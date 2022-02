Suomalainen tietokantayhtiö MariaDB listautuu New Yorkin pörssiin spac-kaupan kautta

Yhtiön arvoksi on määritelty kaupassa noin 598 miljoonaa euroa. MariaDB siirtää samalla pääkonttorinsa Irlantiin.

Yhdysvaltalainen spac-yhtiö Angel Pond Holdings ostaa suomalaisen avoimen lähdekoodin tietokantayhtiö MariaDB Corporationin.

Angel Pond Holdings on listattu New Yorkin pörssiin. Sulautumisen kautta MariaDB:stä tulee ensimmäinen spac-järjestelyn kautta Yhdysvalloissa pörssiin listattu suomalainen teknologiayhtiö.

MariaDB on avoimen lähdekoodin tietokanta, eli sen perusversio on ilmainen käyttää ja sitä kehittää kehittäjäyhteisö. MariaDB-yhtiö puolestaan kehittää kaupallisia palveluita tietokantaa käyttäville suurille yritysasiakkaille.

Samalla Angel Pond ja sen muut omistajat sijoittavat suomalaisyhtiöön 104 miljoonaa dollaria, eli noin 92 miljoonaa euroa kasvupääomaa rahoituskierroksella.

MariaDB:n vanhat sijoittajat, kuten suomalainen pääomasijoitusyhtiö Open Ocean Capital, jäävät omistajiksi yhtiöön myös pörssilistautumisen jälkeen.

Angel Pond listautui New Yorkin pörssiin viime kesänä, ja se keräsi listautumisannissaan noin 250 miljoonaa dollaria. Tiedotteen mukaan, jos Angel Pondin osakkaat eivät vastusta järjestelyä, kaupan odotetaan tuovan yhteensä jopa 282 miljoonan euron käteispotin. Tämä sisältää Angel Pondin listautumisessaan keräämiä varoja ja nyt tehdyn rahoituskierroksen.

Yhtiön taustalla on muun muassa kiinalaisen teknologiajätti Alibaban johtoon aiemmin kuulunut Simon Xie. Toinen perustaja on Goldman Sachsin entinen osakas Theodore Wang.

MariaDB:llä on jo aiemmin vahvat siteet Alibabaan ja Kiinan markkinoille, sillä Alibaban tytäryhtiö pilvipalveluyhtiö Alibaba Cloud sijoitti siihen 2017.

”Alibaba-yhteys oli tässä toki tärkeä, he ovat olleet hyvä sijoittaja yhtiössä monta vuotta. Toinen Angel Pondin perustajista on sieltä tuttu, joten se toi luottamusta heihin toimijana”, kertoo MariaDB:n perustajiin kuuluva Patrik Backman, joka on myös pääomasijoitusyhtiö Open Oceanin osakas.

Hän on mukana myös uuden pörssiyhtiön hallituksessa.

”Olimme miettineet listautumista tai seuraavan rahoituskierroksen keräämistä. Tässä vaihtoehdossa nämä polut yhdistyivät. Kun listautuminen olisi ollut joskus edessä kuitenkin, tällä tavalla se nopeutui ja helpottui”, Backman sanoo.

Teknisesti järjestelyssä tehdään moniportainen osakevaihto, jonka seurauksena MariaDB siirtyy irlantilaiseksi yritykseksi ja yhdistyy Angel Pondin kanssa siellä.

”Järjestelyssä oli mukana paljon kansainvälisiä toimijoita ja oli sujuvinta näin, että listautuva yhtiö toimii Irlannista”, Backman selittää.

Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden toisella puoliskolla.

Kaupassa MariaDB:n arvoksi on määritelty noin 672 miljoonaa dollaria, eli 598 miljoonaa euroa.

Yhtiön tiedotteen mukaan se vastaa 14,2 kertaisesti yhtiön vuoden 2022 ennustettua liikevaihtoa, joka olisi noin 42 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikausi päättyy syyskuussa.

Spac-yhtiöllä ( Special Purpose Aquisition Company) tarkoitetaan pörssiin listautunutta yhtiötä, jolla ei ole omaa liiketoimintaa ja joka on kerännyt sijoittajilta rahoitusta tehdäkseen yritysoston. Se on siis pörssilistattu ”rahakasa”, joka etsii kohdetta johon se voi sulautua.

