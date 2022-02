Suomen ensimmäisen puhtaan vedyn tuotantolaitoksen on määrä olla valmis kahden vuoden päästä.

Harjavaltaan Satakuntaan ryhdytään jo ensi syksynä rakentamaan Suomen ensimmäistä puhtaan vedyn tuotantolaitosta. Hankkeen takana oleva P2X Solutions kertoo tehneensä laitoksesta lopullisen investointipäätöksen onnistuneen rahoituskierroksen jälkeen. Investoinnin arvo on 70 miljoonaa euroa.

Hankkeen syntymisen varmisti saksalainen omaisuudenhoitoyhtiö Prime Capital, joka teki yhtiöön 5 miljoonan euron sijoituksen sekä myönsi hankkeelle 20 miljoonan euron pääomalainan. Aiemmin hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 26 miljoonan euron investointituen. Lisäksi valtion Ilmastorahasto on myöntänyt yhtiölle 10 miljoonan euron pääomalainan.

Kyseessä on pienehkö, teholtaan 20 megawatin tuotantolaitos, jossa vety valmistetaan elektrolyysillä eli erottamalla se vedestä sähkön avulla. Kun käytetty sähkö on päästötöntä, prosessi ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Perinteisesti vety valmistetaan erottamalla se esimerkiksi maakaasusta, jolloin prosessi aiheuttaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä.

P2X:n toimitusjohtaja Herkko Plit kertoo, että laitos aikoo käyttää lähinnä tuulivoimalla tuotettua sähköä. Hänen mukaansa vetylaitos toimii hyvin yhdessä sääriippuvaisen tuulivoimatuotannon kanssa, sillä laitos pystyy hyödyntämään tuotannon huipputunnit ja tasaamaan näin tuotannon ja kulutuksen heilahteluita.

Elektrolyysilaitos tulee Harjavallan Suurteollisuuspuiston yhteyteen, jolloin kaikki sen lopputuotteet – vety, lämpö ja happi – pystytään hyödyntämään läheisessä teollisuudessa. Osa laitoksen tuottamasta vedystä jalostetaan edelleen synteettiseksi metaaniksi, jota käytetään raskaan liikenteen polttoaineena.

Plit kertoo, että yhtiö suunnittelee rakentavansa Harjavaltaan myös Suomen ensimmäisen puhtaan vedyn tankkausaseman raskasta liikennettä varten. Myöhemmin jakeluverkosto laajenisi muualla maahan.

Harjavalta on P2X:n pisimmällä oleva hanke, mutta yhtiön tavoitteena on rakentaa Suomeen merkittävästi lisää puhtaan vedyn tuotantoa. Plit kertoo, että yhtiön tavoitteena on rakentaa 10 vuoden kuluessa uutta tuotantokapasiteettia tuhannen megawatin eli 50 Harjavallan laitoksen verran.

Suomeen on nyt vireillä paljon puhtaan vedyn investointeja.

Nordic Ren-Gas suunnittelee Lahteen, Kymijärven voimalaitoksen yhteyteen 120 megawatin tuotantolaitosta, jonka tuottama vety jalostetaan edelleen synteettiseksi metaaniksi raskaan liikenteen polttoaineeksi. Investoinnin arvo olisi noin 250 miljoonan euroa. Rakennustyöt voisivat alkaa vuonna 2023, ja kaupallinen tuotanto käynnistyisi 2025.

Mikkeliin samainen yhtiö suunnittelee samalla konseptilla 40 megawatin laitosta. Investoinnin arvo olisi noin 100 miljoonaa euroa.

Polttoainejalostaja Neste suunnittelee Porvoon jalostamon yhteyteen 50 megawatin laitosta. Neste käyttää vetyä uusiutuvien polttoaineiden jalostamisessa.