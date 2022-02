Kaikki merkit viittaavat siihen, että Nokia on onnistunut kukistamaan sitä pitkään riivanneet ongelmat.

Nokia on kohonnut toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin johdolla takaisin toimialansa huipulle.

Verkkolaiteita valmistavan Nokian näkymät ovat kirkastuneet ja yhtiö siirtyy uuteen vaiheeseen: liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen.

Taakse ovat jääneet menneisyyden kateettomat lupaukset viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkkotekniikan tuotteiden parantamisesta. Sen sijaan uusi toimitusjohtaja Pekka Lundmark on tehnyt sen mitä lupasi eli palauttanut Nokian toimialansa huipulle.

Aloittaessaan toimitusjohtajana elokuussa 2020 hän ei osannut edes arvata, että liiketoiminnan perusta onnistutaan korjaamaan puolessatoista vuodessa.

”Liiketoiminnan perustan korjaaminen on edennyt nopeammin kuin alun perin puolitoista vuotta kuvittelin. Viime vuoden alussa arvioimme liikevoittoprosentin olevan tänä vuonna 7–10, mutta se oli lopulta 12,5.”

Keskeisiä korjauksia ovat olleet organisaation ja toimintatavan yksinkertaistaminen sekä satojen miljoonien eurojen lisäinvestoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Lundmark korostaa Nokian olevan teknologiayhtiö, jolle ainut hyväksyttävä tavoite on teknologiajohtajuus. Se taas edellyttää huomattavia investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

”Markkinaosuudella ja teknologiajohtajuudella on aivan suora yhteys katteisiin ja siihen, millaisia voittokertoimia yhtiöt markkinoilla saavat. Kun otetaan huomioon, että markkinoilla on tilaa hyvin rajalliselle määrälle yhtiöitä, tuotekehitykseen panostaminen on parasta, mitä voimme osakkeenomistajillemme tehdä.”

Kannattavuuden tuntuvan vahvistumisen takia herää kysymys, onko Nokia viidennen sukupolven matkapuhelintekniikassa nyt teknologiajohtaja?

”Olemme olennaisilta osin saaneet kilpailijamme kiinni. Sitten voimme keskustella siitä, missä asioissa me olemme niitä edellä ja missä yksityiskohdissa jokin kilpailija saattaa olla meitä edellä. Kokonaiskuva on se, että puolitoista vuotta sitten olimme jäljessä, mutta nyt olemme saaneet kilpailijat kiinni.”

Nokia ei siis ole vielä kilpailijoitaan edellä 5g:ssä?

”Tietyillä osa-alueilla, kuten verkon viipaloinnissa ja itsenäisessä 5g:ssä, yksityisissä verkoissa, pienissä tukiasemissa ja useiden antennien ratkaisuissa, olemme jo teknologiajohtaja.”

Viime vuoden lopussa Nokian kannattavuus ja rahoitusasema paranivat vakaasti. Liikevaihto oli 6,4 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 908 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja liikevoitto notkahtivat hieman edellisen vuoden vertailukaudesta, joka oli poikkeuksellisen vahva.

Vuositasolla Nokian kannattavuus oli hieman ruotsalaista kilpailijaa Ericssonia heikompi, mutta kuitenkin samalla tasolla.

”Jos katsomme sitä, millaista palautetta saimme asiakkailta 5g-tuotteista elokuussa 2020 ja millaista palaute on nykyään, se on kuin eri planeetalta. On muistettava, että 5g:n kilpailukyvyn korjaaminen aloitettiin jo silloin, kun Tommi Uitto nimitettiin [marraskuussa 2018] vetämään matkapuhelinverkkoliiketoimintaa.”

Lundmarkin toimitusjohtajakaudella uudistuksia kiihdytetty ja laajennettu. Liiketoimintaryhmien määrä karsittiin seitsemästä neljään. Jokaisen vastuulla on huolehtia tuotteiden kilpailukyvystä ja liiketoimintansa kannattavuudesta.

”Toimintatavan yksinkertaistaminen on parantanut tuottavuutta ja selkeyttänyt toimintaamme. Näiden uudistusten tulokset ovat alkaneet näkyä, koska toimintamme on kaiken kaikkiaan parempaa.”

