Maailman suurin öljy- ja energia-alan yhtiö Saudi Aramco aikoo myydä osakkeitaan jopa 50 miljoonan dollarin eli noin 43 miljoonan euron edestä, kertoo The Wall Street Journal -lehti (WSJ).

Saudi-Arabian pörssissä noteerattu öljyjätti suunnittelee WSJ:n mukaan parhaillaan historiallisen suurta osakeantia, jonka yhteydessä se voisi listautua myös esimerkiksi Lontoon tai Singaporen pörssiin.

Tarkoitus on myydä jopa 50 miljoonan dollarin arvosta osakkeita, joka tarkoittaisi noin 2,5 prosentin osuutta yhtiöstä, Aramcon strategiaa tuntevat lähteet kertovat WSJ:lle. Lehden mukaan osakeanti olisi historiallisen suuri ja saattaa osoittautua hankalaksi toteuttaa käytännössä.

Tällä hetkellä kyse on kuitenkin vasta suunnitelmasta, joka saattaa yhä viivästyä tai muuttua. Saudi Aramco listautui pörssiin vasta vuonna 2019, jolloin sen listautumista oli lykätty jo pitkään.

Saudi-Arabiassa on arviolta noin vajaa viidennes maailman öljyvaroista. Maan öljyntuotanto on kuningasperheen omistaman Saudi Aramco -yhtiön hallussa, joka on maailman neljänneksi tuottoisin pörssiyhtiö Applen, Googlen emoyhtiö Alphabetin ja Microsoftin jälkeen.

Saudi-Arabia on WSJ:n mukaan jo pitkään halunnut myydä osan Aramcosta ja sijoittaa varat uusille sektoreille. Kyse on kruununprinssi Muhammed bin Salmanin kunnian­himoisesta suunnitelmasta uudistaa Saudi-Arabian voimakkaasti öljyntuotantoon nojaavaa taloutta.

Öljyn hinta on ollut korkeimmillaan sitten vuoden 2014 ja sen kysyntä on ollut kasvussa. WSJ:n mukaan Aramco yrittää rahastaa nyt, kun sijoittajat ovat yhä kiinnostuneita fossiilisista polttoaineista eivätkä esimerkiksi erilaiset ilmastokriteerit vaikuta ostopäätöksiin vielä liikaa.

Mahdollinen uusi osakeanti tai listautuminen on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä tai viimeistään vuoden 2023 alussa, nimetön lähde kertoo WSJ:lle.