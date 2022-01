Kyseessä on kolmas merkittävä yrityskauppa pelialalla kuukauden sisällä.

Japanilainen Sony ostaa yhdysvaltalaisen pelinkehittäjä Bungien 3,6 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla (noin 3,2 miljardia euroa).

Playstation-pelikonsoleita valmistava Sony kertoo yrityskaupasta yhteisessä tiedotteessaan Bungien kanssa.

Bungie on tunnettu suosituista Halo- ja Destiny-ammuntapelisarjoista. Yhtiö kehittää parhaillaan Destiny 2 -peliä.

Bungie jatkaa yrityskaupan jälkeen toimintaansa itsenäisenä yrityksenä, tiedotteessa kerrotaan. Yhtiön palveluksessa on yli 900 työntyöntekijää.

Kyseessä on kolmas merkittävä yrityskauppa pelialalla kuukauden sisällä.

Take Two Interactive ilmoitti tammikuun alussa ostavansa Zyngan 12,7 miljardilla dollarilla.

Ohjelmistojätti Microsoft puolestaan kertoi kaksi viikkoa sitten haluavansa ostaa Activision Blizzardin 69 miljardilla dollarilla.

Sonylla on paineita tehdä yrityskauppoja, koska Xbox-konsoleita valmistava Microsoft on saamassa Activision Blizzard -kaupalla haltuunsa suositun Call of Duty -pelisarjan.

Bungiella on erityisasema Xbox-pelaajien keskuudessa, koska Halo-hittipeli vaikutti merkittävästi Xbox-laitteen myyntimenestykseen sen lanseerausaikoina.

Halo-pelisarja oli niin tärkeä Xboxille, että Bungie oli Microsoftin omistuksessa vuosina 2000–2007. Yhtiö irtautui Microsoftista kehittämään Destiny-peliä.