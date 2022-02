Selvä enemmistö yrityksistä raportoi uusien tilausten kasvusta. Toimintaympäristöön liittyy kuitenkin myös merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia riskejä.

Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat viime vuoden lopulla erittäin vauhdikkaasti. Etujärjestön mielestä vahva tilauskanta lupaa hyvää kehitystä suomalaiseen teknologiateollisuuteen alkuvuonna, jos ikäviä yllätyksiä ei tule.

Uusien tilausten arvo oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä peräti 40 prosenttia suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna tilausten arvo kohosi neljä prosenttia.

”Vahva tilauskertymä on erinomainen uutinen. Myös liikkeellä olevien tarjouspyyntöjen määrä on pysynyt hyvällä tasolla. Myönteistä on sekin, että nyt, toisin kuin aiemmin syksyllä, selvä enemmistö yrityksistä raportoi uusien tilausten kasvusta”, kertoo Teknologiateollisuuden johtaja ja pääekonomisti Petteri Rautaporras tiedotteessa.

Uudet tilaukset nostivat tilauskannan arvoa. Tilauskanta oli joulukuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin toissa vuoden joulukuussa.

Teknologiateollisuuden mukaan telakat vastasivat edelleen suuresta osuudesta tilauskannan kokonaisarvosta.

”Tilauskertymä on erinomainen, mutta toimintaympäristöön liittyy myös merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia riskejä. Niitä ovat muun muassa toimitusketjujen ongelmat, inflaatio, pelätty palkkainflaatio ja keskuspankkien reaktiot talouskehitykseen”, Rautaporras luettelee.

Hänen mukaansa myös geopoliittiset riskit ovat poikkeuksellisen suuret.

Ennakkotietojen mukaan teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli viime vuonna Suomessa noin 87 miljardia euroa. Tämä on reilut kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola kiirehtii maan hallitukselta investointeja vauhdittavia toimia. Hänen mukaansa tilanne näyttää nyt hyvältä, joten kasvua, vihreää siirtymää ja digitalisaatiota vauhdittaville investoinneille on olemassa otollinen maaperä.

Hän patistaa hallitusta tekemään kehysriihessä päätöksiä muun muassa laajasta tutkimusta ja kehitystoimintaa koskevasta verokannustimesta. Päätöksiä tarvitaan myös T&K-rahoituslaista, joita parlamentaarinen työryhmä on esittänyt.

”T&K-verokannustin on tärkeää saada käyttöön heti vuoden 2023 alusta. Rahoituslaki tarvitaan voimaan vielä tällä hallituskaudella”, Hirvola painottaa.

Hänen mukaansa rahoituslaki sitouttaa poliittisia päättäjiä TKI-investointien kasvattamiseen lupausten mukaisesti neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta tulevina vuosina.

”Iso joukko teknologiayrityksiä on jo sitoutunut nostamaan omia panostuksiaan, jos parlamentaarisen työryhmän ehdotukset toteutuvat.”

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajan Minna Helteen mielestä hallituksella on viimeiset hetket tehdä julkista taloutta vahvistavia työllisyyspäätöksiä.

”Usein sanotaan, että taloudellisesti vaikeina aikoina ei voi tehdä hankalia päätöksiä. Tällä hetkellä osaajapula on kuitenkin totisinta totta, ja työtä on paljon tarjolla. Ihmisillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä. Nyt on hyvä aika uudistaa työttömyysturvaa työn vastaanottoa kannustavaksi”, Helle sanoo.

Hänen mukaansa osaajapula on jo niin vakava kasvun este, että myös kansainvälisiin osaajiin on satsattava toden teolla.

”Osaajien maahantuloa voidaan myös nopeuttaa radikaalisti sähköisen tunnistautumisen avulla, yhdestä vuodesta jopa yhteen viikkoon. Tähän mahdollisuuteen on tartuttava viivyttelemättä”, Helle tähdentää.