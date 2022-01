Pandemia tyhjensi toimistot, mutta suomalainen viherseinien valmistaja toivoo vihreydestä yhtä valttia toimistojen tekemiseksi uudelleen houkutteleviksi.

Ilmaa raikastavista viherseinistä tunnettu Naava kärsi vielä viime vuonna koronapandemiasta johtuvista toimitusvaikeuksista. Toimistojen tyhjeneminen maailmanlaajuisesti iski muutenkin ensin lujaa yhtiöön.

Viime vuonna liikevaihto kääntyi kuitenkin jo kasvuun. Yhtiö uskoo toimistomarkkinan muutoksen suosivan sitä ja kasvun jatkuvan.

”Toimistomarkkinan muutos ja millaista paluuta yritykset tekevät toimistolleen, vaikuttavat Naavan toimintaan. Toimitilojen tulee tarjota jotain enemmän kuin kotitoimisto tarjoaa”, sanoo yhtiön perustaja Aki Soudunsaari.

Kasvunsa tukemiseksi yhtiö on onnistunut keräämään sijoittajilta lisää pääomaa. Seitsemän miljoonan euron rahoituskierroksella Naavan sijoittajiksi tuli joukko tunnettuja nimiä, kuten Alexander ja Albert Ehrnroothin sijoitusyhtiö Nidoco AB, Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila, ilmastoyhtiö Compensatestakin tunnettu Antero Vartia sekä Rovion entinen toimitusjohtaja Mikael Hed.

Uuden rahoituksen myötä yhtiön tavoitteena on kasvattaa jakeluverkostoaan useilla markkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä Lähi-idässä. Yhtiöllä on myös käynnissä mittava tuotekehitysprojekti uudesta tuotesarjasta.

Viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan Naavan liikevaihto oli vuonna 2020 3,1 miljoonaa euroa ja se teki 0,8 miljoonan euron liiketappion. Luku ei sisällä koko konsernia, jonka liikevaihto oli neljä miljoonaa euroa. Yhtiö ei ollut vielä velvollinen tekemään konsernitilinpäätöstä.

Soudunsaaren mukaan liikevaihto on viime vuonna noussut noin 4,3 miljoonaan euroon ja yhtiö on edelleen tappiollinen. Naavalla on noin 60 työntekijää.

”Vuosi 2021 sujui hyvin ja saavutimme tärkeimmät tavoitteemme eli uusien asiakassopimusten arvo kasvoi”, Soudunsaari kertoo.

Yhtiön mukaan sen viherseinät auttavat ilmanlaadun ja kosteuden optimoinnissa, mikä parantaa työskentelyviihtyvyyttä.

Historiansa aikana yhtiö on kerännyt noin 15 miljoonaa euroa rahoitusta. Aiemmat kaksi rahoitusta on toteutettu joukkorahoituksena Invesdorin alustalla.