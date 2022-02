The New York Timesin mukaan yhtiön tiloissa on aloitettu toista virusta suojaavan rokotteen testaaminen.

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Johnson & Johnson keskeytti koronavirusrokotteiden valmistamisen Alankomaissa sijaitsevan Leidenin kaupungin tehtaassaan viime vuoden lopulla. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times.

Lehden tietojen mukaan Johnson & Johnson lopetti koronavirusrokotteiden valmistamisen tehtaassaan kaikessa hiljaisuudessaan.

Yhtiön mukaan sillä on varastossa miljoonia annoksia koronavirusrokotteita.

Viime aikoina yhtiö on toimittanut koronavirusrokotteita erityisesti maailman köyhimpiin maihin. The New York Timesin mukaan lääkeyhtiö on jäänyt jälkeen toimituksissaan näihin maihin, ja lehdessä arvostellaankin sitä, miten yhtiö on siitä huolimatta keskeyttänyt rokotteiden valmistamisen yhdessä tuottavimmista tehtaistaan.

The New York Timesin tietojen mukaan Leidenin tiloissa on aloitettu uuden, mahdollisesti taloudellisesti tuottavamman, rokotteen testaus, jonka on määrä suojata toiselta virukselta.

Tehtaan odotetaan jatkavan muutaman kuukauden tauon jälkeen covid-19-rokotteen valmistamista. Ei kuitenkaan ole vielä täysin selvää, miten keskeytys tulee näkymään erityisesti rokotetoimituksissa. Yhden arvion mukaan tauko saattaisi vähentää yhtiön toimituksia joillakin miljoonilla annoksilla.

Yhtiö on New York Timesin mukaan valjastanut muita tehtaita tuottamaan rokotteita, mutta nämä yksiköt eivät ole vielä toiminnassa tai saaneet tarvittavia viranomaislupia rokotteiden lähettämiseen.

New York Times kertoo, että yhtiön sisällä rokotetoimitusten keskeyttäminen Leidenin yksikössä herätti huolta siitä, miten yhtiö pystyy lunastamaan lupauksensa rokotteiden toimittamisesta köyhempiin maihin.