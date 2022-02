Tammikuun 13. päivä yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Spaxe X:n Falcon 9 kantoraketti laukaistiin avaruuteen mukanaan 105 pientä satelliittia sen asiakkailta.

Kaksi kyydissä olleista piensatelliiteista oli suomalaisen Iceyen, jolla on nyt yhteensä 16 pientä satelliittia maan kiertoradalla. Kyse on Iceyen mukaan maailman suurimmasta tällaisten SAR-tutkasatelliittien kokoonpanosta.

Yhtiö on ottanut nopean harppauksen, ja noussut vakavasti otettavaksi toimijaksi kansainvälisessä avaruusteollisuudessa. Viime vuoden aikana Iceye kaksinkertaisti satelliittiensa määrän seitsemästä neljääntoista. Tänä vuonna tavoitteena on kymmenen lisää.

Tällä satelliittien kokoonpanolla se pystyy ottamaan tarkkoja tutkakuvia mistä tahansa niin, että se kattaa vuorokauden aikana koko maapallon. Se mahdollistaa esimerkiksi tulvavahinkojen, metsäpalojen tai muiden luonnonkatastrofien seurannan tietopalvelulla, joka on Iceyen varsinainen liiketoiminta.

Nyt yhtiö on kerännyt sijoittajilta 120 miljoonan euron rahoituksen aggressiivisen kasvusuunnitelmansa jatkamiseksi. Pääsijoittaja oli brittiläinen avaruusteknologiaan erikoistunut Seraphim Space. Mukana olivat myös BAE Systems, Kajima Ventures, Molten Ventures sekä useita muita pääomasijoitusrahastoja.

120 miljoonaa euroa on suomalaisittain harvinaisen suuri pääomasijoitus. Ennen tätä Suomessa on vuoden 2010 jälkeen nähty vain viisi muuta yli sadan miljoonan euron rahoituskierrosta.

Uusi rahoitus mukaan luettuna Iceye on historiansa aikana kerännyt jo noin 270 miljoonaa euroa yksityistä pääomaa sijoittajilta. Lisäksi se on saanut julkista tukea ja lainaa.

“Tämä asemoi meidät yhtiönä hyvin menestyneeksi kasvutarinaksi. Olemme Euroopan suurin avaruusteknologian kasvuyritys”, sanoo Iceyen toimitusjohtaja Rafal Modrzewski.

Yhtiö laukaisi ensimmäisen satelliittinsa avaruuteen vasta neljä vuotta sitten.

Modrzewskin mukaan yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021 ei ole vielä vahvistunut, mutta liikevaihto on kasvanut ”kymmeniin miljooniin euroihin”. Iceyellä on nyt 400 työntekijää, joista Suomessa on noin 250. Yhtiöllä on toimistot myös Yhdysvalloissa, Puolassa ja Britanniassa.

Sen liikevaihto vuonna 2020 oli vasta 6,3 miljoonaa euroa ja se teki 21,5 miljoonan euron liiketappion. Tuossa vaiheessa yhtiö investoi voimakkaasti uusien satelliittien rakentamiseen.

”Viime vuoden aikana varsinainen palveluliiketoimintamme käynnistyi kunnolla, ja ohjelmistomme näytti hyötynsä asiakkaille kasvaneen satelliittien määrän ansiosta”, Modrzewski sanoo.

Modrzewskin mukaan avaruusala on nyt poikkeuksellisen kiinnostavassa vaiheessa. Viime vuoden aikana Yhdysvalloissa nähtiin useita alan yrityksiä, jotka päätyivät listautumaan pörssiin spac-järjestelyn kautta.

Spac-yhtiöllä (Special Purpose Aquisition Company) tarkoitetaan pörssiin listautunutta yhtiötä, jolla ei ole omaa liiketoimintaa ja joka on kerännyt sijoittajilta rahoitusta tehdäkseen yritysoston. Kun tällainen pörssilistattu spac ostaa jonkun teknologia-alan kasvuyrityksen, ne sulautuvat yhteen. Näin ostokohde saa kasvupääomaa ja nopeutetun reitin pörssiin.

Yksi spac-listautumisen viime vuonna tehneistä avaruusyhtiöistä on esimerkiksi Space Labs, jonka arvo listautumisessa oli 2,8 miljardia dollaria. Sen lisäksi Iceyen lähimpiä viime vuonna spac-listautumisen tehneitä verrokkeja olivat esimerkiksi Spire Global ja BlackSky Technology. Ne ovat tuoneet alalle huomiota, ja tavallaan pakottaneet muutkin päättämään oman kantansa asiaan.

”Myös meitä on lähestytty monta kertaa. Piti päättää, mihin suuntaan haluamme strategisesti mennä. Haluamme pysyä globaaleilla markkinoilla ja olemme avoimia keskusteluille. Mutta emme seuraa muiden perässä vaan uskomme omaan visioomme”, Modrzewski sanoo.

Modrzewskin mielestä Suomessa keskitytään usein seuraamaan yhdysvaltalaisia avaruusyhtiöitä ihaillen.

”Ehkä ei ole ihan tiedostettu, että keskellä Otaniemeä on satelliittien tehdas”, Modrzewski sanoo.

Aktiivisella markkinalla tulee hänen arvionsa mukaan tapahtumaan lähiaikoina yhdistymisiä, kun voittajat erottuvat muista.

Iceyen satelliitti kokoonpanovaiheessa.

Iceyen seuraavia kehityskohteita on entistä tiheämmällä satelliittien verkostolla kiertää maapallon ympäri niin tiheästi, että jokainen kohta maasta pystytään kuvaamaan kahdeksan tunnin välein. Nyt väliaika tutkakuvien ottamiselle on 24 tuntia. Se keskittyy myös luonnonkatastrofien seurantapalvelunsa kehittämiseen parantamalla analytiikkaa muun muassa koneoppimisen avulla.

Tutkasatelliitin erikoisuus on, että se pystyy tuottamaan tietoa myös pimeässä ja pilvien läpi. Kuvaaminen ei siis riipu säästä tai esimerkiksi pilvisyydestä.

Modrzewskin mukaan itse satelliiteissa merkittävin muutos vuosien aikana on sen tutkakuvien resoluution eli tarkkuuden moninkertainen parantuminen. Samalla satelliitti on kasvanut noin 66 kilosta 104 kilon painoiseksi. Nyt tuotannossa on jo neljäs laitesukupolvi.

”Yhden satelliitin rakentaminen on meille nyt halvempaa kuin aiemmin. Olemme parantaneet kustannustehokkuutta, ja pystymme rakentamaan satelliitin nyt vain kuukausissa”, Modrzewski sanoo.

Pääosa satelliiteista rakennetaan yhä Otaniemessä. Tammikuussa Floridassa laukaistuista satelliiteista toinen oli ensimmäinen, jonka Iceye on rakentanut kokonaan Yhdysvalloissa.

Tähän mennessä kaikki kantorakettien laukaisut, joissa Iceyen laitteita on ollut kyydissä, ovat olleet onnekkaita. Laukaisuiden luotettavuus ja aikataulussa pysyminen on kehittynyt muutaman vuoden aikana merkittävästi.

”Kun laukaisimme ensimmäistä satelliittia 2018, oli vielä tavallista, että laukaisut viivästyivät kuukausilla, jopa vuosilla. Nyt viivästyksiä on vähemmän, ja laukaisuita on paljon useammin. Tänä vuonna meidän on tarkoitus olla neljän eri raketin kyydissä”, Modrzewski kertoo.