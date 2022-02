Venäjän talous on kurjistunut pitkään, ja se voi selittää Venäjän nykyisen uhittelun – ”Alemmuuden tunne yhdistettynä epätoivoon on vaarallinen yhdistelmä”

HS selvitti, missä kunnossa maailmaa varpaillaan pitävän Venäjän talous on. ”Venäjä on haavoittunut, mutta se ei johdu teknologisesta jälkeenjääneisyydestä”, sanoo Venäjän hyvin tunteva sijoittaja ja yrittäjä Pekka Viljakainen.

Venäjän uhittelu Ukrainan itärajoilla on pitänyt joulukuusta asti maailmaa varpaillaan. Osa HS:n haastattelemista asiantuntijoista selittää Venäjän uhittelua pitkään jatkuneena alemmuudentuntoisuutena.

”Venäjä on loukkaantunut kuin pysyvästi väärinymmärretty nero”, kuvailee venäläisen Skolkovo-kasvuyrityshankkeen neuvonantajana jo 11 vuotta toiminut Pekka Viljakainen.

Uhittelu saattaa selittyä myös Venäjän talouskehityksellä. Venäjän bruttokansantuote on yksi maailman suurimmista. Maailmanpankin mukaan Venäjän bruttokansantuote (bkt) oli vuonna 2020 yli 1 483 miljardia dollaria eli maailman 11. suurin.

Asukaslukuun suhteutettuna bkt on kuitenkin huomattavan pieni, vain noin 10 126 dollaria. Kuvaavaa on, että esimerkiksi Suomen asukaskohtainen bkt on lähes viisinkertainen Venäjään verrattuna.

Vuodesta 2010 Venäjän asukaskohtainen bkt on supistunut noin 550 dollarilla, Suomessa se on samaan aikaan kasvanut yli 2 300 dollarilla.

Mitä Venäjällä siis oikein on tapahtunut? Se selittyy seuraavien grafiikoiden avulla.

Venäjän talouskehitys on ollut verrattain hidasta

Venäjän talous on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehittynyt hitaammin kuin maailmantalous, eli sen suhteellinen asema on heikentynyt.

”Makroekonomistin silmin Venäjän kasvu on jatkuvasti hitaampaa kuin maailmantalouden. Venäjän osuus on siis supistunut reaalisesti viimeiset 10 vuotta”, sanoo Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Bofitin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Venäjän talous nojaa vientiin, ja etenkin raaka-aineisiin

Venäjä on ulkomaankaupasta riippuvainen maa, joskaan ei niin paljoa kuin Suomi.

Venäjän riippuvuutta vientituloista voi tarkastella vertaamalla viennin suhdetta bruttokansantuotteeseen eri maissa.

Mitä suurempi viennin osuus on, sitä riippuvaisempi maa yleensä on vientituloista.

Toisenlaisessa tilanteessa on esimerkiksi Yhdysvallat, jossa yritykset kasvoivat jättiläisiksi suurten kotimarkkinoiden ansiosta, Solanko vertaa.

Venäjän vienti on myös voimakkaan riippuvainen raaka-aineista.

Raakaöljy tuo tyypillisesti Venäjän vientituloista noin 25 prosenttia, maakaasu ja öljyjalosteet noin kymmenen prosenttia ja kivihiili kolmisen prosenttia, Solanko kertoo.

Erityisesti öljyn ja kaasun hinnan vaihtelut näkyvät prosenttiosuuksien vaihteluna.

Muita tärkeitä vientituotteita ovat vähän jalostetut metallit ja metallimalmit, erilaiset peruskemian raaka-aineet.

Lisäksi vientiin menee jonkin verran koneita ja laitteita, Solanko kertoo.

”Suomen ja Baltian maiden osalta metsäteollisuuden raaka-aineella on merkitystä, mutta se ei ole pääasiallinen vientituote.”

Suomeen tuodaan esimerkiksi tiettyä pyöreää koivupuuta.

Venäjältä ei tule suuryrityksiä

Venäjä on sulkeutumisensa ja pakotteiden takia jäänyt teknologiayritysten kansainvälisessä kilpajuoksussa kauas jälkeen.

Sillä on yhä kotimaassaan erilaisia suosittuja alustatalouden sovelluksia, mutta viestipalvelu Telegramia ja New Yorkin pörssiin listattua kyytipalveluyhtiö Yandexia (Yango) lukuun ottamatta kansainvälisesti isoiksi kasvaneita teknologiayrityksiä on vain kourallinen.

Woltin tai Spotifyn kaltaiset kasvutarinat ovat nekin marginaalissa.

Myöskään sadan markkina-arvoltaan suurimman pörssiyhtiön listalta ei löydy yhtään venäläisyhtiötä.

Kokoerot ovat yritysjätteihin verrattuna kasvaneet jo valtaviksi.

Kun Applen ja Microsoftin arvo on yli kaksituhatta miljardia dollaria, jää Venäjän ylpeyden, maailman suurimman maakaasuyhtiön Gazpromin arvo alle sadan miljardin dollarin.

Toisin sanoen Venäjällä ei ole enää muskeleita kansainvälisessä yritysten välisessä kisassa.

Venäjällä on kuitenkin joukko erilaisia teknologiayhtiöitä, jotka ovat suosittuja Venäjällä ja sen vaikutusalueella.

Venäjällä suosittu sosiaalisen median Vkontakte (VK) kertoo, että sillä on yli sata miljoonaa aktiivista käyttäjää ja se haastaa Venäjällä vakavasti Facebookia.

Samoin erilaiset mobiili- ja maksamispalvelut ja laajakaista toimivat hyvin Venäjällä.

