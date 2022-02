Puolustusministeriö ja ulkoministeriö näkevät Rosatomin voimalahankkeessa ilmeisiä riskejä ja haluavat Stukin turvallisuusarvion rinnalle laajempaa riskianalyysia, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

Fennovoiman tavoitteena on saada rakentamislupa Hanhikivi 1 -voimalalle tänä vuonna. Valmistelevat rakennustyöt Pyhäjoella ovat olleet käynnissä vuosia. Voimalan arvioidaan maksavan 7–7,5 miljardia euroa.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, venäläinen Rosatom aloittaa ydinvoimalan rakentamisen Pyhäjoelle loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa.

Hanke on kärsinyt pahoista alkuvaikeuksista ja viivästynyt jo lupavaiheessa, mutta nyt Rosatom ja tilaaja Fennovoima ovat onnistuneet petraamaan toimintaansa. Suunnittelutyötä valvova Säteilyturvakeskus (Stuk) kertoo aloittaneensa turvallisuusarvionsa valmistelun. Myönteinen turvallisuusarvio on ehto rakentamisluvan myöntämiselle. Fennovoiman tavoitteena on saada rakentamislupa valtioneuvostolta vielä tänä vuonna.

Ajoitus on Suomelle kiusallinen, jälleen.

Periaateluvan Fennovoima sai joulukuussa 2014, vain kuukausia sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan. Sen jälkeen valmistelevat rakennustyöt Pyhäjoella ovat edenneet samassa tahdissa Venäjän ulkopolitiikan lisääntyneen aggressiivisuuden kanssa. Nyt rakennuslupapäätös häämöttää tilanteessa, jossa länsimaat pelkäävät Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan ja uhkailevat maata uusilla talouspakotteilla.

Näinhän ei pitänyt käydä. Fennovoima oli alkujaan länsiyhtiöiden hanke. Saksalaiset Eon ja Siemens vetäytyivät hankkeesta sen jälkeen, kun Saksa päätti Fukushiman ydinonnettomuuden jälkimainingeissa luopua ydinvoimasta. Rosatom tuli takavasemmalta pelastamaan kaatumassa olleen hankkeen.

Samaan aikaan ydinvoiman lisärakentamiseen valmiiden tahojen määrä Suomessa oli pudonnut kolmesta yhteen. Olkiluoto 3 oli niin syvissä ongelmissa, ettei tilaajalla TVO:lla ollut rahkeita edistää vielä yhden reaktorin rakentamista. Fortumin lupahakemus taas oli evätty aiemmin, eikä yhtiö enää ollut kiinnostunut uuden reaktorin rakentamisesta, vaikka Fennovoima-päätöksen häämöttäessä sitäkin yritettiin houkutella elvyttämään vanhat suunnitelmansa.

Päätös oli niin vaikea, että se repi hallituksen rivit, mutta lopulta lupa tuli.

Perinteisesti on ajateltu, että periaateluvan myöntäminen on ydinvoimalan luvittamisen poliittinen vaihe. Siinä vaiheessa hallitus ja eduskunta puntaroivat, täyttääkö hanke ydinenergialain keskeisen vaatimuksen, jonka mukaan ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja turvallista.

Sen jälkeen rakentamislupa ei ole poliittinen päätös: jos Stuk katsoo laitoksen olevan turvallinen, valtioneuvosto myöntää rakentamisluvan.

Näin Fennovoiman pitäisi olla pysäyttämätön hanke.

Nyt kuitenkin näyttää, ettei Fennovoiman lupaprosessi välttämättä kulje näin jouhevasti. Edessä voi olla laajempi harkinta ”yhteiskunnan kokonaisedusta”. Näin ainakin toivotaan ulko- ja puolustusministeriöissä.

Puolustusministeriö esitti syksyllä, että Fennovoiman rakentamislupahakemukseen liitettäisiin laajempi riskianalyysi, joka koskee hankkeen geopoliittisia ja -ekonomisia riskejä.

”Merkittävissä kansalliseen huoltovarmuuteen liittyvissä hankkeissa tulee aina tehdä turvallisuuspoliittinen riskianalyysi, erityisesti sitouduttaessa kansalliset rajat ylittäviin toimijoihin ja toimittajiin”, perustellaan työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) jätetyssä lausunnossa.

”Riskianalyysissä tulisi tehdä selkeä tarkastelu esimerkiksi siitä, miten mahdolliset uudet Venäjään kohdistuvat sanktiot vaikuttaisivat hankkeeseen ja miten niihin suhtauduttaisiin. On syytä ottaa huomioon myös Rosatom-konsernin sidokset Venäjän puolustusteolliseen kompleksiin ja siihen liittyvät toimet Venäjän turvallisuuspoliittisten päämäärien ajamiseen.”

Toistaiseksi päätöstä riskianalyysin teettämisestä ei ole, vaan TEM haluaa odottaa ensin Stukin turvallisuusarvion valmistumista. Olisi kuitenkin raju päätös, jos TEM päättäisi jättää analyysin tekemättä vastoin puolustusministeriön nimenomaista pyyntöä.

