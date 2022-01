Osakkeet ovat heilahdelleet voimakkaasti kolme päivää yhtäjaksoisesti, vaikka epävakaudelle ei näyttäisi olevan pätevän syytä, kirjoittaa taloustoimittaja Petri Sajari.

Osakemarkkinoita on viime päivinä ravistellut huomattava epävarmuus, jolle on vaikeasti löydettävissä yksittäistä syytä.

Taloudessa ei ole tapahtunut oikeastaan mitään sellaista, joka perustelisi osakkeiden hintojen merkittävät heilahdukset. Pörssiyhtiöiden tuloskausi on Yhdysvalloissa vasta alkanut, eikä niiden osavuosikatsauksista ole löydettävissä merkittäviä kielteisiä yllätyksiä.

Aika ajoin markkinoita heilauttelee asiat, jotka eivät ole mitattavissa. Se ei ole varsinaisesti yllätys, koska samaa tapahtuu jatkuvasti ihmisten arkielämässä. Ihmiset seuraavat toistensa käyttäytymistä mitä moninaisimmissa asioissa.

Ei siis ole mörköjä tai keijuja, jotka käskisivät sijoittajia toimimaan tietyllä tavalla.

Markkinoilla on silti aina toisinajattelijoita, koska ilman heitä kauppoja ei voi toteuttaa: aina tarvitaan ostaja ja myyjä. Osakkeiden halvetessa myyjiä on yleensä enemmän kuin ostajia, mutta yhtäkään kauppaa ei synny ilman molempia.

Jos jokin suuri sijoittaja tai useat piensijoittajat alkavat myydä osakkeita, saattaa herätä epäilys, että heillä on jotain sellaista tietoa, mitä muilla ei ole. Tätä kutsutaan tiedon epäsymmetriaksi.

Se altistaa sijoittajat toistensa jäljittelylle vastoin parempaa tietoa. Toisinajattelijoiden asema on yleensä tukalampi. Voi olla vaikea perustella osakkeiden pitämistä tai lisähankintoja silloin, kun monet muut myyvät. Helpompaa on seurata muita: myydä osakkeita ja sijoittaa varat turvallisempana pitämäänsä kohteeseen.

Jäljittelyssä on myös riskinsä, koska vuorovettä vastaan kulkevat saattavat olla sittenkin enemmän oikeassa. Hyvin paljon riippuu siitä, millä aikavälillä asioita tarkastellaan. Pikavoittojen metsästyksessä on aina riskinsä.

Todennäköisesti yksi merkittävä syy osakemarkkinoiden viime päivien epävakaudelle on arvailut Yhdysvaltojen keskuspankin rahapoliittisista päätöksistä. Tosin tämäkin on on pelkkä arvaus. Kukaan ei voi tietää, mitä kymmenien miljoonien arvopaperikauppaa tekevien ihmisten päässä liikkuu heidän ostaessa tai myydessä osakkeita.

Jos keskuspankki päättäisi kiristää rahapolitiikkaa odotettua enemmän tai varhemmin, se olisi takaisku monille sijoittajille. Osakkeet ovat nimittäin verraten hinnakkaita yleensä aina, kun korkotaso on matalalla ja riskilisät pieniä – ja nyt ne sitä nimenomaan ovat.

Riskilisä kertoo sen, kuinka paljon enemmän sijoittajat odottavat osakkeiden tuottavan verrattuna ”riskittömiin” joukkolainoihin. Riskitön tuotto määritellään yleensä Yhdysvaltojen ja Saksan joukkolainojen tuottoprosenteista.

Osakkeiden pitkään jatkuneen vahvistumisen takia markkinat myös enemmin tai myöhemmin haurastuvat. Kaikki tietävät, että jossain vaiheessa tulee notkahdus tai pahimmillaan romahdus, mutta kukaan ei täsmällisesti milloin. Kaikilla on siis yhtä vähän luotettavaa tietoa.

Notkahdus voi olla myös tulkinnanvarainen: tilapäinen tai pidempään kestävä suvanto, jonka aikana osakkeet halpenevat vähitellen. Tuulen suuntaa on hyvin vaikea ennustaa.

Yhdysvaltojen keskuspankki kertoo rahapoliittisista päätöksistään keskiviikkona kello 21 Suomen aikaa.

Odottavissa ei ole suuria muutoksia siihen, mitä on jo kerrottu. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi aloitettuja arvopaperiostojen vähentämistä jatketaan tai ehkä nopeutetaan.

Seuraavassa vaiheessa rahapolitiikkaa kiristetään ensimmäisen kerran todennäköisesti maaliskuussa 0,25 prosenttiyksiköllä. Kaiken kaikkiaan markkinoilla uskotaan, että keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa tänä vuonna 3–4 kertaa.

Rahapolitiikalla on hyvin suuri merkitys taloudessa. Se vaikuttaa rahoitukseen, jota tarvitsevat sekä yritykset että kotitaloudet.

Jos keskuspankki kiristäisi rahapolitiikkaa markkinoiden odotuksia selvästi voimakkaammin, suurena vaarana olisi osakkeiden romahdus ja talouskasvun tuntuva hidastuminen. Tätä riskiä se tuskin edes harkitsee, vaikka paineet hillitä kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota ovat suuret.

Markkinoiden epävakauden takia Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin lausuntoja lehdistötilaisuudessa seurataan mikroskooppisen tarkasti. Niistä saatetaan tehdä värikkäitä ja hätiköityjä tulkintoja, jotka voivat taas ravistella markkinoita.

Oleellista on se, mitä taloudessa ja markkinoilla tapahtuu pitkän aikavälin kuluessa. Jos tilapäisille myrskyille ei löydy pätevää selitystä, vähän ajan kuluttua ne vaipuvat unholaan.

Markkinat eivät koskaan katso taaksepäin vaan aina eteenpäin.