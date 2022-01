Lähestulkoon kaikkien Yhdysvaltain suuryritysten osakkeiden hinnat ovat pudonneet tuntuvasti tammikuun aikana. Eniten tammikuussa ovat kärsineet Modernan ja Netflixin osakkeet.

Apple -9 prosenttia, Microsoft -12 prosenttia, Alphabet -10 prosenttia, Amazon -13 ja Tesla -12 prosenttia.

Listaus osoittaa, että tammikuu on ollut osakkeiden arvonnousuun tähtäävän sijoittajan näkökulmasta Yhdysvaltain osakemarkkinoilla tyly. Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on pakittanut tammikuun aikana 11,3 prosenttia ja Yhdysvaltain suuryrityksiä laajasti seuraava S&P500-indeksi 5,3 prosenttia.

Osakeindeksit kääntyivät maanantain vuoristoradan päätteeksi plussalle, mutta tiistaina kaupankäynnin aluksi Yhdysvaltain keskeiset indeksit lähtivät jälleen selvään laskuun.

Kuvaavaa rytinälle on, että tämän jutun alussa listatut yhtiöt eivät ole edes kärsineet osakemarkkinoiden turbulenssista eniten.

Alkuvuoden kovimmassa syöksyssä on ollut S&P500:n yrityksistä Moderna. Koronarokotteitakin valmistavan yhtiön osakkeen hinta on pudonnut tammikuun aikana peräti 38 prosenttia. Netflixin osakekurssi on laskenut samaan aikaan lähes 36 prosenttia ja Intuitive Surgicalin runsaat 24 prosenttia.

S&P500-indeksin kymmenestä arvokkaimmasta yhtiöstä suuria korjausliikkeitä ovat tehneet myös alussa listattujen Applen, Microsoftin, Alphabetin, Amazonin ja Teslan osakkeet.

Kiinnostavaa on, että suursijoittaja Warren Buffettin Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiö on S&P500-indeksin kymmenestä arvokkaimmasta yhtiöstä ainoa, jonka osakkeen hinta on noussut alkuvuoden aikana. Yhtiön osakkeen hinta on noussut vuoden aikana 1,6 prosenttia.

S&P500-indeksiin listatuista osakkeista peräti 375 on pakittanut tammikuun aikana.

Mutta on tammikuussa nähty toki myös kurssinousuja. Suurimpien nousijoiden joukkoon kuuluvat muun muassa Microsoftin hiljattain ostama Activision Blizzard ja Exxon.

Activision Blizzardia ovat ravistelleet paljastukset seksuaalisesta ahdistelusta, joiden takia Kalifornian osavaltio on haastanut sen oikeuteen työsuojelun puutteista. Tammikuussa yhtiön osakekurssi on noussut yli 20 prosenttia. Samaan aikaan Microsoftin osake on pakittanut lähes 12 prosenttia.

Öljyjätti Exxonin osakkeen hinta on puolestaan noussut tammikuussa 19 prosenttia.

Tästä voit tarkastella tarkemmin yksittäisten osakkeiden menestystä tammikuussa.