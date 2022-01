Uusi tekoälyä hyödyntävä työkalu auttaa sijoittajia yritysanalyysin tekemisessä.

Sijoittajien ja analyytikoiden aika on kallista, ja parempiin päätöksiin johtava tieto ja analyysi puolestaan arvokasta. Tämä on yhtälö, jonka vuoksi sijoittajille, analyytikoille ja muille rahoitusalan ammattilaisille on tarjolla lukuisia data- ja analyysipalveluita kuukausihintaan.

Nyt yhä useampi niistä hyödyntää tekoälyä, ja teknologinen kehitys synnyttää alalle uusia yrityksiä.

Yksi uusi finanssialan tekoäly-yhtiö on Comparables.ai. Se kehittää työkalua, joka auttaa löytämään ja tunnistamaan relevantteja yrityksiä vertailtaviksi ja analysoitaviksi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi markkina-analyysi tai yrityskauppakohteiden, kilpailijoiden tai asiakkaiden tunnistaminen.

Kiinnostavan yrityksestä tekee erityisesti se, millaiset tunnetut sijoittajanimet yhtiöön uskovat. Comparables kertoo keränneensä 0,6 miljoonan euron siemenrahoituksen, jossa sijoittajina ovat muun muassa Alexander Ehrnroothin sijoitusyhtiö Nidoco AB, Peter Seligson, Kari Stadigh ja Tomas von Rettig.

Ehrnrooth tunnetaan muun muassa sijoitusyhtiö Viralan hallituksen puheenjohtajana sekä YIT:n, Wärtsilän ja Ahlstrom-Munksjön hallituksen jäsenenä.

Peter Seligson jätti juuri pitkäaikaisen tehtävänsä Seligson Phoenix -rahaston salkunhoitajana ja siirtyi Ahlströmien suvun uuden sijoitusyhtiön palvelukseen.

Kari Stadigh on Sammon entinen konsernijohtaja ja muun muassa Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja.

Tomas von Rettig on sukuyhtiö Rettig Groupin toimitusjohtaja.

Millainen startup saa Suomen yrityselämän ykkösketjun laittamaan rahansa likoon?

Yrityksen perustajista Niko Nalli ja Martin Kangasniemi työskentelivät konsulttiyhtiö PwC:llä yrityskauppatiimissä. Markus Vesala puolestaan oli toiminut vastaavassa roolissa KPMG:llä. Muutaman vuoden aikana he tekivät kauppojen valmistelua varten satoja analyyseja, ja havaitsivat mikä määrä käsityötä tietojen keräämiseen yhä liittyy.

Tekoälyosaamista tiimiin tuo koneoppimisen tohtori Muhammad Ammad-ud-din.

”Kun viime keväänä lähdimme perustamaan yritystä, teimme lähes sata haastattelua toimialan sisällä ja tutkimme markkinaa. Noin 90 prosenttia sanoi, että tämä on todellinen ongelma, ja he voisivat ottaa heti testipalvelun käyttöön kun saamme sen rakennettua”, Niko Nalli kertoo.

Comparables.ai julkaisi ilmaisen testiversion palvelustaan viime syksynä. Nyt palvelu kattaa kaikki sen kumppanin eli Morningstar-palvelun listaamat noin 50 000 pörssilistattua yritystä ympäri maailmaa. Seuraava tavoite on jatkaa työkalun tekoälyn kehitystä, parantaa käytettävyyttä ja kasvattaa datan määrää. Tavoitteena on julkaista kuukausimaksullinen versio palvelusta vielä tänä vuonna.

”Tyypillinen työtehtävä varsinkin rahoitusalan analyytikoilla on se, kun pitäisi tutkia täysin uutta toimialaa ja löytää markkinan avainpelurit. Jos alat etsiä keskikokoisia sähköskootterivalmistajia Euroopassa, kestää kauan ennen kuin tunnistat oikeat yhtiöt. Usein on satojen tai tuhansien yritysten listoja, joita täytyy perata”, Nalli kertoo.

Kyse ei ole vain hakukoneesta. Alkuperäinen suositus yrityksistä muodostuu hakutuloksena, mutta Comparables.ai:ssa käyttäjä voi yhdessä tekoälyn kanssa jatkaa analyysin tekemistä oikeiden yritysten löytämiseksi.

Tuoreella yrityksellä on nyt 11 työntekijää. Sillä ei ole vielä liikevaihtoa.