Britannian hallitus julkisti torstaina yhdeksän miljardin punnan tukipaketin loiventaakseen energialaskun kallistumista.

Britannian kotitalouksien energialasku nousee 54 prosenttia loppukeväällä.

Britannian energia­markkina­virasto Ofgem kertoi torstaina nostavansa säänneltyjen kuluttaja­sopimus­laskujen keskimääräistä vuosikattoa 1 971 Britannian puntaan eli noin 2 400 euroa huhtikuun alusta.

Viranomaisen mukaan korotus koskee noin 22:ta miljoonaa asiakasta.

Ofgemin mukaan korotus on seurausta kaasun hinnan ennätyksellisestä noususta viimeisen puolen vuoden aikana. Kaasun tukkuhinta on nelinkertaistunut vuoden aikana, mikä on kaatanut lähes kolmekymmentä energiayhtiötä Britanniassa.

Katto rajoittaa, kuinka paljon energiayhtiöt voivat veloittaa asiakkailtaan. Kattoa päivitetään kahdesti vuodessa, ja se seuraa energian tukkuhintoja ja muita kustannuksia.

Katon tarkoituksena on rajoittaa energiayhtiöiden voittoja, mutta se sallii energiayhtiöiden siirtää kohonneita kustannuksia asiakkailleen.

Lievittääkseen kotitalouksien ahdinkoa Britannian hallitus julkisti uutistoimisto Reutersin mukaan torstaina yhdeksän miljardin punnan tukipaketin.

Valtio tarjoaa energiayhtiöille valtion tukemia lainoja, jotta kustannusten nousu jakaantuisi viiden vuoden ajalle. Valtio myös laskee kunnallisveroja.

Britannian kotitaloudet saivat torstaina muutenkin huonoja uutisia, kun Englannin keskuspankki päätti nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 0,50 prosenttiin toista kertaa peräkkäin. Koronnosto nostaa kotitalouksien lainakustannuksia.