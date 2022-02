Main ContentPlaceholder

Talous | EU

EU haluaa omaa siru­teollisuutta ja on valmis laittamaan siihen rahaa, suunnitelmat on määrä julkaista tänään

Maailmanlaajuinen pula mikrosiruista on jouduttanut suunnitelmia. HS:n näkemän taustaselvityksen mukaan EU on vahva esimerkiksi mikropiirien tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, mutta kehittyneempien mikropiirien suunnittelussa ja kyvyssä edetä tutkimuksesta kaupallisiin innovaatioihin on puutteita.

Mikrosiruja Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä.