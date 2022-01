Norjalaismedioiden mukaan Norjan valtio maksoi Wihuri-yhtiöiden omistaman Dassault Falcon 7X -koneen vuokrahinnan.

Afganistania hallitsevan Talebanin 15-henkinen valtuuskunta lensi lauantaina Osloon suomalaisella lentokoneella. Norjalaismedioiden tietojen mukaan valtuuskunnan haki Kabulista suomalaisen Jetfliten omistama Dassault Falcon 7X -kone.

Luksusvuokrakoneen ja matkan muut kustannukset maksaa Norjan valtio.

Jetflite on Wihuri-yhtiöiden omistama yksityislentopalveluita tarjoava yhtiö. Jetfliten toimitusjohtaja ei vastannut sunnuntaina HS:n viesteihin tai puheluihin. Yhtiön asiakaspalvelusta kieltäydyttiin kommentoimasta asiaa.

Falcon 7X on pitkiin lentoihin sopiva konetyyppi, jonka käyttösäde on Jetfliten sivujen mukaan 11 000 kilometriä. Se voi kuljettaa 16 matkustajaa.

Kone näkyy selvästi Taleban-hallinnon jakamassa Twitter-viestissä ja VG-lehden jakamalla videolla valtuuskunnan saapumisesta. Koneen kyljessä sisäänkäynnin vieressä on Suomen lipun kuva.

Kuvakaappaus Jetfliten sivuilta.

Talebanin valtuuskunta saapui lauantaina Norjaan kolmipäiväisiin keskusteluihin länsimaiden diplomaattien ja Afganistanin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Keskustelut alkoivat sunnuntaina afganistanilaisten naisaktivistien ja toimittajien kanssa, kertoo uutistoimisto AFP. Tulevina päivinä Talebanin valtuuskunta tapaa muun muassa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin diplomaatteja.

Kyseessä on Talebanin edustajien ensimmäinen virallinen vierailu Euroopassa sen jälkeen, kun ääri-islamistinen järjestö palasi valtaan Afganistanissa elokuussa.

Vierailu on herättänyt Norjassa kritiikkiä. Sunnuntaina kymmenien protestoijien joukko kokoontui Norjan ulkoministeriön eteen osoittamaan mieltä Talebanin läsnäoloa vastaan.

Ennen vallanvaihtoa Afganistanin hallinnon ministerinä toiminut ja nykyisin Norjassa asuva poliitikko Nargis Nehan kertoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa kieltäytyneensä kutsusta keskusteluihin Oslossa.

Nehan sanoi olevan huolissaan siitä, että Norjan järjestämä keskustelu ”normalisoi Talebania ja vahvistaa heitä, samalla kun heillä ei ole mitään aikeita muuttua”.

Oppositiossa olevan Norjan Edistyspuolueen puheenjohtaja Sylvi Listhaug kertoi tuomitsevansa sen, että valtio maksaa valtuuskunnan lentomatkan ja muut keskusteluiden järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Norjan ulkoministeriön mukaan keskusteluissa käsitellään Afganistanin humanitaarista kriisiä ja ihmisoikeustilannetta.

Usea maa keskeytti kehitysapunsa Afganistanille Talebanin valtaannousun yhteydessä.

Ennen sitä kansainvälinen kehitysapu kattoi jopa 80 prosenttia Afganistanin julkisen talouden budjetista. Lisäksi Yhdysvallat on jäädyttänyt 9,5 miljardin dollarin edestä Afganistanin keskuspankin varoja, kertoo uutistoimisto AFP.

Maan talouden romahdus ja laaja työttömyys on Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan johtamassa tilanteeseen, jossa noin 23 miljoonan afgaania on vaarassa kärsiä ruokapulasta.

”Olisi virhe asettaa Afganistanin kansalaiset kollektiivisen rangaistuksen kärsijöiksi vain siksi, että maata hallitsevat auktoriteetit eivät käyttäydy kunnolla”, kommentoi YK:n pääjohtaja Antonio Guterres perjantaina.

Valtuuskuntaa Norjassa johtaa Talebanin ulkoministeri Amir Khan Muttaqi.

Yksi valtuuskunnan jäsenistä on valokuvien perusteella Anas Haqqani, joka tunnetaan Talebanin kanssa liittoutuneen Haqqani-terroristiverkoston johtohahmona. Verkosto on yhdistetty kymmeniin verisiin terroritekoihin, ja se on ollut läheisissä yhteyksissä sekä Pakistaniin että terroristijärjestö al-Qaidaan.

Anas Haqqanin veli Sirajuddin Haqqani on terroristiverkoston entinen johtaja ja toimii nykyään Talebanin hallinnon sisäministerinä.