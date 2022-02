Kyselyn mukaan 70 prosenttia eläkeläisistä kokee terveytensä ja hyvinvointinsa hyväksi.

Valtaosa eli kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä, moni uudella työnantajalla tai uudessa tehtävässä. Tämä selviää työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemästä kyselystä.

Halukkuus tehdä ansiotöitä eläkkeellä on noussut kymmenessä vuodessa. Osuus on noussut prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta.

”Työnantajien on hyvä tiedostaa, että meillä on paljon hyvinvoivia, työntekoon halukkaita eläkeläisiä, joilla on vielä paljon annettavaa työelämälle. Työtä voidaan muokata osa-aikatyöhön sopivammaksi ja näin voidaan osaltaan tukea sitä, että meillä on jatkossakin riittävästi työvoimaa eri aloilla”, sanoo Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen tiedotteessa.

Ilmarisen mukaan moni eläkkeellä työskentelevä haluaa vaihtaa työnantajaa.

"Vanha työ on voinut olla henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa tai osa-aikatyö ei ole ollut mahdollista. Siksi tulisi edistää erilaisia keinoja tehdä ansiotöitä eläkkeellä myös täysin uusissa tehtävissä. Yrittäjyys on myös suosittu vaihtoehto ja noin joka seitsemäs haluaisi tehdä ansiotyötä yrittäjänä”, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen tiedotteessa.

Kyselyn mukaan 70 prosenttia eläkeläisistä kokee terveytensä ja hyvinvointinsa hyväksi. Neljä viidestä eläkeläisestä kokee eläkkeelle siirtymisen olleen hyvinvoinnin kannalta positiivinen asia.

"Vaikuttaa siltä, että viime vuosina eläkkeelle on jäänyt yhä paremmin voivia eläkeläisiä”, Vatanen sanoo.

Kyselyn mukaan lähes kahdeksan kymmenestä eläkeläisestä on varautunut taloudellisesti eläkepäiviin.

Yleisimpiä varautumiskeinoja ovat oman asunnon ostaminen ja rahan säästäminen tilille. Useampi kuin kolmannes on myös sijoittanut rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin.

"Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna aivan yhtä monella ei ollut omaa asuntoa, mutta toisaalta yhä useampi oli sijoittanut. Ryhmien välillä oli eroja siinä, miten hyvin on itse varautunut eläkepäiviin. Muita heikommin ovat varautuneet työttömänä eläkkeelle jääneet, alle 1 400 euron eläkettä saavat ja yksinasuvat”, Vatanen kertoo.

Kyselyn mukaan joka toinen eläkeläinen kokee, ettei eläke ole riittävä. Keskimääräisestä noin 1 860 euron eläkkeestä jää vastanneille käteen pakollisten menojen jälkeen 482 euroa. Käteen jäävä rahamäärä kuvaa eläkeläisten omaa arviota.

Summa ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosina.

Ilmarisen kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa 1 210 eläkeläistä.