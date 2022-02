Ostaja hankki käytöstä poistetun Boeing 747:n yhdellä punnalla.

Boeing 747 -lentokone moottorien tarkastuksessa. Kuvan koneyksilö on eri kuin jutussa mainittu.

Lentoyhtiö British Airwaysin käytöstä poistunut Boeing 747 on päätynyt kovan hintaluokan juhlatilaksi Cotswoldin lentokentälle Englannin Gloucestershireen, kertoo uutistoimisto CNN.

Yksityisomisteisen lentokentän toimitusjohtaja Suzannah Harvey osti ison matkustajakoneen yhdellä punnalla vuonna 2020.

Koneesta on noin 14 kuukauden remontin aikana muokattu bilepaikka, jonka tuntivuokra on yli tuhat euroa.

Konetta on jo varattu juhlapaikaksi ja esimerkiksi tv-sarjan kuvauspaikaksi. Harvey markkinoi paikkaa myös esimerkiksi häiden järjestämiseen.

Remontille tuli hintaa lähes 500 000 puntaa, eli lähemmäs 600 000 euroa.

Esimerkiksi lentokoneen turistiluokan matkustamo on purettu ja muutettu juhlasaliksi ja keittiön tilalle on tehty baari.

Haasteeksi osoittautuivat wc-tilat. Lentokoneen vessat on rakennettu toimimaan paineistettuina, kun kone on ilmassa. Niinpä käyttöön on jouduttu ottamaan koneen ulkopuolella olevat wc:t siihen saakka, kunnes löytyy ratkaisu koneen omien toilettien muokkaamiseksi toimimaan maanpinnan tasolla.