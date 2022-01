Ongelmat eivät Finnairin tietojen mukaan vaikuta koneiden lento­kelpoisuuteen.

Finnairinkin käyttämät Airbus A350 -lentokoneet ovat joutuneet tarkkailuun omituisen ongelman vuoksi, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja televisioyhtiö Al Jazeera.

Uusinta teknologiaa edustavissa ja luotettavaksi osoittautuneissa A350-koneissa on ilmennyt ongelmia rungon maalipinnassa. Käytännössä maalipinta on ikään kuin hilseillyt pois ja paljastanut allaan olevan metallisen verkon, joka eristää konetta salamaniskuilta.

Ensimmäisenä asian nosti julkisuuteen Qatar Airways -lentoyhtiö, joka on valittanut koneita valmistavalle Airbusille lohkeilun olevan mahdollinen turvallisuusuhka. Lentoyhtiö on kertonut pitävänsä lukuisia A350-mallin koneitaan maassa, kunnes asia on tutkittu perin pohjin.

Nyt kiista on jatkunut jo kuukausia, ja Qatar Airways on muun muassa vaatinut Airbusilta yli 500 miljoonan euron korvauksia. Airbus taas on perunut lentoyhtiön kanssa tekemänsä uusien matkustajakoneiden jättitilauksen, Al Jazeera kertoo.

Syytä maalipinnan ongelmiin ei vieläkään tiedetä. Reutersin tekemän selvityksen mukaan ainakin viisi muuta lentoyhtiötä on valittanut Qatar Airwaysin ohella pinnoitteen halkeilusta.

Yhtiöiden joukossa on suomalainen Finnair, joka on tehnyt ensimmäisen valituksen ongelmasta jo vuonna 2016. Finnairilla on yhteensä kuusitoista Airbus A350 -konetta, ja mallia on pidetty yhtiön lippulaivana.

Finnairin viestinnästä vahvistetaan, että myös Finnairilla on tehty havaintoja A350-koneiden rungon maalipinnan ongelmista ja asiaa on selvitetty yhteistyössä Airbusin kanssa.

Vaurioitunutta pinnoitetta Qatar Airwaysin A350-koneen rungossa.

Havaintoja on tehty muutamista pitkään Finnairin käytössä olleista A350-lentokoneista. Ongelmat eivät kuitenkaan Finnairin tietojen mukaan vaikuta koneiden lentokelpoisuuteen, eikä koneita ole otettu pois liikenteestä.

”Finnairin koneissa ei ole havaittu mitään lentokelpoisuuteen liittyvää poikkeamaa, vaan maalausjäljen heikentyminen on kosmeettinen haitta”, yhtiön viestinnästä kerrotaan.

Myös Euroopan lentoturvallisuusvirasto on arvioinut tilanteen eikä löytänyt maalin halkeilusta turvallisuusriskejä, Al Jazeera kertoo.

Finnair kertoo jatkavansa maalipinnan heikentymisen syiden ja korjaustoimien selvittämistä tiiviissä yhteistyössä Airbusin kanssa.

Airbus on Al Jazeeran mukaan kertonut suunnittelevansa salamaniskuja eristävän verkon muokkaamista mutta samalla painottanut, että koneissa on riittävä varajärjestelmä, vaikka verkko ei toimisikaan.

Airbus on myös syyttänyt Qatar Airwaysia siitä, että pahasti koronapandemiasta kärsinyt lentoyhtiö yrittäisi ajaa omaa taloudellista etuaan pitämällä A350-koneita tarkoituksella maassa, vaikka turvallisuusriskiä ei ole.