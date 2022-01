UPM:n seuraava biodiesel-jalostamo menossa Rotterdamiin – Kotkan vaihtoehto on hylätty

Kyseessä on jopa miljardiin euroon nouseva investointi. Päätöksessä keskeistä on ollut jalostamon raaka-ainetta koskeva valinta. Kotkassa raaka-aine olisi ollut metsäteollisuuden tähdettä, Rotterdamissa Etelä-Amerikassa viljeltävä öljykasvi.

Metsäyhtiö UPM:n suunnittelema uusi biodiesel-jalostamo on menossa Rotterdamiin. Yhtiö kertoo tulostiedotteessaan, että arvio jalostamon sijoituspaikasta on valmistunut. Pohdintaa käytiin Kotkan ja Rotterdamin välillä.

Päätöstä jalostamon rakentamisesta ei ole kuitenkaan tehty.

Myös Neste päätti viime vuona valmistella seuraavan biodiesel-jalostamon rakentamista Rotterdamiin. Vaihtoehtona oli Nesteen jalostamoalue Porvoossa. Nesteenkään investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

Nesteen mukaan Rotterdam peittosi kustannusvertailussa Porvoon ylivoimaisesti.

UPM:n jalostamopäätöksessä on HS:n tietojen mukaan ollut ratkaisevaa jalostamon raaka-aineen valinta.

Kotkassa jalostamo olisi käyttänyt raaka-aineena puutähteitä. Rotterdamin jalostamo käyttänee raaka-aineena ennen kaikkea Etelä-Amerikassa viljeltävää öljykasvia Brassica Carinataa ja jäterasvoja.

Brassica Carinataa voidaan UPM:n mukaan viljellä pelloilla talvilajikkeena, jolloin se ei kilpaile ruoantuotannon kanssa.

Rotterdamin on logistisesti ylivoimainen sijainti, jos raaka-ainetta laivataan valtameren takaa. Myös asiakkaat ovat lähellä. Rotterdamin sataman läheisyydessä toimii Euroopan suurimpia kemianteollisuuden keskittymiä.

Satama-alueelle on rakenteilla myös suuri hiilidioksidin talteenottojärjestelmä, jonka avulla tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään.

Puuraaka-aineen käyttöön biodieselin raaka-aineena liittyy myös sääntelyä koskevaa epävarmuutta. Linjanvetoja siitä, mikä hyväksytään uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi on rukattu moneen kertaan.

Tällä hetkellä UPM valmistaa biodieseliä ja muita uusiutuvia polttoaineita sellutehtaan sivutuotteena syntyvästä mäntyöljystä Lappeenrannassa.

Uuden jalostamon investoinnista tehdään päätös vasta tämän vuoden lopulla. UPM:n mukaan investointiympäristö on tällä hetkellä haastava.

”Nykyinen investointiympäristö on hyvin haastava merkittäville uusille hankkeille niin resurssoinnin, aikataulujen kuin kustannustenkin näkökulmasta. Tästä syystä emme suunnittele tekevämme asiassa päätöksiä ennen tämän vuoden loppua”, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo tiedotteessa.

Kilpailu biodiesel-alalla on myös kiristymässä, kun monet öljy-yhtiöt valmistelevat investointeja alalle. Myös kilpailu hyväksyttävistä raaka-aineista on kireää, mikä on nostanut niiden hintoja.

UPM kertoi torstaina, että sen menossa olevat investoinnit Uruguayssa ja Saksan Leunassa ovat ajautuneet vaikeuksiin pandemian ja toimitusketjujen vaikeuksien takia.

Uruguayn tehdas valmistuu myöhässä ja maksaa 10 prosenttia suunniteltua enemmän. Alkuperäinen kustannusarvio oli 2,7 miljardia dollaria.

Leunan-tehtaan tekninen suunnittelukin on UPM:n mukaan viivästynyt, eikä kustannusten nousua toistaiseksi edes arvioida. Tehtaan on tarkoitus valmistaa pyökistä muun muassa PET-muovin raaka-aineeksi sopivia kemikaaleja.

UPM on astunut viime vuosina rohkeasti kokonaan uudenlaista osaamista vaativille toimialoille. Leunan jalostamo edustaa vaativaa kemianteollisuutta. Samoin biodieselin jalostaminen.