Yhdysvalloissa spac-yhtiöt olivat yksi viime vuoden isoista sijoitustrendeistä. Spac-yhtiöt vastasivat jo 59 prosentista pörssilistautumisista Yhdysvalloissa, kertoi teknologiapörssi Nasdaq. Niillä on siis runsaasti kuivaa ruutia, eli sijoitusvalmista pääomaa, ja ne ovat etsineet ostokohteita parhaista kasvuyrityksistä.

Kaupan jälkeen spac ja ostettu yhtiö yhdistyvät, ja muodostuvasta kokonaisuudesta tulee uusi pörssiyhtiö. Sen osakkeenomistajiksi jäävät kohdeyhtiön vanhat omistajat, spacn:n perustajat ja spac:iin sen listautumisessa sijoittaneet sijoittajat.

Kasvuyritykselle spac on tapa kerätä kasvupääomaa ja listautua pörssiin nopeasti yrityskaupan avulla ilman listautumiseen liittyvää suurta työmäärää.

Suomessa ja muissa pohjoismaissa spac-yhtiöiden listautuminen tuli mahdolliseksi maaliskuussa, kun pörssejä hallinnoiva Nasdaq muutti sääntöjään.

Helsingin pörssiin listautuneita spac-yhtiöitä on tähän mennessä ollut kaksi. Ensimmäinen oli Virala Acquisition Company eli VAC joka yhdistyi lämmitys- ja viilennyslaitteita tarjoavan Purmo Groupin kanssa. Toinen oli lokakuussa listautunut pääomasijoitusyhtiö Lifelinen spac, joka etsii tällä hetkellä kohdeyhtiötä.

MariaDB:n perustajia ovat Patrik Backman, Ralf Wahlsten ja Michael ‘Monty’ Widenius. Kaikilla kolmella on taustaa MySQL-tietokantayhtiössä, jossa Widenius oli perustaja ja pääkehittäjä.

MySQL on yleisin internetin ja sen sovellusta taustalla pyörivistä avoimen lähdekoodin tietokannoista. Amerikkalainen Sun Microsystems osti MySQL:n vuonna 2008 miljardilla dollarilla.

Oracle taas osti koko Sun Microsystemsin 2010. Widenius ja ydin vanhasta MySQL-kehitystiimistä jättäytyi pois ja alkoi kehittää uutta tietokantaa, joka sai nimeksi MariaDB.

Yhtiöllä on nyt noin 300 työntekijää. Sen tilinpäätöstiedot syyskuussa 2021 päättyneeltä tilikaudelta eivät ole vielä julkisia.

”Viime vuosi oli hyvin onnistunut ja liikevaihto kasvoi hyvin. Erityisesti uusi palveluna myytävä pilvipohjainen tietokantapalvelu on kasvanut nopeasti”, Backman sanoo.

Suuri osa yhtiön liikevaihdosta tulee kuitenkin vielä sen yritysasiakkaille myymästä ohjelmistosta, joka tuo suurille käyttäjille ilmaista versiota laajemmat hallintatyökalut ja ominaisuudet.

MariaDB:n markkinaosuutta on kasvattanut sen saama asema johtavissa Linux-jakelukanavissa. Kun yritykset lataavat Linux-järjestelmiä servereilleen, MariaDB on usein automaattisesti mukana paketissa.

Avoimen lähdekoodin tietokantojen suosio on kasvanut tasaisesti, ja ne ovat nykyisin lähes tasoissa kaupallisten tuotteiden, kuten Microsoftin, Oraclen ja Amazon Web Servicesin kanssa. MariaDB:n kilpailijoita avoimen lähdekoodin tietokannoissa ovat muun muassa MongoDB, MySQL ja SQLite.

Yhtiö on kerännyt historiansa aikana yhteensä noin 109 miljoonaa euroa rahoitusta.

Sen tuorein rahoituskierros oli 2020, kun yhtiö keräsi 23 miljoonan euron rahoituksen ja sijoittajina olivat muun muassa SmartFin Capital ja GP Bullhound.