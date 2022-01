Rahapolitiikan kiristäminen alkaa tänä vuonna Yhdysvalloissa. Seuraukset ovat todennäköisesti suurimmat kehittyvissä kansantalouksissa.

Yhdysvaltojen keskuspankki alkaa kiristää rahapolitiikkaa lähes varmasti tänä vuonna, mutta euroalueella vastaava ei ole näköpiirissä kuluvana vuonna.

Eriytymisessä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen Yhdysvaltojen talous on ollut selvästi vahvempi.

Yhdysvaltojen keskuspankki kiristi rahapolitiikkaa vuosina 2015–2018 yhdeksän kertaa 0,25 prosenttiyksiköllä. Euroopan keskuspankin (EKP) talletuskorko liikepankeille taas on ollut negatiivinen vuodesta 2014.

Koronaviruspandemian pahimman vaiheen jälkeen elpyminen on ollut Yhdysvalloissa euroaluetta tukevampaa. Myös inflaatio on kiihtynyt selvästi enemmän ja laaja-alaisemmin.

Rahapolitiikan eriytyminen saattaa herättää kysymyksen, mitä seurauksia on sillä, että Yhdysvalloissa korkotaso kohoaa tänä vuonna mutta pysyy euroalueella ennallaan. Todennäköisesti seuraukset ovat suurimmat kehittyvissä kansantalouksissa.

Osakkeet

Miksi osakkeet ylipäätään halpenevat, kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan?

Siihen on yksinkertaistettuna kolme keskeistä syytä: osakkeiden tulevaisuuden tuottojen nykyarvo pienenee, yritysten rahoituskustannukset kasvavat ja sijoittajien turvallisina pitämistä korkosijoituksista tulee entistä houkuttelevampia.

Keskiviikkona osakkeet halpenivat, koska Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell ei sulkenut pois ohjauskoron nostamista ennakoitua useammin ja enemmän tänä vuonna. Aikaisemmin keskuspankki on vihjannut kiristävänsä rahapolitiikkaa kolmesti kuluvana vuonna.

Keskiviikkona osa sijoittajista arvioi pääjohtajan lausunnon jälkeen keskuspankin kiristävän rahapolitiikkaa viisi kertaa tänä vuonna. Se johtaisi erittäin todennäköisesti inflaation tuntuvaan hidastumiseen, mutta vaarantaisi pahimmassa tapauksessa talouskasvun ja voisi aiheuttaa huomattavaa epävakautta arvopaperimarkkinoille

Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman.

Valuutat

Finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman arvioi dollarin vahvistuvan rahapoliittisen kiristyksen takia vähitellen, mutta ei dramaattisen nopeasti.

Kehittyville kansantalouksille dollarin vahvistuminen voi aiheuttaa ongelmia, sillä niistä monilla on runsaasti dollareissa otettuja lainoja. Dollarin vahvistuessa lainojen arvo kasvaa kotimaan valuutassa.

”Kehittyvien kansantalouksien haavoittuvuus on todellinen ongelma. Talouden elpyminen on niissä jo muutenkin hitaampaa ja dollarin vahvistumisen takia valtioiden rahoituskustannukset kasvavat, mikä pahentaa niiden ahdinkoa.”

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen on samaa mieltä kehittyvien kansantalouksien haavoittuvuudesta, koska niissä myös yrityksillä ja toisinaan kotitalouksillakin on verraten paljon dollarimääräisiä lainoja.

”Rahapolitiikan kiristys Yhdysvalloissa on omiaan heikentämään näiden maiden valuuttakurssia dollariin nähden, mikä tukee niiden vientiä. Toisaalta kotimaan valuutan heikentyminen on helposti ongelma niille, joilla on dollarimääräistä velkaa mutta tulot kuitenkin omassa valuutassa.”

Euroalueelle dollarin vahvistuminen on periaatteessa hyvä asia, sillä yritysten suhteellinen hintakilpailukyky kansainvälisessä kaupassa paranee. Toisaalta euron heikkeneminen on omiaan kiihdyttämään inflaatiota, koska euroalueelle dollareissa ostettavat tuotteet kallistuvat.