Fennovoiman hallintorakennus rakenteilla Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen työmaa-alueella Pyhäjoella 3. marraskuuta 2021. Työmaalla rakennetaan parhaillaan voimalaitosalueen infrastruktuuria sekä muita rakennuksia.

Myös ulkoministeriö vaatii laajempaa riskiarviota.

Joulukuussa jättämässään lausunnossa ulkoministeriö katsoo, että Venäjän ja länsimaiden kiristyvien suhteiden ja mahdollisen pakotekierteen riskit hankkeen rahoitukselle pitäisi selvittää. Voimalan rakennusajan rahoitus tulee Venäjältä.

Lisäksi ministeriö on huolissaan siitä, kuinka vähintään 60 prosentin kotimainen omistusosuus varmistetaan koko laitoksen elinkaaren ajan. Fennovoima on kärsinyt sijoittajapaosta, ja viimeksi perjantaina rakennusyhtiö SRV kertoi myyvänsä 1,8 prosentin osuutensa hankkeessa Rosatomille. Kotimaisen omistuksen osuus laski runsaaseen 64 prosenttiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan monet muutkin suomalaisomistajat ovat yrittäneet päästä eroon omistuksistaan.

Fennovoiman mukaan sen osakassopimus turvaa kotimaisen omistuksen kaikissa oloissa.

Ulkoministeri esitti hankkeesta useita kriittisiä huomioita jo vuonna 2016. Joulukuisessa lausunnossaan se toteaa, että nuo huomiot ovat edelleen päteviä.

”Hankkeeseen liittyvät riskit olisi harkittava kokonaisuutena arvioitaessa, täyttääkö hanke ydinenergialain asettamat edellytykset rakennusluvan myöntämiselle”, lausunnossa todetaan.

Molemmat ministeriöt haluavat varmistaa, että voimalaa koskevat päätökset ovat aina suomalaisissa käsissä.

Puolustusministeriö on pitkin matkaa ollut huolissaan siitä, ettei polttoaineen hankintaa ole hajautettu. Riippuvaisuus yhdestä ulkomaisesta polttoainetoimittajasta voi vaarantaa päätäntävallan pysymisen Suomessa.

Fennovoima on sitoutunut hankkimaan ydinpolttoaineen kymmenen vuoden ajan Rosatomin tytäryhtiöltä TVEL:ltä. Ongelma on se, että TVEL on toistaiseksi ainoa valmistaja maailmassa, joka valmistaa Hanhikiven reaktoriin sopivaa polttoainetta.

Fennovoima on rauhoitellut huolia toteamalla, että se pyrkii etsimään vaihtoehtoisen polttoainetoimittajan ja ylläpitää toimituskatkojen varalta kahden vuoden polttoainevarastoa.

Puolustusministeriön mielestä polttoaineen hankinnan hajauttamisen velvoitteesta ei pidä joustaa. Se pitää hankinnan hajauttamista ”erittäin keskeisenä”. Ulkoministeriön mielestä pitäisi varmistaa, että myös varaosia ja komponentteja saadaan vaihtoehtoisilta toimittajilta.

Suomessa on päivitelty kovaan ääneen Saksan tukea Nord Stream 2 -kaasuputkelle, mutta Fennovoimasta puhuminen on ollut vaikeaa. Julkinen keskustelu on ollut harvojen intresseissä.

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön lausuntojen jälkeen hallituksen on kuitenkin vaikea piiloutua Stukin arvioiden taakse. Mahdollisen geopoliittisen riskianalyysin tai sen johtopäätösten painoarvoa lopullisessa päätöksessä on silti vaikea ennakoida. Riskien rinnalla on syytä muistaa, että valmistuessaan Hanhikiven voimala vähentää Suomen riippuvaisuutta venäläisestä tuontisähköstä.

On kuitenkin selvää, että Fennovoiman pysäyttäminen olisi hirvittävän korkean kynnyksen takana. Hanke on jo nyt niellyt suuret määrät rahaa, ja puhtaan sähkön tarve Suomessa kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti.

Lisäksi ja ennen kaikkea: ydinenergia on Venäjälle strateginen tulevaisuuden ala ja Fennovoima Rosatomille tärkeä päänavaus länsimarkkinoilla. Vladimir Putin on sanonut Venäjän tekevän kaikkensa, jotta hanke toteutuu.

Jo Fennovoiman tähänastinen historia osoittaa, että kyseessä on hanke, jonka ei anneta kaatua. Siitä todistavat kesän 2015 omistajaveivaukset. Viime hetkillä hankkeen kotimaisuusasteen varmistavaksi rahoittajaksi ilmaantui kroatialainen Migrit Solarna, joka pian osoittautui venäläisten bulvaaniyhtiöksi. Peliä ei silti vihelletty poikki, vaan pian hankkeesta kertaalleen lähtenyt Fortum ilmoitti – ilmiselvän vastahakoisesti – palaavansa rahoittajaksi.

Fennovoima ei ole vain bisnestä, se on poliittisesti merkittävä hanke. Ulkoministeriön lausuntoa lainaten: ”Jos hanke etenee ongelmitta, sillä on myönteinen vaikutus Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin.”

Mitä päinvastaisessa skenaariossa tapahtuisi, on tästä pääteltävissä.

