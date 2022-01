Taiwanin edustusto Vilnassa on suututtanut Kiinan, joka on asettanut liettualaistuotteille useita kaupan esteitä.

Bryssel

EU:n komissio vie Kiinan kanssa syntyneen kauppakiistan Maailman kauppajärjestön WTO:n ratkaistavaksi. Kiistan ytimessä on Liettua, jonka suhteet Taiwanin kanssa ovat ärsyttäneet Kiinaa siinä määrin, että se on asettanut erilaisia kaupan esteitä liettualaisille tuotteille ja lisäksi EU-tuotteille, joiden tuotantoketjussa on yhteyksiä Liettuaan.

Viime kesäkuussa Liettua antoi Taiwanille luvan perustaa oman edustuston maan pääkaupunkiin Vilnaan. Edustusto on nimetty Taiwanin edustustoksi, kun yleensä vastaavat edustustot ovat Taipein edustustoja Taiwanin pääkaupungin mukaan.

Kiina ei hyväksy edustuston taiwanilaisuutta, koska se katsoo saarivaltion olevan osa Kiinaa ilman mahdollisuutta erillisiin diplomaattisuhteisiin muiden maiden kanssa.

Kauppakomissaari Valdis Dombrovskis sanoi torstaina EU:n jatkavan edelleen myös diplomaattisen ratkaisun edistämistä.

Kiina veti lähettiläänsä Liettuasta elokuussa, ja Liettuan lähettiläs poistui Kiinasta syyskuussa. Kiista alkoi pian kärjistyä kauppasodaksi.

Kiina on muun muassa estänyt liettualaistuotteiden tullauksen, hylännyt Liettuasta tulleita tuontihakemuksia ja painostanut EU-alueen yrityksiä poistamaan kaiken Liettuassa valmistetun tuotantoketjuistaan, jos ne vievät tuotteita Kiinaan.

EU-komission mukaan Kiinan toimet ovat WTO-sääntöjen mukaan laittomia.

”EU on päättänyt toimia yhdessä ja toimia nopeasti EU:n sisämarkkinoiden periaatteita uhkaavia toimia vastaan”, Dombrovskis sanoi.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiina on toiminut WTO:n sääntöjen mukaisesti. Ulkoministeriön mukaan kiista on poliittinen, ja se varoitti EU:ta Liettuan yrityksestä ”kaapata” Kiinan ja EU:n väliset suhteet.

WTO:ssa kiistojen ratkaisut kestävät yleensä vuosia. Selvittely alkaa ensin 60 päivää kestävillä osapuolten neuvotteluilla. Jos niissä ei synny ratkaisua, EU voi pyytää WTO:n riidanratkaisuelintä käsittelemään asiaa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Liettua harkitsee pyytävänsä Taiwania muuttamaan Liettuan edustuston nimen Kiinan mielen mukaisesti Taipein edustustoksi. Taiwanin ulkoministeriön mukaan tällaista pyyntöä ei ole tullut.

Dombrovskisilta kysyttiin torstaina, pitäisikö EU-maiden harkita virallisen edustuksensa lähettämistä Pekingin olympiakisoihin, kun Kiina kohdistaa yhteen EU-maahan näinkin kovaa painostusta. Komissaarin mukaan asia kuuluu jäsenmaiden eikä EU:n harkintaan.