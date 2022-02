Pörssiyhtiöiden tuloskausi jatkuu ja torstaina tiedetään, onko inflaatio taas kiihtynyt Yhdysvalloissa.

Osakkeiden välittäjä seurasi markkinoiden tapahtumia perjantaina New Yorkin pörssissä.

Levottomuus arvopaperimarkkinoilla on kasvanut. Alkavalla viikolla sijoittajien mielenkiinto kohdistuu pörssiyhtiöiden käynnissä olevaan tuloskauteen ja inflaation kehittymiseen Yhdysvalloissa.

”On se tavallaan vähän hassua, että käynnissä oleva tuloskausi, jolloin saamme oikeasti uutta tietoa yritysten liiketoiminnasta, on jäänyt markkinoilla sivuosaan. Sijoittajien mielenkiinto on kohdistunut voimakkaammin keskuspankkeihin ja inflaatioon kovien korkoliikkeiden takia”, sanoo finanssiyhtiö Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Menneisyys ei ole kuitenkaan tae tulevaisuudesta. Markkinat katsovat aina eteenpäin eivätkä menneisyyteen.

Viime viikolla osakkeiden arvot heilahtelivat ajoittain voimakkaasti, mutta siitä huolimatta maailman tärkein osakeindeksi S&P 500 vahvistui viime viikolla 1,6 prosenttia.

Hieman pidemmällä aikavälillä eli kuluvana vuonna S&P 500 on kaikesta huolimatta heikentynyt runsaat kuusi prosenttia.

”Tähän mennessä tuloskausi on sujunut hyvin, mutta muutamat suuret teknologiayhtiöt ovat jäänyt odotuksista ja niitä on markkinoilla rangaistu oikein kunnolla”, sanoo Evli-pankin päästrategi Valtteri Ahti.

Päästrategi Saari uskoo sijoittajien mielissä kaihertavan vielä se, että markkinoilla tapahtui tammikuun lopussa ”korjausliike”. Se tarkoittaa ilmiötä, jossa osakkeet halpenevat kymmenen prosenttia edellisestä lähiajan huippulukemasta.

”Korjausliikkeen takia osakkeita on myyty ja ostettu hieman herkemmin. Yksittäisten yhtiöiden tuloksista ei silti kannata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä osakemarkkinoiden tilasta. Uskoisin, että alkavalla viikolla voidaan nähdä taas osakkeissa voimakkaitakin heilahduksia, vaikka kokonaiskuvassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia”, Saari sanoo.

Toisin sanoen talous elpyy kohtalaisen vahvasti sekä euroalueella että Yhdysvalloissa kasvaneen kysynnän takia, mikä on hyväksi yrityksille ja kotitalouksille.

Suomalaisista suuryhtiöistä tuloksensa julkaisevat alkavalla viikolla esimerkiksi ajoneuvojen renkaita valmistava Nokian Renkaat, teräsyhtiö Outokumpu, finanssiyhtiö Sampo, konepajayhtiö Metso Outotec ja öljynjalostusyhtiö Neste.

Yhdysvalloissa osavuosikatsauksensa julkaisevat muun muassa mediayhtiö Walt Disney, virvoitusjuomia valmistava Coca-Cola sekä ohjelmistoyhtiöt Twitter ja Nvidia.

Uudet tiedot kuluttajahintojen kallistumisesta eli inflaatiosta julkaistaan torstaina. Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat inflaatiovauhdin kiihtyneen tammikuussa 7,3 prosenttiin. Joulukuussa inflaatiovauhti oli 7,0 prosenttia.

”Markkinat ovat hyvin hermostuneet, koska keskuspankit joutuvat tänä vuonna kiristämään rahapolitiikkaa. Palkkojen nousupaine Yhdysvalloissa on kysymys, mitä seurataan tarkkaavaisesti. Kiinan talouden kehittyminen on toinen suuri asia, josta saadaan alkavalla viikolla lisää tietoa”, sanoo Ahti.

Inflaation kiihtymisen takia osa sijoittajista uskoo, että Yhdysvaltojen keskuspankki saattaisi maaliskuussa nostaa ohjauskorkoaan peräti 0,50 prosenttiyksiköllä. Todennäköisempää kuitenkin on, että keskuspankki nostaa ohjauskokoa 0,25 prosenttiyksiköllä.

Kaiken kaikkiaan sijoittajat odottavat vähintään neljää ja enimmillään seitsemää koronnostoa tänä vuonna.

Ohjauskoron nostaminen johtaa osakkeiden halpenemiseen yksinkertaistettuna kolmen syyn takia: tulevaisuuden tuottojen nykyarvo pienenee, yritysten rahoituskustannukset kasvavat ja sijoittajien turvallisina pitämistä korkosijoituksista tulee entistä houkuttelevampia.

”Raakaöljyn kallistuminen on tiedossa ja työllisyys on parantunut selvästi, joten inflaation kiihtyminen tuskin on markkinoilla mikään yllätys”, Saari sanoo.

Hänen mukaansa on myös otettava huomioon, että esimerkiksi raaka-aineita tuottaville yhtiöille kiihtyvä inflaatio on tyypillisesti hyvä asia, kun taas niitä runsaasti ostaville se on huono asia.

”Jos tarkastellaan kokonaisuutta, inflaatio on pääasiassa läpimenoerä, sillä yhden yrityksen kustannusten kasvu vastaa yleensä jonkin toisen yrityksen myyntihintojen nousua. Palkkojen nousukin parantaa kulutusmahdollisuuksia ja kasvattaa siksi yritysten tulevaa liikevaihtoa, vaikka aluksi se näkyy lähinnä kustannusten kasvuna”, Saari sanoo.

