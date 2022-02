Kvanttitietokoneille algoritmeja kehittävä tuore startup keräsi 4 miljoonan euron rahoituksen uusien lääkemolekyylien tunnistamista auttavaan sovellukseen.

Kvanttitietokoneet pystyvät ratkomaan minuuteissa laskennallisia ongelmia, jotka nykyisillä tietokoneilla eivät ole mahdollisia. Ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi lääkekehitykseen. Nykyiset supertietokoneet eivät esimerkiksi jaksa mallintaa lääkemolekyylien tarkkoja rakenteita.

Itse laitteilla ei kuitenkaan vielä tehdä mitään, vaan tarvitaan kvanttilaskentaa hyödyntäviä ohjelmistoyrityksiä. Yksi uusista kvanttitietokoneille algoritmeja kehittävistä uusista yrityksistä on Algorithmiq.

Tuotekehitysvaiheessa olevan startupin takana on tiimi Turun ja Helsingin yliopistojen fyysikkoja ja matemaatikkoja. Algorithmiq tutkii kvanttitietokoneiden mahdollisuuksia nopeuttaa uusien lääkkeiden löytämisen prosessia niin, että kone käy läpi valtavan määrän lääkemolekyylejä ja simuloi niiden kemiallista toimintaa. Se auttaa tunnistamaan potentiaaliset uudet lääkeaineet aiempia menetelmiä merkittävästi nopeammin ja varmemmin.

Nyt yhtiö on kerännyt neljän miljoonan euron siemenvaiheen rahoituksen yksityissijoittajilta. Mukana sijoittajana on myös Nokian ja Shellin entisenä hallituksen puheenjohtajana tunnettu Jorma Ollila. Hänestä tulee myös Algorithmiqin hallituksen puheenjohtaja.

Sijoittajien joukossa on myös muita kansainvälisesti tunnettuja nimiä, joten Dawn Capitalin Haakon Overli, Unityn perustaja David Helgason sekä brittiläinen investointipankki Goldman Sachsin entinen pääekonomisti Jim O’Neill.

Summa on Suomen mittakaavassa varsin suuri alkuvaiheen yritykselle. Kvanttiteknologia on kansainvälisesti hyvin kuuma teknologiatrendi, joka kuitenkin vaatii runsaasti pääomaa ennen kuin tuotekehityksestä päästään kaupalliseen vaiheeseen.

Vuonna 2020 perustetulla yhtiöllä on 17 työntekijää. Sillä ei ole vielä liikevaihtoa. Yhtiön tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa työntekijämääränsä vuoden loppuun mennessä.

Algorithmiqin toimitusjohtaja Sabrina Maniscalco on kvanttilaskennan professori Helsingin yliopistossa. Myös muu perustajatiimi on tohtoritason asiantuntijoita Helsingin ja Turun sekä Aalto-yliopistossa.

”Kvanttitietokoneiden kehitys on edennyt siihen vaiheeseen, että 20 vuoden teoreettisen tutkimuksen jälkeen halusimme luoda yrityksen, ja tuoda panoksemme ekosysteemin kehitykseen tässä murroskohdassa, kun teoria on muuttumassa todellisuudeksi”, Maniscalco kertoo.

Yhtiön seuraava askel on saada lääketeollisuuden keskeisiä toimijoita kumppaneiksi, ja kehittää ohjelmistostaan prototyyppi. Sillä on jo algoritmeja, joiden toiminnan se on osoittanut.

Maniscalco arvioi, että kvanttitietokoneet ja yhtiön oma ohjelmisto voivat kehittyä 3–5 vuoden aikana niin, että se pääsisi kaupalliseen vaiheeseen ja ohjelmistoa todella käytettäisiin lääketutkimuksessa.

Kehitetyt algoritmit toimivat Maniscalcon mukaan jo nykyisillä kvanttitietokoneilla, joita esimerkiksi IBM ja Google ovat kehittäneet. Oletus on, että tulevaisuudessa esimerkiksi kvanttilaskentaa tarvitsevat lääketutkimusyhtiöt ostavat pilvipalveluna kvanttikoneiden kapasiteettia näiltä yrityksiltä.

”Lääkemolekyylien tunnistaminen on vain ensimmäinen sovellus, jonka valitsimme. Se on alue jolla on merkittävä este tuotekehityksessä, jonka kvanttilaskenta voi ratkaista. Alalla on myös paljon pääomaa, ja siten kaupallisia mahdollisuuksia”, Maniscalco sanoo.

Muita käyttökohteita on esimerkiksi uusien materiaalien kehitys.