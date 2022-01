Yhdysvallat kertoo käyvänsä keskusteluja, jotta muut suuret maa­kaasutuottajat voisivat tarpeen tullen lisätä tuotantoaan ja suunnata sitä Eurooppaan.

Yhdysvallat kertoo tekevänsä varotoimia turvatakseen Euroopan kaasutoimitukset, jos putkikaasun saatavuus Venäjältä häiriintyisi. Valkoinen talo kertoo pyrkivänsä turvaamaan kaasun saatavuuden muualta maailmasta ja uskoo, että apu voisi tarvittaessa tulla parissa viikossa.

EU on riippuvainen varsinkin venäläisestä maakaasusta. EU tuo 90 prosenttia tarvitsemastaan maakaasusta, ja tästä lähes puolet tulee Venäjältä lähinnä putkia pitkin.

Kun länsimaiden ja Venäjän välit ovat kiristyneet Ukrainan tilanteen vuoksi, Euroopassa on ryhdytty arvuuttelemaan, voisiko Venäjä käyttää energiatoimituksia aseena EU-maita vastaan. Venäjä on jo syksyn mittaan rajoittanut kaasutoimituksia niin, että kaasua on tullut Eurooppaan tavallista vähemmän.

Valkoisen talon virkamiesten mukaan Yhdysvallat on viime viikkoina tehnyt EU-maiden kanssa varautumissuunnitelmia sellaisen tilanteen varalta, että Venäjä vaurioittaisi putki-infrastruktuuria tai rajoittaisi toimituksia esimerkiksi vastatoimena lännen talouspakotteille.

Tilanne tänä talvena on erityisen hankala, sillä Euroopan kaasuvarastot ovat poikkeuksellisen tyhjät. Siksi Yhdysvallat kertoo käyneensä neuvotteluita turvatakseen kaasun virran muista lähteistä.

”Käymme keskusteluja suurten maakaasutuottajien kanssa joka puolella maailmaa ymmärtääksemme, mikä on heidän kykynsä ja halunsa lisätä väliaikaisesti tuotantoa ja suunnata sitä eurooppalaisille ostajille”, Valkoisen talon virkamiehet kertoivat medialle järjestetyssä taustatilaisuudessa.

Samanlaisia keskusteluja Valkoinen talo kertoo käyvänsä nesteytetyn maakaasun suurten ostajien ja välittäjien kanssa. Valkoisen talon mukaan keskustelut ovat osaltaan jo alkuvuonna näkyneet siinä, kuinka aasialaiset ostajat ovat myyneet toimituksia eteenpäin Eurooppaan.

Tarkoitus on varmistaa, että varatoimitukset ovat käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Virkamiesten mukaan toimitukset muualta maailmasta voisivat saavuttaa Euroopan tarvittaessa viikossa tai parissa.

”Kuten tiedämme, Euroopan varastoissa on yhä maakaasua, joskaan ei riittävästi. Voisimme käyttää varastoja pari ensimmäistä viikkoa, kunnes uudet toimitukset tulevat apuun.”

Ensisijaisesti suunnitelmia tehdään sen varalle, että Venäjä katkaisee kaasutoimitukset Ukrainan kautta. Valkoisen talon mukaan toimitusten katkaiseminen muissa putkissa olisi rajumpi ja epätodennäköisempi toimi. Valkoinen talo muistuttaa, että Venäjä on hyvin riippuvainen Euroopasta saamistaan fossiilivientituloista.

Myös Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi aiemmin HS:n haastattelussa, että kynnys energia-aseen käyttämiseen on Venäjälle korkea.

”Varmastikaan Venäjä ei halua mennä sen kynnyksen yli. Pidemmällä aikavälillä Venäjä ampuisi sillä itseään jalkaan. Se voimistaisi eurooppalaista yhtenäisyyttä ja vahvistaisi toimia, joilla pyritään irtaantumaan venäläisestä energiasta.”

