Nokia julkaisee osavuosikatsauksensa torstaina mutta antoi ennakkoarvionsa koko vuoden tuloksesta tammikuun puolivälissä. Ennakkotiedoista selviää, kuinka pitkään yhtiöltä kesti toipua Alcatel-Lucentin ostamisen aiheuttamista ongelmista, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Petri Sajari.

Suomen historian suurimmasta yrityskaupassa kerrottiin huhtikuussa 2015. Verkkolaitteita valmistava Nokia ilmoitti ostavansa ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin 15,6 miljardilla eurolla.

Nokia osti uutta osaamista, vahvisti tuotevalikoimaansa ja pyrki varmistamaan tulevaisuuden kilpailukykynsä. Lisäksi kauppa paransi yhtiön asemaa elintärkeillä Yhdysvaltojen markkinoilla. Ainakin paperilla yritysjärjestely vaikutti järkevältä.

Ongelma on kuitenkin siinä, että suuret yritysjärjestelyt ovat usein paljon vaativampia kuin ne paperilla näyttävät. Kun kymmeniätuhansia työntekijöitä pannaan yhteen, syntyy lähes väistämättä kitkaa ”yrityskulttuurien” eli erilaisten toimintatapojen törmätessä.

Seurauksena on työntekijöiden motivaatiota halvauttavaa byrokratiaa, päällekkäisyyksiä, erimielisyyksiä ja johtamisongelmia. Tällainen kankeus on kuin virus, joka ajan mittaan korventaa liiketoimintaa sisältäpäin. Viruksen torjuminen edellyttää erittäin taitavaa johtamista.

Numerot eivät valehtele. Niiden perusteella voi väittää, että Alcatel-Lucentin ostaminen aiheutti Nokialle odottamattomia ongelmia.

Kolme viikkoa sitten julkaistujen ennakkotietojen mukaan Nokian kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti on vahvistunut viime vuonna noin 12,5:een. Edellisen kerran liikevoittoprosentti oli yli 12 vuonna 2014. Silloin se oli 13,6.

Toisin sanoen Nokialta kesti seitsemän vuotta saavuttaa likimain sama kannattavuus kuin sillä oli ennen Alcatel-Lucent-kaupan julkistamista. Tämä koruton tosiasia ilmenee myös osakkeen arvossa.

Huhtikuussa 2015 Nokian osakkeen hinta oli runsaat seitsemän euroa. Viime aikoina se on ollut hieman yli viisi euroa. Tällä aikavälillä yhtiö on siis epäonnistunut tuottamaan arvoa osakkeenomistajilleen, vaikka viime vuonna osake vahvistui merkittävästi.

Harvat asiat liiketoiminnassa ovat mustavalkoisia. On siis aiheellista pohtia, millaiset edellytykset Nokialla olisi ollut pärjätä ilman Alcatel-Lucentia?

Nokian hankkimat uudet tuotteet ja osaaminen ovat edesauttaneet yhtiötä vastamaan paremmin markkinoiden kysyntään. Jos kauppaa ei olisi tehty, Nokia olisi saattanut jäädä kompuroimaan kiinalaisen Huawein ja ruotsalaisen Ericssonin jalkoihin.

Mahdotonta ei ole sekään, että Nokia olisi jossain vaiheessa myyty. Sen olisi todennäköisesti ollut hankalaa vakiinnuttaa paikkansa kilpailijoiden puristuksessa.

Nokiassa on nykyisin neljä liiketoimintaryhmää, joista verkkoinfrastruktuuri perustuu lähes kokonaan Alcatel-Lucentilta ostettuun osaamiseen. Pilvi- ja verkkopalveluissa on peruja molemmista yhtiöistä. Molemmat liiketoimintaryhmistä täydentävät tärkeällä tavalla suurinta yksikköä, joka on matkapuhelinverkot.

Fakta Nokian neljä liiketoiminta­ryhmää Matkapuhelinverkot on Nokian suurin liiketoimintaryhmä. Sen liiketoiminnan keskipisteessä ovat langattomat siirtoverkot, joita ovat tukiasema- eli radioverkot sekä mikroaaltoradiolinkit. Verkkoinfrastruktuuri on yhtiön toiseksi suurin liiketoimintaryhmä. Se keskittyy kiinteisiin siirtoverkkoihin. Näitä ovat IP-reitittimet, optiset verkkolaitteet, kiinteät laajakaistaverkot, merenalaiset kaapelijärjestelmät ja palvelut. Pilvi- ja verkkopalveluiden erikoisalaa ovat ydinverkot, verkko-ohjelmistot ja pilvipalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa myös yritysverkoista. Teknologiayksikkö lisensoi Nokian patentoimia keksintöjä ja tuotemerkkejä matkapuhelimien, kulutuselektroniikan, autojen ja esineiden internetin päätelaitteiden valmistajille.

