalan osastolla Las Vegasissa. Hapetusmittarin lukemat olivat hälyttäviä. Penttinen yritti hengittää kunnolla, mutta happi ei kulkenut vaurioituneessa keuhkokudoksessa verenkiertoon.

”Kuulin kaiuttimista että rapid response -tiimiä pyydettiin huoneeseen se ja se. Tajusin, että kyseessä oli minun huoneeni. Sitten siinä oli lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa paljon ympärillä touhuamassa”, Penttinen kertoo.

Häntä alettiin valmistella sairaalan teho-osastolle siirtämiseen. Joku kuitenkin ehdotti vielä potilaan kääntämistä vatsalleen.

Kääntäminen toimi. Se auttoi keuhkojen työtä. Happisaturaatio nousi sen verran, että teholle siirtäminen voitiin peruuttaa. Vaara ei ollut silti vielä ohi.

”Tilanne oli huono vielä pari päivää. Pelkäsin todella teholle joutumista. Yksi brittiystävä sairastui vain vähän aiemmin. Hänet oli siirretty tehohoitoon ja nukutettu. Hän ei herännyt siitä nukutuksesta koskaan”, Penttinen kertoo puhelimitse kotoaan Las Vegasista.

Jani Penttinen on 46 vuoden iästään huolimatta suomalaisen pelialan veteraani. Hän on koodannut pelejä 1990-luvun alkuvuosista, jolloin alan harrastajat alkoivat esitellä ja vertailla aikaansaannoksiaan Assembly-tapahtumissa.

Penttinen kehitti ystävänsä kanssa vuonna 1993 Atari-tietokoneelle Utopos-nimisen avaruusammuntapelin, jota hän alkoi myydä 50 markan (noin 10 euron) hintaan. Tilauksia tuli ensin Suomesta, sitten myös Ruotsista ja lopulta eri puolilta maailmaa.

Kauppa kävi niin, että pelaajat ympäri maailmaa lähettivät rahat kirjekuoressa ja Penttinen lähetti pelin sisältävän levykkeen takaisin perinteisenä postina. Internet oli vasta syntymässä.

Seuraavina vuosina hän teki töitä menestyneissä suomalaisissa pelifirmoissa Remedyssä ja Housemarquessa.

Housemarquen tekemä kansainvälisesti menestynyt lumilautailupeli herätti yhdysvaltalaisen EA-konserniin kuuluvan pelistudion Westwoodin huomion. Studio tarjosi peliprojektia vetäneelle Penttiselle töitä vuonna 2000.

Hän muutti Las Vegasiin. ”En ollut ajatellut lähteä niin kauas, mutta tarjous oli niin hyvä, ettei siitä voinut kieltäytyä.”

Myöhemmin Penttinen vaihtoi alaa, asui välillä Kiinassakin ja perusti muun muassa kielikäännöksiä tekevän Transfluent-startupin.

Vuonna 2019 hän kuitenkin päätti vielä kokeilla pelialaa ja perusti tuttujen kanssa Utopos-nimisen peliyhtiön. Penttinen asuu neljän lapsensa ja kiinalaisen vaimonsa Wen Sunin kanssa jälleen Las Vegasissa.

Utopos teki ensimmäiseksi modernisoidun version Penttisen 30 vuoden takaisesta avaruusräiskintäpelistä. Se julkaistiin kaksi vuotta sitten. Sitten Penttinen alkoi valmistella pelistä Xbox-konsolille sopivaa versiota.

Viime marraskuussa Xbox-versio oli viimeistelyä vaille julkaisuvalmis.

Pelin yhdellä tasolla pelaajan ohjaama avaruusalus räiskii lasersuihkuilla punaisena hehkuvia piikkiproteiinien ympäröimiä palleroita, ilmiselviä koronaviruksia.

Tytär Mei halusi leikkiä lauantaiaamuna isän kanssa teekutsuja kotipihalla.

” ”Jossain vaiheessa tajusin olevani aika sairas.”

Koko koronaepidemian ajan Penttinen on ollut hyvin varovainen kohtaamisissaan. Hän on tehnyt töitä kotona, ja Yhdysvalloissa lapsetkin kävivät pitkään etäkoulua.

Viime syksynä epidemiatilanne kuitenkin rauhoittui. Helsingissä järjestettiin marras–joulukuun vaihteessa startup-alan jättitapahtumaksi paisunut Slush. Penttinen päätti osallistua.

Slushiin oli tulossa paljon ystäviä ja tuttavia, joita olisi hienoa tavata pitkän tauon jälkeen. Slushissa on myös kätevää tavata startup-yritysten rahoittajia.

”Pari päivää ennen tapahtuman alkua alkoi tulla tietoa uuden omikronmuunnoksen leviämisestä. Ajattelin, ettei sitä olisi kuitenkaan Helsingissä vielä niin paljon.”