Nokia arvioi pitkällä aikavälillä eli 3–5 vuoden kuluessa kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosenttinsa olevan vähintään 14. Tänä vuonna yhtiö arvioi liikevoittoprosentin olevan 11–13,5, mistä yhtiö kertoi jo kolme viikkoa sitten positiivisessa tulosvaroituksessaan.

Kurkistus menneisyyteen kertoo kiistattomasti, kuinka vahvasti Nokian kannattavuus on parantunut. Vuonna 2019 liikevoittoprosentti oli 8,6.

”Verkkoinfrastruktuurissa liikevaihto kasvoi viime vuonna 15 prosenttia ja liikevoittoprosentti parani 6,8:sta 10,2:een. Lisäksi pilvi- ja verkkopalveluiden kannattavuus parani viime vuonna selvästi. Näkymien paraneminen ei siis missään tapauksessa johdu pelkästään matkapuhelinverkkojen kilpailukyvyn paranemisesta”, Lundmark sanoo.

Fakta Nokian neljä liiketoiminta­ryhmää Matkapuhelinverkot on Nokian suurin liiketoimintaryhmä. Sen liiketoiminnan keskipisteessä ovat langattomat siirtoverkot, joita ovat tukiasema- eli radioverkot sekä mikroaaltoradiolinkit. Verkkoinfrastruktuuri on yhtiön toiseksi suurin liiketoimintaryhmä. Se keskittyy kiinteisiin siirtoverkkoihin. Näitä ovat IP-reitittimet, optiset verkkolaitteet, kiinteät laajakaistaverkot, merenalaiset kaapelijärjestelmät ja palvelut. Pilvi- ja verkkopalveluiden erikoisalaa ovat ydinverkot, verkko-ohjelmistot ja pilvipalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa myös yritysverkoista. Teknologiayksikkö lisensoi Nokian patentoimia keksintöjä ja tuotemerkkejä matkapuhelimien, kulutuselektroniikan, autojen ja esineiden internetin päätelaitteiden valmistajille.

Lundmark vakuuttaa, että tutkimus ja tuotekehitys pysyvät myös tänä vuonna yhtiön keskipisteessä.

”Meillä on 5g:n lisäksi joitakin muita osa-alueita, joihin meidän on osakkeenomistajien kannalta hyvä investoida jonkin verran lisää. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi optiset verkot, joissa meidän suhteellinen kilpailukyky ei ole ollut yhtä vahva kuin vaikkapa reitittimissä.”

Toinen erittäin mielenkiintoinen osa-alue on hänen mukaansa ovat yksityiset langattomat verkot.

”Maailmassa on 14 miljoonaa teollista kampusta, joista hyvin monet tulevat investoimaan yksityisiin langattomiin verkkoihin. Tämä on yksi osa-alue johon panostamme lisää.”

Kannattavuuden paraneminen on vahvistanut myös Nokian rahoitusasemaa. Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat joulukuun lopussa 4,6 miljardia euroa, kun ne edellisen vuoden lopussa olivat 2,5 miljardia euroa. Syyskuun lopusta nettokassa kasvoi 300 miljoonalla eurolla.

Parantuneen rahoitusaseman takia Nokia hallitus ehdottaa, että viime vuoden tuloksesta maksettaisiin osinkoa 0,08 euroa osakkeelta.

Yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen nojalla Nokia aloittaa myös osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Sen tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa, jos yhtiökokous jatkaa valtuutustaan.

Omien osakkeiden ostaminen on keino palauttaa pääomaa takaisin osakkeenomistajille, minkä takia ostoja kutsutaan välilliseksi osingonmaksuksi. Kun yhtiö ostaa omia osakkeitaan ja pienentää osakkeidensa määrää, yksittäisen osakkeen suhteellinen omistusosuus yhtiössä kasvaa.

Kivi kengässä Nokialle on edelleen komponenttipula, joka on maailmanlaajuinen ongelma ja kiusaa hyvin monia yhtiöitä.

”Meidän liikevaihto kasvoi viime vuonna kolme prosenttia ja se olisi voinut olla hiukan suurempi ilman komponenttipulaa. Liikevaihtoa siirtyi jonkin verran viimeiseltä vuosineljännekseltä tälle vuodelle.”

Komponenttipula ei ole Nokian arvion mukaan missään tapauksessa ohitse, mutta yhtiö arvioi sen helpottavan tämän vuoden aikana.

