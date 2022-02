Inflaatio euroalueella kiihtyi tammikuussa yllättäen 5,1 prosenttiin. Se lisää Euroopan keskuspankin paineita nostaa ohjauskorkoaan.

Euroopan keskuspankki (EKP) valmistautuu hiljalleen ohjauskoron nostamiseen.

”Euroalueen talouden elpyminen jatkuu ja inflaatio on kiihtynyt. Jos pandemiassa tai geopoliittisessa tilanteessa ei tule takapakkia, olisi loogista, että EKP nostaisi ohjauskorkoa viimeistään ensi vuonna. Pidämme huolta, että hintojen nousu säilyy keskipitkällä aikavälillä maltillisena”, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Päätös olisi tavallaan historiallinen, sillä edellisen kerran EKP nosti ohjauskorkoa vuonna 2011.

Torstaina EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde ei kysyttäessä torjunut sitä mahdollisuutta, että ohjauskorkoa nostettaisiin jo tänä vuonna. Aikaisemmin hän on pitänyt sitä hyvin epätodennäköisenä.

Suomen Pankin pääjohtaja on virkansa puolesta EKP:n neuvoston rahapolitiikasta päättävän neuvoston jäsen. Neuvostoon kuuluu kaikkien 19 eurovaltion keskuspankkien pääjohtajat ja EKP:n johtokunnan kuusi jäsentä.

Rehn painottaa, että rahapolitiikan ”asteittaisesta normalisoinnista” päätettiin jo joulukuussa. Silloin EKP ilmoitti lakkauttavansa maaliskuun lopussa koronavirus­pandemian takia aloittamansa arvopaperiostot.

Erillisessä osto-ohjelmassa arvopaperiostoja silti lisätään tilapäisesti huhti–syyskuussa, jotta rahoitusolot eivät kiristyisi tarpeettoman paljon. Lokakuussa erillinen osto-ohjelma palautetaan ennalleen eli arvopapereita ostetaan 20 miljardilla eurolla kuukaudessa.

Pääjohtaja Rehn myöntää, että inflaationäkymät ovat kuluvan vuoden aikana muuttuneet. Kaikesta huolimatta monet tutkimuslaitokset ja liikepankit ennustavat edelleen inflaation hidastuvat kuluvan vuoden mittaan, koska tarjonnan pullonkaulojen pitäisi hellittää ja energian kallistumisen pysähtyä.

”Kokonaiskuvassa myönteistä on, että talouden elpyminen euroalueella jatkuu ja työllisyys paranee omikronmuunnoksesta huolimatta. Huono on uutinen, että inflaatio pysyy nopeana ennakoitua pidempään, mihin keskeisin syy on energian hinnannousu ja geopoliittiset jännitteet.”

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio kiihtyi tammikuussa 5,1 prosenttiin. Se oli yllätys markkinoille, mutta ilmeisesti myös EKP:lle. Merkittävin syy inflaation kiihtymiseen oli energia, joka kallistui tammikuussa 28,6 prosenttia.

”Ymmärrän hyvin, että energian kallistuminen heikentää kotitalouksien ostovoimaa. Jos energian kallistuminen jatkuu vielä pitkään, se on omiaan lisäämään inflaatiopaineita. Rahapolitiikalla ei voi juuri energian hintaan vaikuttaa.”

Inflaation seurauksena rahan ostovoima heikkenee, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Voimakas inflaatio on pitkän ajan kuluessa palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Keskuspankki vaikuttaa rahapolitiikalla ensisijaisesti kysyntään. Kun se nostaa ohjauskorkoaan, pankeista ei saa enää lainaa yhtä edullisin ehdoin kuin ennen. Tämä vähentää yritysten investointeja ja kotitalouksien kulutusta, mikä johtaa talouskasvun hidastumiseen.

Iso kysymys euroalueella on palkkavaatimusten kasvaminen. Se johtaisi yritysten työvoimakustannusten ennakoimattoman nopeaan kasvuun, jolloin ne joutuisivat korottamaan myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoja. Toisin sanoen inflaatio kiihtyisi entisestään.

EKP:n rahapolitiikasta päättävän neuvoston seuraava kokous on 10. maaliskuuta, jolloin neuvostolle esitellään keskuspankkien ekonomistien laatima uusi suhdanne-ennuste.

”Toistaiseksi palkkainflaatio on euroalueella ollut maltillista. Maaliskuun kokouksessa meillä on parempi käsitys inflaatiopaineista ja etenkin palkkojen kehittymisestä. Rahapoliittiset päätökset tehdään aina uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella. Olen esittänyt neuvostossa, että tiedot palkkakehityksessä saataisiin nopeammin eri maista.”

Geopolitiikalla pääjohtaja Rehn viittaa Venäjän uhitteluun, joka on johtanut energian kallistumiseen. Venäjä on maailman suurimpia raakaöljyn viejiä, ja Euroopassa ollaan riippuvaisia myös Venäjän maakaasusta.

”Maaliskuussa saatamme myös nähdä tarkemmin, miten Venäjän voimapolitiikka on vaikuttanut energian hintaan. En tosin usko jännitteen Ukrainassa ja Euroopassa lientyvän nopeasti, vaan pikemmin on syytä varautua Venäjän pitkään hermosotaan.”