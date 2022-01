Pakotteet voisivat hankaloittaa Venäjän teknologiasektorin toimintaa tai jopa heikentää kuluttajaelektroniikan saatavuutta.

Yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on keskeinen rooli globaalissa puolijohdeteollisuudessa, vaikka esimerkiksi mikropiirejä valmistetaan eri puolilla maailmaa. Kuvassa hollantilaisen ASML:n tuotantolinja Veldhovenissa.

Yhdysvallat uhkaa Venäjää uudenlaisilla, teknologian saatavuutta rajoittavilla pakotteilla, mikäli maa hyökkää Ukrainaan, kertoo The Washingon Post.

Presidentti Joe Bidenin hallinnossa työskentelevät nimettömät lähteet kertovat lehdelle, että Yhdysvallat valmistelee yhdessä eurooppalaisten ja aasialaisten kumppaneiden kanssa pakotteita, joilla ne voisivat estää venäläisiä yhtiöitä saamasta lännestä komponentteja korkean teknologian tuotteisiin.

Lähteiden mukaan pakotteita voidaan käyttää suunnatusti sektoreille, joita Venäjä pitää strategisina tulevaisuuden aloina, esimerkiksi siviili-ilmailuun tai tekoälykehitykseen, tai laajasti niin, että vaikutukset tuntevat venäläiset kuluttajat, joiden olisi vaikeampi hankkia kulutuselektroniikkaa, kuten älypuhelimia tai pelikonsoleita.

Käytännössä tämä tapahtuisi niin, että Yhdysvaltain valtio kieltää yhdysvaltalaisia yhtiöitä myymästä elektroniikkatuotteiden valmistuksessa välttämätöntä puolijohdetekniikkaa Venäjälle. Vaikka puolijohteita valmistetaan myös Yhdysvaltain ulkopuolella, lähes kaikki valmistajat hyödyntävät yhdysvaltalaista suunnittelutyötä tai ohjelmistoja. Näin Yhdysvallat pystyy mahdollisesti rajoittamaan myös muissa maissa toimivien yritysten kauppaa Venäjälle.

”Näiden vientirajoitusten voima on siinä, että niillä voimme heikentää ja näivettää näiden sektoreiden kykyä kasvaa Venäjän talouden tulevaisuuden lähteeksi”, nimetön hallinnon lähde sanoo lehdelle.

Tällaisia pakotteita Yhdysvallat on käyttänyt vain kerran aiemmin, ja silloin kohteena oli yksi yhtiö, kiinalainen puhelin- ja verkkolaitevalmistaja Huawei. Presidentti Donald Trumpin hallinto piti Huaweita turvallisuusuhkana ja kielsi vuoden 2019 toukokuussa yhdysvaltalaisia yrityksiä myymästä puolijohteita Huaweille. Myöhemmin kieltoa vielä kiristettiin.

Pakotteiden seurauksena Huawei joutui myymään Honor-liiketoimintansa, johon kuului muun muassa älypuhelinten ja tietokoneiden valmistus. Huawein liikevaihto romahti pakotteiden vuoksi viime vuonna lähes 30 prosenttia.

Venäjä on jo nyt monien länsimaiden asettamien talouspakotteiden kohteena. Pakotteita on lisätty siitä lähtien, kun Venäjä vuonna 2014 valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta. Pakotteita ovat muun muassa matkustuskiellot, varojen jäädytykset ja puolustustarvikkeiden vientikiellot. Lisäksi joiltain Venäjän valtionyhtiöiltä on estetty pitkäaikaisen rahoituksen hakeminen länsimarkkinoilta.

Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi vuonna 2019, että Venäjän talouskasvu on ollut vuositasolla 0,2 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin mitä se olisi ollut ilman pakotteita.