Jos Venäjä haluaa horjuttaa EU:ta, sen ei tarvitse vääntää kaasuhanaa täysin kiinni, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

Joka syksy Euroopan kaasuverkkoyhtiöt tekevät stressitestin tulevan talven varalle. Tarkoitus on vastata yhteen kysymykseen: onko kaasun toimitusvarmuus turvattu läpi talven, vaikka lämmityskausi olisikin erityisen kylmä?

Tätä talvea koskeva arvio julkaistiin lokakuussa. Sen johtopäätös on, että vaikka Euroopan kaasuvarastot olivat syksyllä vajaat, toimitusvarmuus pystytään takaamaan, jos tuontikaasua on saatavilla tavalliseen tapaan. Yhdessäkään maassa ei ole nähtävissä riskiä, että kaasun käyttöä jouduttaisiin rajoittamaan, vaikka talvesta tulisi kylmäkin. Tuontikaasun tarve saattaa silti kasvaa viime vuosista.

Ei hätää siis, olisi tulkinta normaalioloissa. Tänä talvena ei kuitenkaan eletä normaalioloja.

Länsimaiden ja Venäjän välit ovat kiristyneet syksyn mittaan Venäjän kasattua joukkojaan Ukrainan rajalle. Tilanne on räjähdysherkkä, ja länsimaissa yritetään samaan aikaan estää Venäjän voimankäyttö Ukrainassa sekä varautua erilaisiin Venäjän horjutusyrityksiin.

Tilanne on käynnistänyt spekulaatiot siitä, voisiko Venäjä käyttää kaasutoimituksia aseena EU:ta vastaan. EU tuo 90 prosenttia tarvitsemastaan maakaasusta, ja tästä yli 40 prosenttia tulee Venäjältä lähinnä putkia pitkin.

Kaasuvirran katkeamisella olisi tuntuvat vaikutukset erityisesti tänä talvena, kun Euroopan kaasuvarastot ovat poikkeuksellisen vajaat. Se nostaisi varmuudella energian hintaa voimakkaasti ja voisi johtaa käyttörajoituksiin, esimerkiksi teollisuuslaitosten sulkemisiin, jotta kotien lämmitys voitaisiin turvata.

Vaikka kaasutoimitusten katkaisua ei pidetä todennäköisenä, siihenkin varaudutaan. EU ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluita turvatakseen Euroopan kaasunsaannin vaihtoehtoisista lähteistä, jos venäläisen putkikaasun toimitukset häiriintyvät.

Putkikaasua EU:hun tulee Venäjän ohella esimerkiksi Norjasta, Algeriasta ja Marokosta. Syksyllä kaasu alkoi virrata uudessa putkessa, joka kytkee Azerbaidžanin kaasukentät Balkanin maiden ja Italian markkinoille.

EU ja Yhdysvallat kartoittavat nyt, paljonko näistä lähteistä olisi saatavissa lisäkaasua.

”Käymme keskusteluja suurten maakaasutuottajien kanssa joka puolella maailmaa ymmärtääksemme, mikä on heidän kykynsä ja halunsa lisätä väliaikaisesti tuotantoa ja suunnata sitä eurooppalaisille ostajille”, Valkoisen talon virkamiehet kertoivat medialle viime viikolla.

Toinen keino paikata vajetta on ostaa lisää laivoilla tuotavaa nesteytettyä maakaasua (lng). Vuonna 2020 noin neljännes EU:n tuontikaasusta oli lng:tä muun muassa Yhdysvalloista ja Qatarista. Lng-terminaalien kapasiteetti on vajaakäytöllä.

Lng-ostoja on jo lisätty. Tammikuussa EU:hun tuotiin lng:tä enemmän kuin koskaan.

Ilmaiseksi tämä ei ole tapahtunut. Aasiaan matkalla olleet lng-tankkerit ovat ottaneet kurssin kohti Eurooppaa siksi, että kaasusta on täällä maksettu parempi hinta.

Valkoisen talon mukaan Euroopan selusta on turvattu.

