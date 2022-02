Ovatko säästösi oikeassa paikassa? HS selvitti Suomen parhaat ja huonoimmat rahastot – Laskuri kertoo, miten rahastosi on tuottanut Helsingin pörssin yleis­indeksiin verrattuna

Nappiin osuneilla rahastovalinnoilla on voinut tehdä roimasti tuottoa viimeisen vuoden aikana.

OP-Maltillinen on Sijoitustutkimuksen mukaan Suomen suosituin rahasto.

Helsingin pörssin yleisindeksin tuotto on ollut 9,02 prosenttia helmikuun 2021 alusta tämän vuoden tammikuun loppuun, kun osingot lasketaan mukaan.

Osa Suomessa saatavilla olevista rahastoista on kuitenkin tarjonnut huomattavasti tätä parempaa tuottoa.

Sijoitustutkimuksen tietojen mukaan Suomessa tarjolla olevista rahastoista, joiden minimisijoitus on enintään 10 000 euroa, parhaiten tuottoa on viimeisen vuoden aikana tarjonnut PYN Elite. Se on tuottanut vuodessa peräti 54,9 prosenttia.

PYN Elite on Aasian markkinoille, tarkemmin Vietnamiin, sijoittava aktiivisesti hoidettu rahasto.

Rahastoa hoitavan PYN Fund Management oy:n mukaan rahastolle tunnusomaista pitkäaikainen arvosijoittaminen ja se sijoittaa toimialoihin ja yrityksiin, jotka saavat vähäistä huomiota ja joiden osakkeen arvostuksessa korjauspotentiaalia.

Tuottoisaan rahastoon ei kuitenkaan pääse kiinni ihan pikkurahalla, sillä PYN Eliten minimisijoitus on 10 000 euroa.

Seuraavasta laskurista voit vertailla, miten oma rahastosi on pärjännyt Rahastoraportissa mukana olevien rahastojen keskiarvoon sekä Helsingin pörssin yleisindeksiin verrattuna.

Listan toiseksi tuottoisin rahasto on ODIN Kiinteistö C -kiinteistösijoitusrahasto, joka on tuottanut 43,02 prosenttia.

Kyseessä on rahastoyhtiö Odinin osakerahasto, joka sijoittaa pörssinoteerattuihin, Pohjoismaissa toimiviin kiinteistösijoitusyhtiöihin.

Rahaston suurimpia omistuksia ovat ruotsalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt Balder ja SBB.

Kolmanneksi tuottoisin Suomessa tarjolla olevista rahastoista on ollut vuoden aikana Nordea Intia.

Intian osakemarkkinoille sijoittava rahasto on tuottanut vuodessa 40,07 prosenttia.

Sen minimisijoitus on vain 10 euroa, ja sillä on yli 18 000 sijoittajaa, mikä on tuottoisimpien rahastojen kolmen kärjen suurin sijoittajamäärä.

Rahastossa kiinni olevan rahan määrässä PYN Elite on kuitenkin selvästi suurempi: sen koko on 886,3 miljoonaa euroa, kun Nordea Intia on ”vain” 268,4 miljoonan euron rahasto.

Suomen suosituin rahasto on Sijoitustutkimuksen tietojen mukaan OP-Maltillinen.

OP:n yhdistelmärahastolla on yli 206 000 sijoittajaa.

OP-Maltillisen tuotto on ollut viimeisen vuoden aikana maltillinen 7,29 prosenttia. Rahasto on hävinnyt hieman pörssin yleisindeksille, mutta se on pystynyt kuitenkin tarjoamaan tuottoa.

Sen sijaan listan toiseksi suosituin rahasto, Handelsbanken Kestävä Energia, on tehnyt viimeisen vuoden aikana 13,01 prosenttia tappiota.

Kyseinen rahasto löytyy yli 122 000 sijoittajan rahastosalkusta.

Pidempään mukana olleille sijoittajille kestävään kehitykseen erikoistunut rahasto on kuitenkin tarjonnut myös hyvää tuottoa. Kolmen viime vuoden ajalta rahasto on tarjonnut keskimäärin 33,4 prosentin vuosituottoa.

Parasta tuottoa suosituimpien rahastojen viiden kärjessä on tarjonnut viidenneksi suosituin rahasto, Nordea Maailma Osinko, jolla on noin 101 000 sijoittajaa.

Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 24,6 prosenttia.

Sijoitustutkimuksen rahastoraportissa eivät näy kaikki suomalaissijoittajille tarjolla olevat rahastot. Listalta puuttuvat esimerkiksi pörssinoteeratut etf-rahastot ja Nordnetin indeksirahastot.

Rahastosijoituksia harkitsevan on syytä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Suomen Pankin keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan suomalaisten sijoitusrahastojen pääoma kasvoi ennätyksellisesti viime vuonna.

Viime vuoden lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääomakanta oli 162,7 miljardia euroa eli se kasvoi yli 27 miljardilla vuoden 2020 lopusta.

Ennätyksellinen kasvu johtui Suomen Pankin mukaan pääosin sijoitusrahastojen omistuksessa olevien osakkeiden arvonnoususta. Vuoden 2021 aikana rahastopääoman arvo kasvoi kokonaisuudessaan 17 miljardilla, kun uusia sijoituksia tehtiin yli 10 miljardilla.