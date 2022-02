”Oletetut rakentamisen projektinjohtotehtävät, jotka ovat olleet omistuksen perusteena, eivät ole toteutuneet”, sanoo SRV:n toimitusjohtaja.

Rakennusyhtiö SRV myy osuutensa eli 1,8 prosenttia energiayhtiö Fennovoimasta Raos Voima Oy:lle, yhtiö tiedottaa.

SRV kertoo allekirjoittaneensa perjantaina sopimus­kokonaisuuden, jolla se irtaantuu Fennovoiman omistuksesta ja Hanhikivi 1 -ydinvoimala­hanketta koskevista rakentamisen projektinjohtosopimuksista.

”Muiden Fennovoiman omistajien tavoin SRV ei ole suuri energiankäyttäjä tai energiayhtiö, vaan olemme vuonna 2015 lähteneet mukaan hankkeeseen nimenomaan rakentamisen liiketoiminnan näkökulmasta”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola toteaa tiedotteessa.

”Oletetut rakentamisen projektinjohto­tehtävät, jotka ovat olleet omistuksen perusteena, eivät ole toteutuneet. Tämän seurauksena, vuonna 2015 allekirjoitettujen sopimusten tarkoittamalla tavalla, olemme päätyneet myymään osuutemme hankkeesta.”

Tiedotteen mukaan omistuksesta irtaantuminen tukee yhtiön strategista tavoitetta velkaantuneisuuden alentamisessa ja sijoitusliiketoiminnan taseen keventämisessä.

SRV tuli Fennovoiman osakkaaksi vuonna 2015 ja samalla allekirjoitettiin sopimus yhteistyöstä Pyhäjoelle nousevan Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisesta.

Hanke on kärsinyt lukuisista viivästyksistä ja venäläisellä laitostoimittajalla Rosatomilla on ollut vaikeuksia sopeutua suomalaisten viranomaisten vaatimuksiin. Fennovoima on arvioinut, että laitoksen kaupallinen käyttö voisi alkaa vuonna 2029.

SRV:n 1,8 prosentin osuus siirtyy nyt Rosatom-konserniin kuuluvalle Raos Voima Oy:lle. Sopimusjärjestelyn voimaantulo edellyttää vielä työ- ja elinkeinoministeriön lupaa. Voimaantulon arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 aikana.

Toteutuessaan sopimusjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta SRV:lle, tiedotteessa kerrotaan. SRV on listattu Helsingin pörssissä.