”Kuten tiedämme, Euroopan varastoissa on yhä maakaasua, joskaan ei riittävästi. Voisimme käyttää varastoja pari ensimmäistä viikkoa, kunnes uudet toimitukset tulevat apuun”, Valkoisesta talosta sanotaan.

Yhdysvallat kertoo käyneensä neuvotteluita suurten lng-välittäjien ja -ostajien kanssa turvatakseen toimitukset Eurooppaan, mikäli venäläisen putkikaasun virta mantereelle katkeaa.

Viesti voi olla turhan ruusuinen, osoittaa ajatushautomo Bruegelin tuore analyysi.

Vaikka lng-toimituksia onnistuttaisiin kriisitilanteessa nopeasti kasvattamaan, ei se tarkoita, että kaasua saataisiin sinne, missä sitä tarvitaan, tutkijat huomauttavat. Suurimmat lng-terminaalit sijaitsevat Länsi-Euroopassa ja Iberian niemimaalla, venäläisestä putkikaasusta riippuvaisimmat alueet Keski- ja Itä-Euroopassa. Kaasu ei virtaa EU:n läpi vapaasti, vaan matkalla on erinäisiä teknisiä pullonkauloja. Lisäksi energiakriisin oloissa jäsenmaat voivat olla haluttomia jakamaan kaasuvarantojaan.

Jos kaasutoimitukset Venäjältä katkeaisivat tykkänään, Euroopassa jouduttaisiin todennäköisesti rajoittamaan kulutusta, tutkijat arvioivat.

Tämä on kuitenkin äärimmäinen skenaario. Koko Euroopan kaasusaarto olisi todella raju toimi, joka iskisi myös fossiilivientituloista riippuvaisen Venäjän talouteen.

Ensisijaisesti länsimaat tekevät varotoimia siltä varalta, että Venäjä katkaisee toimitukset Ukrainaan. Sillä taas ei markkinatutkimusyhtiö ICIS:n mukaan olisi välttämättä merkittäviä vaikutuksia koko Euroopan energiamarkkinoille.

Ukraina on perinteisesti ollut tärkeä kaasun kauttakulkumaa, mutta Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom voisi halutessaan toimittaa kaasua EU:hun muita putkia pitkin. Valko-Venäjän ja Puolan läpi kulkeva Yamal-putki seisoo nyt käytännössä käyttämättömänä.

Mutta Kremlin kaasuhanassa on muitakin asentoja kuin auki tai kiinni. Venäjä voisi luultavasti haavoittaa Eurooppaa taloudellisesti vain rajoittamalla kaasuvirtoja hiukan nykyisestä. Näin todetakseen ei tarvitse kuin katsoa, mitä EU:ssa tänä syksynä on tapahtunut.

Gazprom on toimittanut EU:hun kaiken kaasun, jonka se on pitkäaikaisten sopimusten mukaan velvollinen toimittamaan mutta ei ole myynyt lisäkaasua tavalliseen tapaan päivämarkkinoilla. Gazprom ei ole rikkonut yhtäkään sopimusta, mutta energian hinta Euroopassa on noussut ennätyslukemiin. Suomi on selvinnyt vähällä, mutta vaikutukset näkyvät täälläkin esimerkiksi sähkön ja lannoitteiden hinnoissa.

Markkinatutkimusyhtiö S&P Global Platts laskee, että kaasuvarastot Euroopassa ovat paikoin niin vajaat, että nykytahdilla ne riittävät nippa nappa lämmityskauden loppuun. Jos kevättalvesta tulee kylmä, kaasun toimitushäiriöihin ei ole varaa.

Gazprom varmasti varjelee mainettaan luotettavana kaasuntoimittajana, mutta lopulta yhtiö on Kremlin ohjauksessa. Kuka tietää, millaiset ”tekniset ongelmat” tai putkirikot voisivat hankaloittaa kaasutoimituksia Eurooppaan, jos geopoliittinen tilanne yhä kärjistyy? Vaikka todennäköisin skenaario toistaiseksi on, että kaasun virta Venäjältä EU:hun jatkuu, yllätyksiin on syytä varautua.