Epidemiatilanne muuttui omikronin myötä kirjaimellisesti lennosta. Jotkut Slushiin matkalla olleet kalifornialaiset pääomasijoittajat peruivat tulonsa aivan viime tingassa. Osa kääntyi takaisin jopa kesken matkan, New Yorkin -välilaskulta.

Penttinen kuitenkin matkusti, tapasi ihmisiä ja kävi Slushin kuuluisissa iltajuhlissa. Päivisin hän käytti FFP2-suojainta, mutta iltaisin meno oli vapaampaa. Pikatestien turvin iltajuhlissa juteltiin ja tanssittiin ilman maskeja.

Slushin jälkeen hän teki pikatestin ja kävi tapaamassa vanhempiaan Orimattilassa.

”Sitten lensin Los Angelesiin, missä minun oli tarkoitus osallistua Suomen konsulaatin itsenäisyyspäiväjuhliin. Finnair oli hukannut matkatavarani, ja yritin järjestää itselleni puvun jostain. Jossain vaiheessa tajusin, että olenkin itse asiassa aika sairas. Tein taas koronatestin, ja se näytti positiivista.”

Hotellissa asuneen Penttisen vointi heikkeni nopeasti. Hän pääsi onneksi ystävän autokyydillä Las Vegasiin.

”Ajattelin vain, että en halua joutua sairaalaan vieraassa kaupungissa. Haluan kotiin. Mihinkään julkiseen liikennevälineeseen en olisi voinut tietenkään mennä.”

Toiselta ystävältä Penttinen sai kotiinsa hapetusmittarin. Jos lukema painuisi alle 90:n, pitäisi mennä sairaalaan.

”Niin ei käynyt, mutta menin silti seuraavana perjantaina ensiapuun. Olo oli kehno ja ajattelin, että voisin ehkä saada vasta-ainehoitoa. Lääkäri totesi, että minut pitää ottaa sisään osastolle.”

Penttinen oli sairaalassa yhteensä kahdeksan päivää. Voinnin ollessa heikoimmillaan häntä painoi raskas huoli vaimon ja lasten tulevaisuudesta. Uusi pelikin, jonka suunnittelemiseen hän oli käyttänyt säästönsä, oli vielä viimeistä viilausta vaille ja julkaisematta.

”Olin aika epätoivoinen ja kauhuissani perheen toimeentulosta, jos en selviä tai joudun olemaan pitkään sairauslomalla.”

Penttinen järjesti vaimonsa kanssa rahankeräyksen joukkorahoitusalustalla sairasvuoteelta käsin. Yli 150 ystävää lahjoitti yhteensä 26 000 dollaria perheen tueksi.

”Se on ollut suureksi avuksi. Olen lopulta toipunut nopeammin kuin odotin, mutta keuhkoissa on yhä aika sakeasti jäännöksiä taudista, ja se vaikeuttaa hengittämistä. Lääkärin mukaan keuhkojen toipuminen kestää kuukausia.”

Jani Penttinen pelkäsi pahimpina päivinä perheensä toimeentulon puolesta, jos hän ei selviäkään.

” ”Pelintekijä on yhtä hyvä kuin viimeisin pelinsä”

Penttinen sairastui vakavasti rokotuksesta huolimatta. Hänet sairastuttanut virus oli omikronia ärhäkämpää tautia usein aiheuttavaa deltatyyppiä.

”Valitsin viime keväänä Johnson & Johnsonin rokotteen, koska sitä annettiin vain yksi pistos ja ajattelin, että se on siksi kätevä. Nyt tiedetään, että sen teho on ollut vähän heikompi muihin rokotteisiin verrattuna”, hän kertoo.

Penttinen on vakuuttunut, että pitkän lentomatkan ja aikaeron aiheuttama stressi elimistölle myös heikensi vastustuskykyä juuri ratkaisevalla hetkellä, kun virus hyökkäsi puolustusjärjestelmää vastaa.

”Lentomatkojen jälkeen elimistöni on aina aika rasittunut. Leposyke on monta päivää tavallista korkeampi. Mitään riskitekijöitä minulla ei ole, vaan terveydentila on muuten ollut hyvä.”

Jani Penttisen mukaan Las Vegas on hyvä kaupunki asua lapsiperheen kanssa.

Toivuttuaan Penttinen sai tehtyä Guntech 2 -peliinsä viimeiset säädöt ja 13. tammikuuta se julkaistiin Xboxille. Tulevaisuus näyttää taas valoisalta.

Peli on saanut kohtuullisen paljon huomiota, eikä vähiten ironian vuoksi: pelissä ammutaan viruksia, joita vastaan Penttinen joutui itse taistelemaan. Muun muassa Wired-lehti kirjoitti Penttisen sairaudesta hiljattain.

”Arviot ovat olleet hyviä ja sitä on myytykin ihan hyvin. Pelintekijä on aina yhtä hyvä kuin viimeisin pelinsä. Onnistuminen oli siksi tosi tärkeää tulevien projektien kannalta”, Penttinen sanoo.