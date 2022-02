Korona-ajan hittiyhtiö laski tiistaina tulosjulkistuksensa yhteydessä koko vuoden liikevaihto-ohjeistustansa.

Yhdysvaltalainen kuntoiluvälinevalmistaja Peloton Interactive vaihtaa toimitusjohtajaansa ja vähentää rajusti henkilöstöstään.

Yhtiö tiedotti tiistaina, että yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja ja yksi perustajista John Foley jättää tehtävänsä toimitusjohtajana ja jää yhtiön hallituksen johtohenkilöksi.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty keskiviikosta lähtien Barry McCarthy, joka on aikaisemmin työskennellyt suoratoistoyhtiö Spotifyn ja Netflixin talousjohtajana.

Yhtiö kertoi myös vähentävänsä noin 2 800 työpaikkaa eli noin 20 prosenttia henkilöstöstään. Vähennykset laskevat yhtiön kustannuksia ainakin 800 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, yhtiö kertoi.

Peloton on tunnettu kuntoilulaitteista ja niihin yhteydessä olevista kuntoiluvideoista. Sen tuotteiden kysyntä kasvoi voimakkaasti koronapandemian liikkumisrajoitusten aikana, kun kuluttajat pakoilivat koronavirusta kodeissaan.

Tuotteiden kysyntä on kuitenkin laskenut sen jälkeen, kun rokotustahti on edennyt, kuntosalit ovat avautuneet ja markkinoille on tullut kilpailevia tuotteita.

Yhtiön osakekurssi on noussut tällä viikolla rajusti. Osake maksoi New Yorkin pörssin sulkeuduttua perjantaina 24,6 dollaria. Tiistain päätteeksi hinta oli noussut jo 37,27 dollariin. Jälkipörssissä hinta oli jo tätäkin korkeampi.

Osakkeen hinta on noussut siis kahdessa päivässä yli 50 prosenttia. Osakkeen hintaa on osin nostanut huhut, joiden mukaan Amazon ja Nike harkitsevat kuntopyöräyhtiön ostamista.