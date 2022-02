Myös maakaasu saa vihreän leiman, vaikka suuret sijoittajat ovat varoittaneet sen vaarantavan koko ympäristöluokittelun uskottavuuden.

Ympäristöjärjestöjen, jäsenmaiden ja sijoittajien kritiikistä huolimatta Euroopan komissio esittää, että ydinvoima ja maakaasu voidaan sisällyttää EU:n vihreiden sijoituskohteiden listalle, mutta tietyin ehdoin.

Komissio julkaisi keskiviikkona pitkään valmisteilla olleen esityksensä siitä, kuinka ydin- ja kaasuvoimaa kohdellaan EU:n uudessa sijoituskohteiden ympäristöluokittelussa eli taksonomiassa. Molemmilla energiamuodoilla on vannoutuneet vastustajat ja puolustajat.

Esityksen ristiriitaisuudesta kertoo sekin, että poikkeuksellisesti komissio ei hyväksynyt sitä yksimielisesti, vaan asiasta jouduttiin äänestämään.

Komission esityksessä sekä ydinvoima että maakaasu ovat siirtymäkauden ratkaisuja, jotka luetaan ilmastoystävällisiksi tietyin kriteerein.

”Tarvitsemme kaikki käytössämme olevat työkalut, jotta saavutamme hiilineutraaliuden, sillä meillä on alle 30 vuotta aikaa”, EU:n rahoitusmarkkinakomissaari Mairead McGuinness sanoo.

Tiedotustilaisuudessa McGuinness joutui puolustamaan esitystä, joka hänen mukaansa epätäydellisenäkin on tarpeellinen. Hän muistutti, että 15 prosenttia EU:n sähköstä tuotetaan yhä kivihiilellä, ja siitä täytyy päästä eroon.

Ydinvoiman osalta komissio esittää, että ”vihreän leiman” voisivat saada sellaiset uudet ydinvoimalat, jotka saavat rakentamisluvan vuoteen 2045 mennessä. Käyttöiän pidennykset luetaan ilmastoystävällisiksi vuoteen 2040 saakka. Tietyt uuden sukupolven ydinvoimateknologiat luettaisiin ilmastoystävällisiksi ilman takarajaa.

Lisäksi ydinvoimahanke voi olla taksonomian mukainen ainoastaan, mikäli sillä on toimiva ydinjätteen loppusijoituspaikka vuoteen 2050 mennessä.

Osa ympäristöjärjestöistä ja EU-jäsenmaista vastustaa kiivaasti ydinvoiman sisällyttämistä taksonomiaan muun muassa ydinjätteiden vaarallisuuden vuoksi. Tiedotustilaisuudessa McGuiness käytti Suomea esimerkkinä perustellessaan ydinvoiman mukaan ottamista.

”Suomi on hyvä esimerkki, he investoivat merkittävästi uusiutuviin, mutta heillä on myös paljon ydinvoimaa. Kun tapasin pääministerin, hän sanoi hyvin selvästi, että hän näkee ydinvoiman siirtymäkauden ratkaisuna, ja päämäärä on uusiutuvissa.”

Kuitenkin hallituksen lausunnossa toivottiin ydinvoiman takarajan poistamista tai siirtämistä 2040-luvulta myöhemmäksi.

Maakaasun osalta komissio asettaa joukon erilaisia päästörajoja, joihin laitoksen on yllettävä, jotta se voi saada EU:n vihreän leiman. Nyrkkisääntönä on, että laitos saa tuottaa alle 100 grammaa hiilidioksidia jokaista tuottamaansa kilowattituntia sähköä kohti. Uuden kaasuvoimalan pitää myös korvata saastuttavampi laitos.

Fossiilisen maakaasun sisällyttäminen vihreiden sijoituskohteiden listalle on saanut paljon kritiikkiä osakseen, eikä vain ympäristöjärjestöiltä. Suuria institutionaalisia sijoittajia edustava IIGCC-yhteenliittymä on vaatinut, ettei maakaasua pitäisi lukea vihreäksi sijoituskohteeksi. Sijoittajien näkemyksen mukaan tämä heikentäisi koko luokittelun uskottavuutta.

Jäsenmailla ja Euroopan parlamentilla on nyt enintään puoli vuotta aikaa muodostaa kantansa komission esitykseen. Esitys on muodoltaan niin kutsuttu delegoitu asetus, mikä tarkoittaa, että jäsenmaat ja EU-parlamentti eivät enää voi neuvotella tekstin sisällöstä vaan ainoastaan hylätä tai hyväksyä sen.