Viime vuosina Nokian keskeinen ongelma on ollut viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkkotekniikassa. Ongelmat hellittivät merkittävästi vasta viime vuonna. Yksi merkki siitä on, että yhtiö onnistui toistuvasti ylittämään sijoittajien ennakko-odotukset.

Näiden 5g-ongelmien perimmäinen syy saattaa jossain määrin periytyä Alcatel-Lucentista, koska ongelmien keskipisteessä oli ailahteleva johtaminen. Päätöksenteko oli keskitetty pääkonttoriin, josta määrättiin, mitä liiketoimintayksiköiden piti tehdä. Nokiaa johdettiin tarpeettoman keskusjohtoisesti ylhäältä alaspäin.

Yhtiö myös tuudittautui liian pitkäksi aikaa siihen, että se pystyy toistamaan hyvän menestyksensä neljännen sukupolven (4g) matkapuhelinverkkotekniikassa. Kilpailijat olivat ripeämpiä, ja Nokia rampautui.

Jäljelle jää perimmäinen kysymys: oliko Suomen historian suurin yritysjärjestely sittenkin erehdys? Kysymykseen tuskin on yksiselitteistä vastausta. Nokia hankki kaupassa paljon uutta osaamista ja tekniikkaa mutta joutui maksamaan hankinnasta kovan hinnan.

Kukaan ei voi edes jälkiviisauden karaisemana väittää tietävänsä, mitä Nokialle olisi tapahtunut ilman Alcatel-Lucentin ostamista. Vuosien mittaan myös markkinat ovat muuttuneet.

ElokuussA 2020 Nokian toimitusjohtajana aloitti Pekka Lundmark. Hänen kaudellaan kannattavuus on parantunut selvästi.

Investointeja tuotekehitykseen on lisätty tuntuvasti, solmuun mennyttä organisaatiota on suoristettu, ja vastuuta on siirretty pääkonttorista neljälle liiketoimintaryhmälle. Johtajia on vaihdettu paljon, ja nurkkakunnista on päästy hiljalleen eroon.

Toimitusjohtaja Lundmarkia on työssään auttanut hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf, joka johti aikoinaan menestyksellisesti Nokian verkkolaiteliiketoimintaa. Uudistuksissa merkittävä painoarvo on ollut myös talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirénillä ja tietenkin lukuisilla muilla.

Osa uudistuksista aloitettiin jo ennen Lundmarkin toimitusjohtajakautta. Niitä ovat esimerkiksi lisäinvestoinnit 5g-tekniikkaan ja järjestelmäpiirien tuotekehityksen siirtäminen Suomeen. Tästä huolimatta Lundmark on tarttunut ongelmiin edeltäjäänsä tarmokkaammin.

Kaiken kukkuraksi on myös yksi syy, joka on Nokiasta riippumaton. Yhtiön liiketoimintaa ovat etenkin Euroopassa jouduttaneet myös kiinalaisen kilpailijan Huawein vaikeudet.

Monet valtiot ovat kieltäneet teleoperaattoreita käyttämästä Huawein tekniikkaa 5g-verkkojen keskeisillä osa-alueilla, koska yhtiön tuotteiden väitetään soveltuvan vakoiluun. Huawei on toistuvasti kiistänyt väitteet. Toisaalta Huawei ei ole koskaan pelannut aivan markkinatalouden ehdoilla vaan valtion avokätisellä tuella.

Nokia julkaisee loka–joulukuun osavuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä torstaina kello 8. Analyytikoiden keskimääräisen ennusteen mukaan liikevaihto on ollut viimeisellä vuosineljänneksellä 6,4 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 911 miljoonaa euroa.

Torstaina sijoittajien huomio kiinnittyy todennäköisesti hallituksen osinkoesitykseen. Osingon maksaminen keskeytettiin syksyllä 2019, jotta yhtiö pystyi lisäämään investointejaan 5g-tekniikkaan. Sittemmin yhtiön kassavarat ovat kasvaneet merkittävästi.

Jos hallitus esittää verraten suuria osinkoja, se kertoo näkymien kirkastumisesta. Kassavaroja ei tarvitse enää säästää lisäinvestointien tai pahan päivän varalle yhtä paljon ennen.

Tosin kolme viikkoa sitten julkaistuissa ennakkotiedoissa Nokia arvioi jo kannattavuuden paranevan arvioitua nopeammin tänä vuonna. Siksi yksi oleellinen kysymys on, muuttako yhtiö torstaina myös pidemmän aikavälin näkymiään valoisammiksi.