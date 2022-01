”Kun laskuvesi tulee, nähdään kuka on uinut alasti”, sanoi Warren Buffett – Markkinoilla erotellaan jyvät akanoista, kun sijoittajat pohtivat, jatkuuko ala­mäki

Suomalaisen analyytikon mukaan tuotot voivat jäädä saamatta, jos osakkeita myy varmuuden vuoksi liian aikaisin. Siksi nyt kannattaa säilyttää maltti, vaikka markkinoilla on hermoilua.

New Yorkin pörssissä viime viikko oli alakuloinen.

Yhdysvaltain pörsseissä oli viime viikolla heikoin viikko sitten koronaepidemian aiheuttaman romahduksen ja Helsingin pörssissäkin osakkeiden hinnat keskimäärin laskivat.

Sijoittajia kiinnostaisi ennen seuraavaan viikon alkua tietää, jatkuuko markkinoiden alamäki ja mitä siis kannattaisi tehdä.

Huolia lisää se, että monenmoiset oraakkelit lausuvat nyt ennustuksiaan kurssien kehityksestä niin kuin aina hermostuneisuuden kasvaessa.

Esimerkiksi brittiläinen tunnettu sijoittaja Jeremy Grantham sanoi viime viikolla näkevänsä ”vuosisadan neljännen superkuplan olevan jo täällä”. Hän povaa keskeisiin yhdysvaltalaisiin osakeindekseihin kymmenien prosenttien romahduksia.

Lue lisää: Pörssin ”superkuplan” puhkeaminen on jo alkanut, sanoo aiemmat markkinakuplat ennustanut sijoituspomo

HS haastatteli perjantaina suomalaisia analyytikkoja, joiden näkemykset olivat huomattavasti maltillisempia.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoi, että osakemarkkinoilla on pikemminkin ”ylilyövän paniikin maku”.

”Markkinat tykkää intoilla molempiin suuntiin”, Saari sanoi.

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto puolestaan korosti, että laskupäivät ja korjausliikkeet ovat osa osakemarkkinoiden kehitystä.

Pörssin liikkeitä kannattaa suhteuttaa laskua edeltäneeseen nousujaksoon. Vaikka viime viikkojen lasku etenkin Yhdysvaltojen pörssi-indekseissä näyttää rajulta, esimerkiksi Nasdaq-indeksi oli perjantain päätteeksi yhä 43 prosenttia korkeammalla kuin ennen koronaepidemian romahdusta alle kaksi vuotta sitten.

Pandemiaa oli jo edeltänyt erittäin pitkä hintojen nousukausi. Ennen finanssikriisiä vuonna 2008 Nasdaq-indeksin lukema oli 2 725 ja perjantaina se oli 13 768.

Pandemian aikana osakkeiden kallistuminen on siis ollut todella nopeaa, kun rajut elvytystoimet molemmin puolin Atlanttia ovat painaneet korkoja ja lisänneet liikkeessä olevan rahan määrää entisestään.

Matalariskisten sijoituskohteiden, kuten joukkolainojen, tuotot ovat olleet niin huonoja, jopa negatiivisia, että pääomat ovat virranneet korkeamman riskin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin.

Nyt rahapolitiikan suuri suunta on kääntynyt. Inflaatio on nopeampaa kuin vuosikymmeniin ja vaikka kiihtymisestä osa on luultavasti väliaikaista, keskuspankkien odotetaan kiristävän rahapolitiikkaa vähitellen.

Se tarkoittaa arvopaperien osto-ohjelmien alasajoa ja korkojen nousua. Nämä toimet siirtänevät pääomia ennen pitkää osakkeista korkomarkkinoille, mikä voi näkyä osakkeiden hinnoissa.

Rahapolitiikan kiristyminen on kuitenkin hidasta. Erityisesti Euroopassa EKP varoo visusti aiheuttamasta häiriöitä eurovaltioiden rahoitukselle tai talouskasvulle. Monen euromaan julkinen talous on pandemian jäljiltä entistäkin heikommassa kunnossa, ja korkojen nousu voisi aiheuttaa tuhoisaa jälkeä.

Inflaatio aiheuttaa yrityksille haasteita myös suoraan. Sijoittajan kannattaa seurata, ovatko yritykset pystyneet siirtämään tuotantopanostensa kallistumisen omien tuotteidensa hintoihin.

Danske Bankin Kivipellon mukaan tilanteeseen sopii hyvin sijoittajaguru Warren Buffettin sitaatti: ”Vasta kun laskuvesi tulee, nähdään kuka on uinut alasti.”

Laskevalla markkinalla ne yritykset, joiden osakkeiden arvostus perustuu epärealistisiin ja epävarmoihin odotuksiin, voivat kärsiä rajusti.

Sen sijaan vakaasti kasvavat, hyvää kassavirtaa tuottavat yritykset pärjäävät yhä. Niin kauan kuin liiketoiminnalla menee hyvin ja odotettavissa olevat kassavirrat vastaavat osakkeen hintaa järkevässä suhteessa, ei ole mitään syytä, miksi osakkeen arvon pitäisi laskea.

Nyt erotellaankin jyvät akanoista, kun kylmän suihkun herättämät sijoittajat palaavat nöyrinä yritysten tuloslaskelmien ja taseiden ääreen.

Analyytikot uskovatkin, että alkanut tuloskausi selittää osakkeiden heiluntaa. Esimerkiksi Netflixin tulos oli pettymys. Sijoittajien reaktio oli raju.

Monien muidenkin yritysten tulevaisuuden odotuksia koskevat kommentit ovat olleet varovaisia ja niitä kuunnellaan nyt todella herkällä korvalla.

Lue lisää: Netflixin uusien tilaajien määrä jäi hieman ennusteesta – osake romahti jälkipörssissä

Mihinkään valtavaan romahdukseen ei sen sijaan uskota. Se edellyttäisi odotusta myös yleisen talouskehityksen ja sitä kautta kysynnän romahduksesta.

Kivipellon mukaan Danske Bank on jo aiemmin vähentänyt osakkeiden painotusta suosituksissaan. Osakkeiden ylipainotuksen sijaan suositus on nyt neutraali.

”Jos uskoisimme jonkinlaiseen pörssiromahdukseen, suosittelisimme osakkeiden alipainottamista”, Kivipelto sanoo.

Saari ja Kivipelto korostavat pitkäjänteisen sijoittamisen tärkeyttä myös osakkeissa.

”Jokaisen sijoittajan pitäisi ennemmin keskittyä oman salkun rakentamiseen niin, että se kestää nousu- ja laskumarkkinassa. On todellinen riski, että tuotot jäävät saamatta, jos myy liian aikaisin. Osakepoimijan kannattaa muistella, miksi niitä osakkeita on valinnut salkkuunsa”, Kivipelto sanoi perjantaina.

”Jos salkku on pullollaan kalliita kasvuyhtiöitä, lähtisin sitä painoa keventämään ja ostaisin maltillisemmin arvostettuja yhtiöitä”, OP:n Saari totesi.