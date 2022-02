Kulunut vuosi on kurittanut Helsingin pörssiin sijoittaneita, mutta oikeilla valinnoilla tarjolla on ollut myös kovia tuottoja – HS selvitti vuoden 2021 ja 2022 tuottoisimmat osakkeet

Moni vuoden 2021 kurssiraketti on tullut tänä vuonna rytinällä alas. Helsingin pörssin päälistalta löytyy alkuvuodelta kuitenkin 11 yli kymmenen prosentin arvonnousun tarjonnutta osaketta.

Mikä yhdistää kiuasvalmistaja Harviaa ja teknologiayhtiö Qt Groupia? Toiminnan suhteen ei mikään, mutta pörssikurssien valossa yhtiöiden suunta on hämmentävän samanlainen.

HS selvitti viime vuoden suurimmat pörssiraketit sekä miten Helsingin pörssiin listatut yritykset ovat selvinneet alkuvuoden markkinarytinästä.

Harvia ja Qt Group ovat ainoat yli 500 miljoonan euron arvoiset yhtiöt, joiden osakkeen hinta yli kaksinkertaistui vuoden 2021 aikana. Harvian osakkeen hinta nousi viime vuoden aikana yli 140 prosenttia, Qt Groupin yli 130 prosenttia.

Kurssinousut ovat valtavia, sillä Helsingin pörssin yleisindeksi nousi samassa ajassa 18,3 prosenttia.

Harviaa sekä Qt Groupia yhdistää kuitenkin myös se, että niiden osakkeet ovat pudonneet alkuvuodesta vauhdilla. Harvian osake oli tiistai-iltaan mennessä pakittanut lähes 23 prosenttia ja Qt Groupilla lähes 29 prosenttia.

Harvia on ollut yksi pandemian ajan kotoilu- ja kodinparannusbuumin hyötyjistä, minkä seurauksena yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden tammi–syyskuussa lähes 80 prosenttia 132,6 miljoonaan euroon.

Harvia julkaisee loka–joulukuun tuloksensa ja vuoden 2021 tilinpäätöksensä tänään torstaina. Osaketutkimusyhtiö Inderes ennustaa kasvun jatkuneen vahvana viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

”Lukujen valossa viime vuosi oli erittäin vahva Harvialle. Yhtiön johto on ollut aika varovainen kuvaillessaan markkinakasvua ja näkymiä, mutta viime vuonna johto uskalsi nostaa arviotaan markkinakasvusta lähivuosien aikana”, sanoo Inderesin analyytikko Thomas Westerholm.

Sauna- ja spa-markkinoiden vuosikasvu on historiallisesti ollut yleensä vakaata, keskimäärin noin viiden prosentin luokkaa.

Odotus korkojen noususta on painanut Harvian osaketta alkuvuonna muiden kasvuyritysten osakkeiden mukana.

Westerholm sanoo, että Harvian johto selvästi uskoo kysynnän säilyvän vahvana, koska yhtiö teki arviolta sille ennätykselliset 10–11 miljoonan euron investoinnit viime vuonna.

Yhtiö laajensi muun muassa Muuraman tehdastaan ja rakensi uuden tuotantolaitoksen Yhdysvaltoihin. Lisäksi yhtiö osti kiuaskiviyhtiö Sauna-Euroxin ja kylpytynnyrivalmistaja Kiramin.

Odotus korkojen noususta on painanut Harvian osaketta alkuvuonna muiden kasvuyritysten osakkeiden mukana. Lisäksi laskun taustalla on ollut sijoittajien laskenut riskinottohalukkuus.

Westerholm sanoo, että Harvian näkymissä ei ole tapahtunut alkuvuonna muutosta. Inderesin mukaan yhtiön kasvu ei ole kotoilutrendin tai poikkeusolojen varassa.

”Kotoilutrendistä on ollut yhtiölle hyötyä, mutta iso osa Harvian kasvusta tulee markkina-alueilta, joissa saunatrendi ei ole läheskään yhtä kypsässä vaiheessa kuin Suomessa.”

Marimekon osake on halventunut 15 prosenttia vuoden alkuun verrattuna.