Venäjän yrityskulttuuri ei rohkaise kilpailua

Yhdysvalloissa yritykset voivat kasvaa isoiksi jo 320 miljoonan ihmisen ostovoiman turvin, ja amerikkalaiset palvelut otetaan suopeasti vastaan monissa maissa.

Kiinassa 1,4 miljardin ihmisen kotimarkkinat riittävät myös pitkälle.

Kinassa on myös kannustettu alueellisesti isoja toimijoita kilpailemaan keskenään, kun Venäjällä on Neuvostoliiton ajoista lähtien uskottu yksittäisten kansallisten mestariyritysten voimaan, Solanko vertaa.

Tällöin ne eivät vastaavassa määrin altistu kilpailulle niin kuin Kiinassa tai Yhdysvalloissa.

” ”Venäläinen kulttuuri tai tuotteet eivät ole lännessä kauhean haluttuja. Kyllä siellä sen verran realisteja ollaan, että ymmärretään, että tämä ei ole se heidän voimansa.”

”Tai ainakaan Venäjällä se ei ole koskaan ollut tietoinen politiikka, että yrityksiä ajettaisiin superkilpailuun niin kuin Kiinassa.”

Pakotteet ovat ajaneet Venäjän ahtaalle

Kun Venäjä on vuonna 2014 ja 2016 asetettujen pakotteiden jälkeen jäänyt yksin, sen yhtiöt eivät ole voineet täysimittaisesti kehittyä verkostotaloudessa, eikä verkostoituminen ollut aiemminkaan Venäjän vahvuuksia.

Käykö Venäjälle tällöin kuin haavoittuneelle eläimelle?

Kun se ei pärjää taistelussa teknologiaherruudesta, sen on pyrittävä muuttamaan säännöt ja käytettävä niitä vahvuuksiaan, joita sillä vielä on?

”Ylipäätään valtiot käyttävät niitä etuja mitä on”, Solanko vastaa.

”Venäjällä ne ovat energian vienti ja sotilaallinen voima lähialueilla. Kulttuurista voimaa ja tiedotusylivoimaa Venäjä yrittää, mutta kauhean huonolla menestyksellä.”

Venäjällä on etenkin maakaasun suhteen käytössään voimakas kiristysruuvi, jolla se saisi halutessaan Euroopan vaikeuksiin.

EU tuo 90 prosenttia tarvitsemastaan maakaasusta, ja tästä yli 40 prosenttia tulee Venäjältä lähinnä putkia pitkin.

Lue lisää: Energian hinta on noussut Euroopassa pilviin, vaikka Gazprom on noudattanut kaikkia sopimuksia – Suomen ja EU:n horjuttaminen olisi Venäjälle todella helppoa

Solangon mukaan ei ole edes realistista ajatella, että Venäjä onnistuisi muokkaamaan mielipiteitä lännessä pehmeillä keinoilla eli niin sanotulla soft powerilla.

”Venäläinen kulttuuri tai tuotteet eivät ole lännessä kauhean haluttuja. Kyllä siellä sen verran realisteja ollaan, että ymmärretään, että tämä ei ole se heidän voimansa.”

”Venäjä on haavoittunut, mutta se ei johdu teknologisesta jälkeenjääneisyydestä”, vastaa Pekka Viljakainen samaan kysymykseen siitä, toimiiko Venäjä kuin haavoitettu eläin.

Yrittäjä ja sijoittaja Viljakainen puhuu pitkään siitä, kuinka Venäjän lahjakkuusreserviä kannattaisi hyödyntää varsinkin insinööri- ja ohjelmistotyössä paljon nykyistä enemmän.

” ”Alemmuuden tunne yhdistettynä epätoivoon on vaarallinen yhdistelmä. Siitä olisi pakko päästä eteenpäin.”

Viljakaisen käsityksen mukaan Ukrainan kriisi johtuu ennen kaikkea siitä, että Venäjä on eristetty kaikista neuvottelupöydistä.

Edes suomaiset poliitikot eivät enää tapaa venäläisiä joitakin virallisia tapaamisia lukuun ottamatta, Viljakainen harmittelee.

”Ei ole suhteita eikä ystävyyttä.”

Viljakainen kehuu vuolaasti Venäjän laajakaistaverkostoa, mobiilisovelluksia ja televerkkoja.

”Venäjällä 4g on kaikkialla ja 5g:täkin puskee. Ajatus siitä, että Venäjä olisi pysähtynyt teknisesti ei pidä mitenkään paikkaansa.”

Yksin Skolkovosta on kymmenessä vuodessa noussut kahdeksan yli miljardin dollarin arvoista yhtiötä, Viljakainen muistuttaa.

Viljakainen kehuu myös valtiojohdon nuorempaa johtajasukupolvea koulutetuksi ja älykkääksi.

Yrittäjistä kuitenkin moni huippuosaaja lähtee Venäjältä pois, Viljakainen myöntää.

Tosin moni teknologiaosaaja on palannut Venäjälle huolehtimaan perheestään koronan takia, Viljakainen kertoo.

Viljakaisen mukaan kilpailuakin riittää. Eri pankkiryhmät haastavat Sperbankin tekoälysovelluksia, ja esimerkiksi Yandex ei ota ohjeita vastaan hallinnolta.

Viljakainen suree sitä, että haavoitettu Venäjä on mennyt pr-puolella ampumaan itseään vielä kyseenalaisen kunnian tähden.

Hän muistuttaa Venäjän eliitin kokeneen samanlaista alemmuudentunnetta 1700-luvulta lähtien.

Vaikka tsaariperheillä oli suurimmat laivat ja ja eniten kultaa ja timantteja, britit ja ranskalaiset katsoivat heitä kuin maalaisserkkuja.

”Alemmuuden tunne yhdistettynä epätoivoon on vaarallinen yhdistelmä. Siitä olisi pakko päästä eteenpäin.”