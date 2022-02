Kielikokeeseen pääsee nyt muutoinkin kun kerran vuodessa ja englantia äidinkielenään puhuvilta koetta ei enää vaadita, Suomen startup -yhteisö kertoo.

Viime syksynä perustettu Suomen startup -yhteisö on ensi töikseen pyrkinyt helpottamaan ulkomailta Suomen tulevien työntekijöiden mahdollisuutta saada lapsensa englanninkieliseen kouluun.

Tähän asti opetuksen edellytyksenä oleva kielikoe on järjestetty vain kerran vuodessa, mutta nyt sen voi Helsingissä suorittaa kesken lukukaudenkin, kertoo Suomen startup -yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Tähän saakka myös englantia äidinkielenään puhuvien lasten on täytynyt läpäistä kielikoe ennen koulunkäynnin aloittamista, mutta nyt tästäkin vaatimuksesta on luovuttu.

Suomen startup -yhteisö ajaa myös lainsäädännön muuttamista niin, että oikeutta englanninkielisen opetuksen saamiseen pystyttäisiin lisäämään.

Kun moni suomalainenkin vanhempi haluaa lapsensa englanninkieliseen opetukseen, voisi olla epäreilua, jos ulkomailta Suomeen värvättyjen työntekijöiden lapsilla olisi etuoikeus päästä englanninkieliseen opetukseen, yhteisön hallituksen jäsen, peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen pohtii.

Siksi yhteisö ajaa englanninkielisen opetuksen yleistä lisäämistä.

Paananen kertoo, että Supercellissä on ollut vuosien varrella kymmeniä tapauksia, jossa taitavan osaajan värväämisen yhdeksi kynnyskysymykseksi nousee se, saadaanko osaajan lapset englanninkieliseen perusopetukseen.

Supercellin pääkonttorissa Jätkäsaaressa työskentelee 250 henkilöä. He ovat kotoisin 45 eri maasta.

Paanasen mukaan maailman parhaista osaajista kilpailtaessa osaajat ovat usein kokeneita ja perheellisiä ihmisiä.

”Silloin täysin keskeistä on se, voimmeko taata, että että lapset pystyvät osallistumaan perusopetukseen englanninkielellä”, Paananen sanoo.

”Ironisinta tässä on se, että koulutus on Suomen valtava myyntivaltti. Peruskoulu on globaalisti mieletön brändi.”

Paananen kertoo, että Kalifornian Piilaaksosta osa osaajista haluasi nimenomaan antaa lapsilleen mahdollisuuden käydä koulua tasa-arvoisessa Suomessa.

”Mutta sitten paikkoja ei löydy.”

Osaajien saaminen Suomeen on tärkeää siksi, että he saavat työstään hyvää palkkaa ja maksavat siitä paljon veroja.

”Olemme just niin hyviä kuin meidän osaaminen ja ihmiset on. Ei riitä että ollaan Suomen paras, vaan täytyy olla maailman paras. Se on niin yksinkertaista”, toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoo.

Riikka Pakarinen kertoo kaupunkien suhtautuneen startup-yhteisön toiveisiin hyvin myönteisesti ja kannustaneet yhteisöä ajamaan myös lain muutosta, jotta englannin asema opetuskielenä vahvistuisi lainsäädäntötasolla.

Pakarinen on myös keskustan poliitikko.

Helsingissä ja Espoossa kaupunkien strategiapapereissakin lähdetään siitä, että näiden kaupunkien tulisi olla ”maailman parhaita” paikkoja startupeille, Pakarinen muistuttaa.

Pakarinen kertoo yhteisön olleen äskettäin yhteydessä opetusministeri Li Anderssonin (vas) kabinettiin.

Yhteisön toiveena olisi muuttaa peruskouluasetusta niin, että oikeus saada englanninkielistä opetusta nostettaisiin suomen ja ruotsin rinnalle.

Yhtenä huolena Pakarinen nostaa esiin myös paluumuuttajien vaikeudet – jos suomenkielinen lapsi haluaa kansainväliselle yläasteelle Helsingissä, hän ei voi hakea koulupaikkaa ennen kuin on kirjoilla Suomessa.

Paanasen mukaan kaupungit käyvät jo maailmalla kovaa kilpailua osaajista.

Hän kertoo tuoreen esimerkin: Kun Supercell ilmoitti perustavansa uuden pelistudion Pohjois-Amerikkaan, Montrealin kaupunki otti yhtiöön nopeasti yhteyttä ja lupasi tarjota kattavan paketin palveluita niin yhtiölle kuin työntekijöillekin aina lasten koulupaikkoja myöten.

”Kaupungeissa on havahduttu osaajien merkitykseen.”

Suomen startup -yhteisö eli Finnish Startup Community (FSC) syntyi perustajien mukaan kiitollisuudesta, huolesta Suomesta ja mahdollisuudesta, joka kasvuyrityskentässä nähdään Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle.

Yhteisö pyrki erottautumaan muista edunvalvontajärjestöistä siinä, että se pyrkii yhdessä eri toimijoiden kanssa etsimään ratkaisuja sen sijaan että se julkaisisi erilaisia valituslistoja.

Yhteisön arvion mukaan sen noin sata jäsenyritystä voisivat vuoteen 2030 mennessä tuoda Suomeen vientituloja yli kymmenen miljardia euroa vuodessa.