Harvian ja Qt Groupin lisäksi yli 50 prosentin kurssinousuja nähtiin vuonna 2021 myös Marimekon, Nokian, SSAB:n, Outokummun, Nordean, Valmetin, Oma Säästöpankin, eQ:n, Fiskarssin, Wärtsilän sekä Ålandsbankenin osakkeilta.

Myös niistä monet ovat laskeneet kuluvan vuoden alussa selvästi. Esimerkiksi Wärtsilän ja Marimekon osakkeet ovat halventuneet 15 prosenttia, Valmetin noin 14 ja Nokian yli 10 prosenttia.

Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi on pakittanut noin 5,2 prosenttia. Kuvaavaa Helsingin pörssille on, että alkuvuodesta pörssin päälistan osakkeista ainoastaan kolmannes on ylipäänsä selvinnyt vuodesta 2022 plusmerkkisesti.

Helsingin pörssi on säästynyt alkuvuoden markkinaturbulenssista huomattavan vähällä. Esimerkiksi teknologiayhtiöitä laajasti seuraava Nasdaq-indeksi on pakittanut noin 9,3 prosenttia ja maailman tärkein osakeindeksi S&P500 noin 5,1 prosenttia.

Yksi turbulenssin suurimmista kärsijöistä on ollut Facebookin, Whatsappin ja Instagramin emoyhtiö Meta, joka teki helmikuun alussa yhden päivän pörssisyöksyn maailmanennätyksen. Metan markkina-arvosta suli päivässä 230 miljardia dollaria eli noin 200 miljardia euroa.

Nesteen arvosta on kadonnut runsaassa kuukaudessa noin 3,7 miljardia euroa.

Helsingin pörssissä arvoaan on menettänyt euroissa mitattuna alkuvuodesta eniten valtion osittain omistama energiayhtiö Neste.

Yhtiön arvosta on kadonnut runsaassa kuukaudessa noin 3,7 miljardia euroa. Harvian tavoin myös Neste julkaisee torstaina loka–joulukuun tuloksensa.

Osakkeen arvonkehityksen näkökulmasta Neste on ollut huono sijoituskohde jo pidempään. Vuoden 2021 aikana Nesteen osake halpeni yhteensä 26,7 prosenttia. Tänä vuonna luisu on jatkunut ja osakkeen hinnasta on haihtunut lähes 11 prosenttia.

Nestettä seuraava Danske Bankin analyytikko Antti Koskivuori arvioi, että laskua selittää osaltaan energian hintojen nousu. Sähkön ja maakaasun hintojen nousu vaikuttaa yhtiön näkymiin.

Toisekseen Nestettä painaa Koskivuoren mukaan laajempi vihreän energian yhtiöiden arvostuksen lasku.

”Rotaation kasvu ja toisaalta yleinen korkotason nousu on syönyt varsinkin vihreän energian kasvuyhtiöiden arvostusta aika paljon”, Koskivuori toteaa.

Pidemmällä aikavälillä hän pitää kuitenkin Nesteen näkymiä hyvinä.

Odotuksissa on, että kuluvan vuoden aikana tuloskasvua tulee reippaasti. Konsensusarvio on Koskivuoren mukaan noin 30 prosentin liikevoiton kasvu.

Kasvulukuihin vaikuttaa se, että vuonna 2021 oli Porvoon jalostamolla huoltoseisokki, joka söi ison osan tuloksesta alkuvuodesta viime vuonna. Tänä vuonna huoltoseisokkeja on vähemmän.

Lisäksi uusiutuvien tuotteiden puolella Koskivuori uskoo Nesteen onnistuvan siirtämään kasvaneita kustannuksia lopputuotteiden hintoihin.

Nykyisessä markkinaympäristössä kysyntä uusiutuville tuotteille on edelleen vahvaa, Koskivuori arvioi.

Mutta on kulunut vuosi ollut joillekin osakkeille hinnannousun näkökulmasta hyväkin. Kaikkiaan 11 osakkeen hinta on noussut kuluneen vuoden aikana yli 10 prosenttia.

Yli 500 miljoonan euron arvoisista yhtiöistä yli 10 prosentin hintanousuja on nähty Ålandsbankenin, Metsä Boardin, Stora Enson sekä Finnairin osakkeissa.

Katso HS:n laskurista, miten eri yhtiöiden hinnat ovat kehittyneet. Hintojen kehitystä on vertailtu Helsingin pörssin yleisindeksiin.