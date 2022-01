Kansainvälinen valuuttarahasto varoittaa talouskasvun hidastuvan – synkistymiseen on neljä syytä

IMF ennustaa maailmantalouden kasvun olevan tänä vuonna 0,5 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin sen arvioi vielä lokakuussa.

Maailmantalouden lähiajan näkymät ovat taas synkistyneet.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi uudessa ennusteessaan tiistaina, että talouskasvua hidastavat tarjonnan kangertelu, kiihtynyt inflaatio, ennätyksellinen velkaantuminen ja sitkeä epävarmuus.

Kaikki nämä tekijät palautuvat enemmän tai vähemmän koronaviruspandemiaan, joka on omikronmuunnoksen takia pahentunut eri puolilla maailmaa.

Uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa tänä vuonna 4,4 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia.

Arvio kuluvan vuoden talouskasvusta on 0,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin edellisessä ennusteessa lokakuussa. Synkemmät näkymät johtuvat pääasiassa Yhdysvaltojen ja Kiinan talouskasvun hidastumisesta.

Pääekonomisti Gita Gopinath painottaa tarjonnan kangertelun rasittavan edelleen taloudellista toimeliaisuutta. Tarjontavaikeudet ovat vaikuttaneet myös kuluttajahintojen kallistumiseen eli inflaation kiihtymiseen.

”Inflaatiopaineita ovat myös lisänneet vahva kysyntä sekä ruoan ja energian kallistuminen. Lisäksi ennätyksellinen velka ja kiihtyvä inflaatio rajoittavat monissa valtioissa taloudellisiin häiriöihin puuttumista”, Gopinath kirjoittaa katsauksessaan.

IMF arvioi inflaatiovauhdin kiihtyvän tänä vuonna kehittyvissä kansantalouksissa 3,9 prosenttiin, mutta hidastuvan 2,1 prosenttiin ensi vuonna. Köyhissä ja keskituloisissa kansantalouksissa inflaatiovauhti kiihtyy ennusteen mukaan tänä vuonna 5,9 prosenttiin ja on ensi vuonna 4,7 prosenttia.

Inflaation seurauksena rahan ostovoima heikkenee: tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Poikkeuksellisen voimakas inflaatio on palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Kuluvan vuoden mittaan IMF arvioi silti inflaation vaiheittain hidastuvan, koska tarjonnan pullonkaulat helpottavat, tavaroiden ja palveluiden kysynnän kasvu tasaantuu ja rahapoliittista elvytystä vähennetään.

Lisäksi IMF huomauttaa, että markkinoilla energian ja ruoan kallistumisen arvioidaan kallistuvan maltillisemmin kuin viime vuonna.

Inflaatio on ensisijaisesti keskuspankkien huoli, jota ne voivat rahapolitiikallaan torjua. Pääekonomisti Gopinath painottaa rahapolitiikan olevan useissa valtioissa ratkaisevassa käännekohdassa.

Rahapolitiikan kiristäminen eli ohjauskoron kohottaminen on IMF mukaan perusteltua, jos inflaation kiihtyminen on hyvin laaja-alaista ja se on juurtunut syvälle.

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee Yhdysvallat, jossa inflaatiovauhti kiihtyi joulukuussa seitsemään prosenttiin. Siellä kuluttajahinnat ovat kallistuneet hyvin laaja-alaisesti, kun taas euroalueella merkittävin syy inflaation kiihtymiseen on energian kallistuminen.

Toisaalta IMF edellyttää rahapolitiikasta päättäviltä myös keskuspankeilta tarkkaavaisuutta, jotta ne eivät liian voimakkaalla rahapolitiikan kiristämisellä tukahduta talouskasvua.

Kaiken kaikkiaan rahapolitiikassa odotettavista olevista kiristyksistä pitäisi pääekonomisti Gopinathin mukaansa viestittää asianmukaisesti, jotta voidaan estää tarpeeton levottomuus markkinoilla.

Yhdysvaltojen talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 4,0 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. Kuluvan vuoden ennusteesta IMF leikkasi 1,2 prosenttia, mikä on verraten suuri muutos maailman suurimman kansantalouden talouskasvussa.

Euroalueen talouden se arvioi kasvavan tänä vuonna 3,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. Ennuste kuluvan vuoden talouskasvusta on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin lokakuun ennusteessa.

Pandemian aikana valtioiden velkaantuminen eri puolilla maailmaa on kiihtynyt, koska menojen lisäyksillä suojeltiin kansanterveyttä ja estettiin pahimpien taloudellisten uhkien toteutuminen.

Koronavirustautiin kuolleiden määrä on kasvanut IMF:n mukaan 5,5 miljoonaan ja sen aiheuttamat taloudelliset menetykset kasvavat 13 800 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä.

Pääekonomisti Gopinathin mukaan menetykset olisivat olleet huomattavasti suuremmat ilman tieteenharjoittajien, lääketieteellisen yhteisön ja poliittisten päättäjien ponnisteluja eri puolilla maailmaa.

Kaikesta huolimatta hän kiinnittää huomiota myös siihen, että valtioiden velkaantumiseen on alettava kiinnittää huomiota, kun talous ajan mittaan palautuu normaalimpaan tilaan.

Kun korkotaso jossain vaiheessa kohoaa ja valtioiden varainhankinta kallistuu, mittavan velkataakan kustannukset kasvavat. Se taas voi aiheuttaa taloudellisia ongelmia.

”Kaikki sellaiset keinot, jotka turvaavat uskottavasti velkakestävyyden, on sisällytettävä keskipitkän aikavälin finanssipoliittiseen kehikkoon”, pääekonomisti Gopinath kirjoittaa.

IMF:n mukaan maailmantalouden yhteenlaskettu julkinen ja yksityinen velka kasvoi 226 000 miljardiin dollariin vuonna 2020. Se on 256 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vauraiden kansantalouksien lisäksi koronaviruspandemian vaikutukset heijastuvat myös köyhin valtioihin.

Kehittyneiden kansantalouksien IMF arvioi palaavaan tänä vuonna koronaviruspandemiaa edeltäville kasvu-urille, mutta useissa keskituloissa ja köyhissä valtioissa tuotannon menetykset ovat huomattavia vielä keskipitkällä aikavälillä.

IMF arvioi äärimmäisestä köyhyydestä kärsivien ihmisten määrän lisääntyneen 70 miljoonalla suhteessa ennen pandemiaan tehtyihin arvioihin. Äärimmäinen köyhyys tarkoittaa ihmisiä, jotka joutuivat tulla toimeen alle 1,90 dollarilla päivässä.

IMF mukaan köyhissä valtioissa ainoastaan neljä prosenttia väestöstä on täysin rokotettuja koronavirusta vastaan. Vauraimmissa valtioissa osuus on 70 prosenttia.