Konkurssiuhan alla olevalla Uroksella on yhtiöitä monessa maassa – konkurssissa tytäryhtiöt siirtyisivät velkojia edustavan pesänhoitajan alaisuuteen

Tuotekehitystoiminnot Oulussa työllistivät aikoinaan 80 ihmistä. Muiden osien työntekijämääristä ei ole tietoa.

Konkurssiuhan alla olevalla Uros Oy:llä on tytäryrityksiä monessa maassa. Eniten työntekijöitä yhtiöllä on kuitenkin tiettävästi Oulussa, jossa on työskennellyt yhtiön ilmoituksen mukaan 80 työntekijää.

Kaupparekisterin mukaan Uros Oy:llä on tytäryritykset muun muassa Taiwanissa, Yhdysvalloissa, Kiinan Shanghaissa, Sveitsissä, Luxemburgissa, Hongkongissa, Saksassa, Kazahkstanissa, Brasiliassa ja Ruotsissa.

Jos Uros menee konkurssiin, voi se merkitä tytäryritysten toiminnan ja samalla Oulun toimintojen lakkaamista. Konkurssitilanteessa asiasta päättää konkurssipesän hallinto.

Uros kertoi maalikuussa siirtävänsä pääkonttorinsa Suomesta Sveitsiin. Uros perusteli pääkonttorinsa siirtoa mm. sillä, että Sveitsin sijainti on keskeinen, kansainvälisiä huippuosaajia on saatavilla ja rahoituslaitokset ja teknologiakumppanit ovat lähellä.

Uros kertoi, että sen uusi emoyhtiö Uros AG sijaitsee Sveitsissä Freienbach-nimisessä kaupungissa. Kansainvälisessä yritystietokannassa on olemassa Sveitsiin kotipaikkansas ilmoittanut Uros AG, jolla on sama toimitusjohtaja Rauno Jokelainen kuin Uros Oy:llä.

Uros AG:n hallituksen jäseniksi on rekisteriin ilmoitettu Jyrki Hallikainen ja hänen perheenjäseniään viime vuoden kesäkuussa. Suuri osa Uroksen avainhenkilöistä onkin siirtynyt Sveitsiin tai Liechtensteiniin.

Uros AG:llä on rekisterissä yksi tytäryritys Luxemburgissa, mutta yhteyksiä esimerkiksi Suomen Uros Oy:hyn ei ole rekisteröity.

Pääkonttorin siirrosta huolimatta Suomi jatkaa silti tuotekehityksen keskuksena, Uros vakuutti vielä keväällä 2021. Uudessa Sveitsin pääkonttorissa työskentelee paikallisen kaupparekisterin mukaan neljä henkilöä, muita yritystoimintaan liittyviä tietoja ei rekisterissä ole.