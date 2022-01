Intelin liikevaihto kohosi loppuvuonna uuteen ennätykseen.

Puolijohdejätti Intel on tunnettu suorittimistaan.

Puolijohdejätti Intelin liikevaihto kohosi ennätykseen viime vuoden viimeisellä neljännekselle, mutta yhtiön tulosohjeistus kuluvalle neljännekselle jäi analyytikoiden odotuksista.

Suorittimista tunnetun Intelin oikaistu liikevaihto kasvoi loppuvuonna neljä prosenttia 19,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuodentakaisesta.

Yhtiön oikaistu nettotulos laski 27 prosenttia 4,5 miljardiin dollariin ja oikaistu osakekohtainen tulos 26 prosenttia 1,09 dollariin.

Analyytikot odottivat tietopalvelu Refinitivin kokoamassa konsensusennusteessa liikevaihdoksi 18,3 miljardia dollaria ja osakekohtaiseksi tulokseksi 0,91 dollaria.

Odotuksia parempia tuloslukuja varjostaa Intelin tulosohjeistus ensimmäiselle neljännekselle. Yhtiö odottaa osakekohtaiseksi tulokseksi 0,80 dollaria, kun analyytikot odottivat 0,81 dollaria.

Intelin toimitusjohtaja Patrick Gelsinger sanoi tulosjulkistuksen jälkeisessä sijoittajapuhelussa Reutersin mukaan, että hän odottaa toimitusketjuongelmien jatkuvan tänä vuonna ja ulottuvan myös ensi vuoden puolelle. Hänen mukaansa puolijohteiden ”ennenkuulumaton” kysyntä jatkuu.

Yhtiön bruttokate-ennuste on 52 prosenttia. Kate on paineessa yhtiön isojen investointien takia. Intel on ollut alan kannattavimpia yrityksiä.

Viime viikolla Intel ilmoitti investoivansa 20 miljardia dollaria kahteen puolijohdetehtaaseen Ohioon.