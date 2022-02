Peter Thielin asema Metan hallituksessa on herättänyt huomiota. Thiel tukee avoimesti Donald Trumpia, joka puolestaan sai porttikiellon Facebookiin viime kesänä.

Facebookia edustanut Peter Thiel istui presidentiksi valitun Donald Trumpin vieressä joulukuussa 2016, kun suurten teknologiayritysten johtajat vierailivat Trump Towerissa New Yorkissa.

Miljardööri Peter Thiel jättää Facebookin emoyhtiön Metan hallituksen 17 vuoden jälkeen, yhtiö kertoi lehdistötiedotteessaan. Asiasta uutisoivat tämän jälkeen useat mediat.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan Thiel, 54, haluaa keskittyä marraskuun välivaaleihin. Niissä yhdysvaltalaiset äänestävät siitä, keitä kongressiin pääsee.

Nimettömänä pysyttelevä lähde kertoi The New York Timesille, että Thiel pitää välivaaleja ratkaisevan tärkeinä maan suunnan muuttamiselle ja tukee ehdokkaita, jotka kannattavat Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin edustamia tavoitteita.

Thielistä on viime vuoden aikana tullut yksi Yhdysvaltain republikaanisen puolueen suurimmista lahjoittajista. Hän on antanut kahden suojattinsa senaatinvaalikampanjoihin 10 miljoonaa dollaria kumpaankin.

Metassa Thiel on ollut mukana jo pitkään. Hänestä tuli Facebookin hallituksen jäsen jo vuonna 2005, jolloin Facebook oli vielä pieni startup -yritys. Hän on myös yksi Facebookiin ensimmäisten joukossa sijoittaneista ja ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja.

Thielin asema hallituksessa on herättänyt yhä enemmän huomiota yhtiön sotkeuduttua poliittisiin kiistoihin. Thiel on myös itse alkanut toimia politiikassa entistä aktiivisemmin.

Brittisanomalehti The Guardian huomioi, että Thiel oli yksi harvoista merkittävistä teknologia-alan ihmisistä, jotka tukivat Trumpia näkyvästi. Thiel lahjoitti miljoonia dollareita Trumpin vaalikampanjaan ja oli mukana tämän siirtymäryhmässä.

Kriitikoiden mukaan Facebook ei osin tästä syystä heti poistanut Trumpin Facebook-kirjoituksia, jotka olivat sen yhteisönormien vastaisia.

Viime kesäkuussa Facebook ilmoitti kuitenkin jäädyttävänsä Donald Trumpin käyttäjätilin kahdeksi vuodeksi. Ensimmäisen kerran palvelun käyttökielto määrättiin Trumpille jo aiemmin samana vuonna, kun hänen katsottiin hyväksyneen Yhdysvaltain kongressirakennuksen Capitolin valtausyritykseen liittyneet väkivaltaisuudet.

Metan 10-henkisessä hallituksessa on viime vuosina ollut muitakin merkittäviä muutoksia, kun moni sen jäsenistä on lähtenyt ja uusia on tullut tilalle. Meta ei ole vielä ilmoittanut, korvaako joku Thielin hallituksessa.

”Peter on ollut arvokas hallituksen jäsen, ja olen hyvin kiitollinen kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt yrityksemme eteen”, Facebookin perustaja ja Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoi lehdistötiedotteessaan.

”Peter todella ajattelee omaperäisesti, ja häneltä saa ainutlaatuisia näkemyksiä myös kaikkein vaikeimpiin ongelmiin.”

Metan mukaan Thiel jatkaa yhtiössä työtään yhtiökokoukseen asti.

Metan vuosi on alkanut hankalissa merkeissä, sillä sen loka–joulu­kuun tulos jäi odotuksista ja tulevaisuudennäkymät herättivät huolta sijoittajissa. Metan kurssi rytisi viime viikon torstaina yli 26 prosenttia alaspäin, ja yhtiön arvosta katosi valtavat 230 miljardia dollaria.