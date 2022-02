Suomalaisessa viennissä Venäjä painottuu yhä huomattavasti keskimääräistä EU-maata enemmän.

Venäjän uhittelu Ukrainan itärajoilla on pitänyt joulukuusta asti maailmaa varpaillaan. Länsimaiden edustajat ovat viime viikkoina puhuneet ”ennennäkemättömistä” pakotteista, jotka Venäjää odottavat, jos se hyökkää Ukrainaan.

Käytännössä kyse olisi erilaisista talous- ja henkilöpakotteista. Venäjä todennäköisesti reagoisi niihin omilla vastatoimillaan, jotka puolestaan saattaisivat vaikuttaa kielteisesti Suomenkin talouteen.

Elinkeinoelämän huoli pakotteista on tällä hetkellä melko suuri, kertoo Elinkeinoelämän Keskusliitossa (EK) muun muassa EU-vaikuttamisesta ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio, joka toimii myös eurooppalaisen kattojärjestö Business Europen Venäjä-ryhmän puheenjohtajana.

Vuorion mukaan sekä suomalainen että eurooppalainen elinkeinoelämä uskoo ja toivoo, että asiassa päästäisiin diplomaattiseen ratkaisuun eikä pakotteille näin ollen olisi tarvetta.

”On kuitenkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että jos tilanne eskaloituu ja pakotteita asetetaan, ne ovat huomattavasti kovempia kuin vuonna 2014.”

Suomalaisessa viennissä Venäjä painottuu Vuorion mukaan yhä huomattavasti keskimääräistä EU-maata enemmän, vaikka osuus onkin 2010-luvulla kutistunut.

Tavaraviennistä reilu viisi prosenttia suuntautuu Venäjälle, mikä on selvästi EU-keskiarvoa enemmän. Venäjä on Suomen kuudenneksi suurin vientimaa, kun esimerkiksi Ruotsilla se on sijalla 15.

”Tästä syystä huolta on ollut”, Vuorio toteaa.

EK:n johtaja Petri Vuorio kuvattuna Etelärannassa Helsingissä vuonna 2017.

Pakotteiden asettaminen on Vuorion mukaan kokonaisuus, jossa olisi kyse EU:n lisäksi myös Yhdysvaltojen ja Britannian asettamista pakotteista.

Pakotteiden vaikutukset olisivat siten laajoja ja heijastuisivat myös suomalais­yrityksiin. Vuorio perään­kuuluttaa pakotteiden valmisteluun hyvää koordinaatiota sekä siirtymäajan tarjoamista yrityksille.

”Jos pakotteisiin joudutaan, niiden pitää siis olla mahdollisimman huolellisesti ja tarkkaan kohdistettuja, jotta niitä ei jouduta voimakkaasti ylitulkitsemaan”, hän lisää.

Vuorion mukaan pakotesuunnitelmia on EU:ssa valmisteltu jo kuukausia, mutta hyvin salassa, jotta ”yllätysefekti” säilyy ja jäsenmaat eivät alkaisi käydä valmistelu­vaiheessa huutokauppaa pakotteista. Hänen mukaansa oletus kuitenkin on, että jos tilanne eskaloituisi, pakotteita voitaisiin asettaa hyvinkin nopeasti.

Yhdysvallat puolestaan on jo väläytellyt mahdollisia pakotteita julkisuudessa, ja näin pyrkinyt Vuorion mukaan luomaan pelotteen Venäjälle.

Esillä ovat olleet finanssisektori­pakotteet, joita voisi toteuttaa laajalla skaalalla. Ääritapauksessa ne voisivat tarkoittaa esimerkiksi maksuväline­järjestelmän katkaisemista tai muuta pankkitoiminnan lamauttamista.

Jos Venäjän pankkisektoriin kohdistetaan pakotteita, riskinä on, että tiedossa on ruplan huomattava heikkeneminen.

”Se puolestaan vaikuttaisi suureen osaan Euroopan vientiyrityksistä, eli moniin suomalaisyrityksiinkin”, Vuorio arvioi.

Myös erilaiset vientirajoitukset, kuten tiettyjen tuotteiden sanktioiminen, sekä henkilöpakotteet, kuten matkustus­rajoitukset suuria liiketoimia tekeville, ovat olleet julkisuudessa esillä.

Vuorion mukaan suomalainen elinkeinoelämä on pyrkinyt viestimään huoliaan pakotteiden vaikutuksista ja huolet on EU:ssa otettu vakavasti.

”Tuntuu, että Suomea kuunnellaan tässä asiassa keskimääräistä jäsenmaata enemmän, koska meillä on vahva Venäjä-tuntemus ja iso yhteinen rajakin.”