”Mielestäni vientiyhtiöiden hintakilpailukyvyn hienoinen paraneminen ja dollareilla ostettujen hyödykkeiden kallistumisen merkitys ovat tässä kokonaissudessa kohtalaisen pieniä asioita”, Määttänen sanoo.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen.

Euroalue

Yhdysvalloissa kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio on selvästi voimakkaampaa ja laaja-alaisempaa kuin euroalueella. Siksi Yhdysvalloissa on jo merkkejä siitä, että palkansaajat vaativat suuria palkankorotuksia.

Suuret palkankorotukset johtavat yritysten työvoimakustannusten kasvamiseen. Tästä syystä yritysten on kohotettava myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoja huolehtiakseen kannattavuudesta, mikä puolestaan kiihdyttää inflaatiota.

”Euroalueella suurin riski on, että palkkapaineet kasvavat inflaation kiihtymisen takia odotettua enemmän. Pidän mahdollisena, että Yhdysvaltojen keskuspankki on tässä kysymyksessä paremmin ajan hermolla kuin EKP”, Schauman sanoo.

Hän huomauttaa myös, että Yhdysvalloissa tiedot palkkojen kehittymisestä saadaan kuukausittain mutta euroalueella vuosineljänneksittäin.

”Yhdysvalloissa on yhdet työmarkkinat, kun taas euroalueella on useita työmarkkinoita, jotka kehittyvät hieman eri tahtiin. Keskuspankin rahapolitiikan näkökulmasta tämä eritahtisuus on ongelma, jolle se ei kuitenkaan voi tehdä mitään.”

Markkinoilla ennustetaan, että EKP kiristäisi rahapolitiikkaa jo tänä vuonna. Tämän pääjohtaja Christine Lagarde on toistaiseksi torjunut monta kertaa. Hän on ilmoittanut korkojen muuttamisen olevan tänä vuonna hyvin epätodennäköistä.

Schauman painottaa, että EKP:n on rahapolitiikassaan otettava huomioon eurovaltioiden varainhankinnan kustannukset, vaikka tätä ei ”virallisesti” myönnetä.

Kun eurovaltioiden joukkolainojen ostot lakkautetaan ja rahapolitiikkaa kiristetään, valtioiden rahoituskustannukset kasvavat. Tällöin pinteessä ovat etenkin ne valtiot, joiden velkataakat ovat painavimmat.

Jos rahoituskustannukset kasvavat nopeasti, valtiot pyrkivät yleensä vähentämään julkisen talouden menojaan vahvistaakseen markkinoiden luottamusta maksukykyynsä ja saadakseen lainaa edullisemmin ehdoin.

”Suurista eurovaltioista tämä voi olla lähitulevaisuudessa keskeinen kysymys voimakkaasti velkaantuneessa Italiassa; miten se onnistuu voittamaan markkinoiden luottamuksen sen jälkeen, kun keskuspankki ei enää arvopaperiostoillaan tue sen varainhankintaa.”

Entä onko EKP epäonnistunut ensisijaisessa tavoitteessaan, jonka mukaan inflaation pitäisi olla kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä?

Professori Määttäsen mielestä epäonnistumisesta ei ole ainakaan vielä merkkejä, sillä euroalueella inflaatio oli vuosikausia keskuspankin hintavakaustavoitetta hitaampaa.

”Kun EKP ei enää voinut laskea ohjauskorkoja, se pyrki vahvistamaan inflaatio-odotuksia antamalla ymmärtää, että korkoja ei nosteta heti inflaation kiihtyessä. Näistä syistä on mielestäni perusteltua, että EKP sallii nyt inflaation olevan hetkellisesti keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeampaa. On silti tärkeätä, että keskuspankki on valmis reagoimaan, jos inflaatiopaineet eivät melko pian näytä hellittävän.”