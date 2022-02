Kaksi huippukokkia yrittää viedä suomalaisperunan Belgiaan, ja se on kuin myisi hiekkaa Saharaan – ”Sille vähän naureskeltiin”

Ravintola Olon keittiömestarit tarjoilivat belgialaisille kollegoilleen tarkasti tuotteistettua suomalaisperunaa. Tähän asti Suomesta on viety maailmalle lähinnä siemenperunaa.

Antwerpen

”Belgia on perunan kotimaa. Arvostus perunaa kohtaan on suuri”, sanoo Michelin-ravintola Olon keittiömestari Pekka Terävä.

Siksi perunan vieminen Suomesta Belgiaan kuulostaa hieman samalta kuin myisi hiekkaa Saharaan.

Sitä tässä nyt kuitenkin yritetään: Terävä on yhdessä Olon keittiöpäällikön Tuomas Vierelän kanssa värvätty laatimaan suomalaisen Frex-perunan maistelumenu huoneelliselle belgialaisia keittiömestareita.

Olo on käyttänyt pelkästään Frexiä jo muutaman vuoden puikulaperunan ohella.

Keittiömestari Tuomas Vierelä Olosta (vas.) ja sous chef Nicolaï Vanquickelberghe belgialaisesta Horseele-ravintolasta.

Terävä ja Vierelä kokoavat peruna-annoksia lähellä Antwerpeniä sijaitsevan elintarviketukun koekeittiössä. Esittelytilaisuus on vetänyt paikalle toistakymmentä keittiömestaria eri puolilla Belgiaa sijaitsevista ravintoloista. Osalla on Michelin-tähtiä, osa vasta pyrkii niitä kohti.

Frex ei ole perunalajike, vaan huolella kasvatetulle suomalaiselle perunalle kehitetty oma brändinsä. Saman tuotemerkin alla on myynnissä myös kananmunia, joita niin ikään maistatetaan belgialaiskokeilla.

Yhdessä testiannoksessa on perunan lisäksi sillikaviaaria.

Brändin taustalla olevat Tapio Knuuttila ja Pia Tapio-Knuuttila kertovat perunoiden tulevan kahdelta tuottajalta, joilla on useita maatiloja Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Tuotantotapaan kuuluu muun muassa se, että tilat viljelevät vuorotellen kaksi vuotta perunaa ja kaksi vuotta muita kasveja, jotka jätetään peltoon lannoitteeksi.

Tapio Knuuttila ja Pia Tapio-Knuuttila ovat aiemmin asuneet pitkään Belgiassa. Tapio Knuuttila tapasi 2002 eräässä Suomen suurlähetystön tilaisuudessa belgialaisen kolmen Michelin-tähden keittiömestarin, joka ihmetteli, miksi Suomessa tuotetaan bulkkijuureksia, kun olosuhteet antaisivat mahdollisuuksia parempaankin.

”Idea lähti sieltä. Minulle tuli lähettifirman kautta Belgiaan erilaisia suomalaisperunoita maisteltavaksi niin keittiömestareiden kuin kuluttajien kanssa, ja siitä alkoi muotoutua lopputuote.”

Kyseinen lopputuote on kiinnostanut eurooppalaisravintoloita, vaikka perunatarjontaa on omastakin takaa. Tapio Knuuttilan mukaan Ranskassa, Belgiassa ja Saksassa on jo toistasataa ravintolaa, jotka käyttävät suomalaisperunaa.

Läpimurto vaatii töitä, sillä jokainen keittiömestari on vakuutettava yksi kerrallaan.

”Sanoin kolme vuotta sitten, että tavoitteena on päästä eurooppalaisiin huippuravintoloihin niin, että Frexin nimi näkyy ruokalistalla. Sille vähän naureskeltiin silloin, mutta on se joissakin ravintoloissa jo toteutunut”, Tapio Knuuttila sanoo.

Yksi koekeittiöön tulleista suomalaisperunan maistelijoista on Nicolaï Vanquickelberghe, joka on sous chef eli keittiömestarista seuraava belgialaisessa yhden Michelin-tähden ravintolassa Horseelessa. Ravintolan sijaintipaikka ei ole Michelin-kategoriassa ihan tavallisin, sillä se on jalkapallostadionin yhteydessä Gentissä.

Nicolaï Vanquickelberghe tutkii peruna-annosta.

Belgiassa perunaa käytetään ravintoloissa paljon eri muodoissaan. Maan tunnetuin lahja maailmalle ovat frites eli ne, mitä belgialaisten mielipahaksi kutsutaan ranskalaisiksi perunoiksi.

Vanquickelberghen mukaan belgialainen peruna on ”erittäin laadukasta”, ja sen jauhoinen lajike sopii erityisen hyvin ranskanperunoihin. Hänen työnantajansa on hankkinut perunansa suoraan paikalliselta luomutuottajalta.

”Me käytämme pääosin Belgiasta ostettuja tuotteita, mutta olemme kiinnostuneita kokeilemaan”, Vanquickelberghe sanoo.

Terävän ja Vierelän kuuden annoksen maistelumenussa perunaa on valmistettu eri tavoin, jotta kokit saavat käsityksen mausta ja rakenteesta.

Tilaisuuden jälkeen Vanquickelberghe pakkaa autoon näytelaatikon suomalaisperunaa. Kokkeja mietityttää muun muassa se, vaikuttaako kuljetus Suomesta Belgiaan perunan laatuun.

”Potentiaalia, mutta haluan ensin testata itse”, sanoo De Koolputten -ravintolan keittiömestari Nick Dapper.

Business Finlandin elintarvikkeisiin keskittyneen Food from Finland -vientiohjelman vetäjä Esa Wrang sanoo, että suomalaisruuan vienti on selviytynyt kohtuullisen hyvin vaikeista koronavuosista.

Vuonna 2020 suomalaisia elintarvikkeita vietiin noin 1,77 miljardilla eurolla. Vuoden 2021 tammi–marraskuun perusteella taso on pysynyt ennallaan.

”Viennin notkahdusta ei ole tullut missään vaiheessa. Entiset asiakkaat on kyetty säilyttämään, eikä millään markkinoilla ole kärsitty merkittäviä menetyksiä. Yritysten suurin ongelma on se, ettei esimerkiksi Aasiaan pääse nyt matkustamaan, joten uusien kauppasuhteiden aloittaminen on vaikeaa.”

Tälle vuodelle on Wrangin mukaan suunniteltu yli 40 vientitapahtumaa, mutta Euroopan varovaisesta avautumisesta huolimatta yhä on epävarmuutta, toteutuvatko ne kaikki.

Vaikka Suomi pyrkii elintarvikeviennissä nostamaan jalostusarvoa, Wrang ymmärtää hyvin myös tarkkaan brändätyn jalostamattoman perunan vientiyritykset.

”He ovat onnistuneet herättämään mielenkiintoa eurooppalaisravintoloissa. Peruna ei tähän asti ole ollut vientiartikkeli, vaan Suomesta on viety lähinnä siemenperunaa Itä-Eurooppaan. Jos perunaa lähdetään viemään, se pitää nimenomaan olla tällaisten erikoistuotteiden kautta.”