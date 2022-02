Main ContentPlaceholder

Sammolta erinomainen tulos – maksaa jättimäisen 4,10 euron osakekohtaisen osingon

Sammosta on tullut lähes puhtaasti vahinkovakuutusyhtiö, jonka kannattavuus on erinomainen. Osingosta kaksi euroa on Nordean osakkeiden myynnistä saatua tuloa.

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Finanssikonserni Sammon tulos oli erinomainen. Loka–joulukuun tulos ennen veroja kasvoi 1 197 miljoonaan euroon. Tuloksen vertailtavuutta sotkee Nordea-omistukseen liittyvät kirjaukset. Koko viime vuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 2 189 miljoonaan euroon edellisvuoden 1 541 miljoonasta eurosta. Varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuudesta kertova vakuutustulos kasvoi yli 30 prosenttia 1 282 miljoonaan euroon. Vakuutustoiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta mitataan myös niin sanotulla yhdistetyllä kulusuhteella. Se painui Sammon vakuutusyhtiöissä viime vuonna peräti kahdella prosenttiyksiköllä 81,4 prosenttiin. Vakuutusyhtiöillä on vakuutusvastuunsa katteena suuri sijoitusvarallisuus, jonka arvon heilahtelut vaikuttavat raportoituun tulokseen. Siksi liiketoiminnan kannattavuudesta saa paremman kuvan seuraamalla vakuutustulosta. Sammon hallitus esittää toukokuussa järjestettävälle yhtiökokoukselle jättimäistä 4,10 euron osakekohtaista osinkoa. Osingosta kaksi euroa liittyy Nordea-osakkeiden myynnistä saatuun tuloon. Sammosta 5,99 prosenttia omistava valtio saa osinkotuloa noin 136 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö käynnisti lokakuussa 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman. Tästä 380 miljoonaa euroa oli toteutettu vuodenvaihteeseen mennessä. ”Ilokseni voin kertoa Sampo-konsernin jälleen kerran vahvasta vuosineljänneksestä, jossa yllettiin erinomaisiin, tavoitteitakin parempiin tuloksiin. Samalla tuon mielelläni esille edistymisen strategisessa tavoitteessamme keskittyä konsernin ainutlaatuiseen vahinkovakuutustoimintaan”, konsernijohtaja Torbjörn Magnusson sanoo tiedotteessa. Sammosta on tullut kuluneiden puolentoista vuoden aikana lähes puhtaasti vakuutusyhtiö. Se on myynyt vähitellen yli viidesosan omistuksensa Nordeassa. Tästä vapautuneita varoja se käytti viime vuonna brittiläisen vahinkovakuutusyhtiö Hastingsin ostoon. Joulukuussa Sampo sai koko Hastingsin omistukseensa. Sampo omistaa kokonaan vakuutusyhtiö Ifin, noin puolet tanskalaisesta vahinkovakuuttajasta Topdanmarkista sekä henkivakuutus- ja varallisuudenhoitoyhtiö Mandatumin. Viimeisen omistajaluettelon mukaan Sammon osuus on Nordeasta on enää kuusi prosenttia ja siitäkin se tulee luopumaan tämän vuoden aikana. Osakkeiden myynti käynnistyi runsas vuosi sitten sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen hedge-rahasto Elliott Management ilmoittautui Sammon omistajaksi ja esitti, että luopumalla pankkitoiminnasta Sampo voisi kasvattaa huomattavasti omistaja-arvoa. Vahinkovakuutustoimintaan sijoitetun pääoman tuotto on ollut viime vuosina huomattavasti pankkitoimintaa suurempi. Lue lisää: Suomen arvokkaimpiin yhtiöihin kuuluva Sampo on valumassa vaivihkaa Ruotsiin, eikä paluuta ole näköpiirissä Lue lisää: Sammon tyhjennys jäänee tekemättä, kun yhtiö löysi itse rahoilleen parempaa käyttöä.