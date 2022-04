Thomas Zilliacus poseerasi vuonna 2013 manageroimansa United World College of Southeast Asia -tyttökoulun jalkapallojoukkueen keskellä. Kuva on singaporelaisen The Straits Times -lehden jutusta, jossa kerrottiin Yuuzoosta. Joukkueessa ja kuvassa ovat myös Zilliacusin tyttäret Ariana ja Marina.