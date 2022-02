Huoltokatkot haittaavat Ranskan ydinvoimaloiden sähköntuotantoa.

Sähkön hinnat ovat nousseet Euroopassa Ranskan valtion energiayhtiön laskettua ydinvoimaloidensa tuotantoennustetta toista kertaa kuukauden sisään, kertoo uutismedia Bloomberg.

Electricite de France -yhtiö omistaa kaikki Ranskan 58 ydinreaktoria, ja sen voimalat ovat kärsineet pitkistä suunnitelluista ja suunnittelemattomista huoltokatkoista.

Yhtiö kertoi, että sen ydinvoiman tuotanto voi tänä vuonna pudota alimmilleen sitten vuoden 1990.

Electricite de France odottaa ydinvoiman tuotannon laskevan 295–315 terawattituntiin vuonna 2022, kun aiempi ennuste oli 300–330 terawattituntia.

Bloombergin mukaan sähkösopimuksen hinta vuodeksi nousi Saksassa 4,7 prosenttia, 147 euroon megawattitunnilta. Ranskassa vastaavien sopimusten hinta nousi 7 prosenttia, 162 euroon megawattitunnilta.

Yhdysvaltalaispankki Morgan Stanley arvioi, että tuotannon laskeminen on ”merkittävän todennäköistä” myös vuonna 2023.

Tuotantovaje on pakottanut Ranskan välillä tuomaan sähköä, kun yleensä se on merkittävä sähkönviejä Euroopan markkinoilla.

Bloomberg kuvailee Ranskan ydinvoimaloita Euroopan yhä vahvemmin integroidun sähköverkon selkärangaksi.

Tuotantokatkot tulevat huonolla hetkellä, sillä Euroopassa on jo valmiiksi kärsitty korkeista sähkön hinnoista. Syynä on muun muassa se, että Venäjä on myynyt Eurooppaan tänä talvena aiempaa vähemmän kaasua samalla, kun se on kiristänyt Ukrainan kriisin jännitteitä.