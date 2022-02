Etlan tutkimus: Yli 136 000 suomalaista on työttömyys­loukussa, jossa työllistyminen ei kannata taloudellisesti

Saman tutkimuksen mukaan 23 prosenttia työllisistä on tilanteessa, jossa ei välttämättä ole rahallisesti kannattavaa tehdä lisätöitä.

Suurin osa työttömyysloukussa olevista on 30–50-vuotiaita, ja heillä on keskiasteen koulutus ja päivähoitoikäisiä lapsia, Etlan tutkimus kertoo.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuoreen tutkimuksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista oli viime vuonna tuloloukussa.

Tuloloukku tarkoittaa tilannetta, jossa henkilön ei välttämättä ole rahallisesti kannattavaa tehdä lisätöitä. Tuloloukussa olevien määrä vastaa Etlan mukaan 23:a prosenttia suomalaisista työllisistä.

Toinen kannustinloukkujen muoto on työttömyysloukku. Siinä olevan ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa työtä vastaan.

Työttömyysloukussa oli tutkimuksen mukaan yli 136 000 suomalaista, kun rajana käytetään sitä, että käteen jäävä tulo lisääntyy korkeintaan 20 prosenttia bruttotuloista.

Jos rajana käytetään 25:tä prosenttia bruttotuloista, kasvaa loukussa olevien määrä jo yli 300 000 suomalaiseen, Etla toteaa tiedotteessaan.

Yleisimpiä työttömyysloukut ovat ansiopäivärahaa saavilla.

”Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien taloudelliset kannustimet työllistyä ovat keskimäärin Kelan työttömyysturvaa saavia heikommat”, Etlan tutkija Päivi Puonti sanoo tiedotteessa.

Kun työttömyysloukun vakiintuneena rajana pidetään yli 80 prosentin työllistymisveroastetta, oli viime vuonna ansiopäivärahaa saaneista noin 12 prosenttia työttömyysloukussa. Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista sama tilanne oli noin yhdeksällä prosentilla.

Työllistymisveroaste kuvaa sitä, kuinka suuren osan tulojen lisäyksestä työtön menettää verotuksen kiristymisen ja sosiaaliturvan tuloharkinnan vuoksi, kun hän työllistyy. Tutkimustulosten mukaan keskimääräinen työllistymisveroaste Suomessa on 69 prosenttia.

Kotihoidon tuen saajien kannustimet ovat työttömiä paremmat.

Tutkimuksen mukaan työttömyysloukussa on selvästi enemmän naisia (72 prosenttia) kuin miehiä (28 prosenttia). Suurin osa on 30–50-vuotiaita, ja heillä on keskiasteen koulutus ja päivähoitoikäisiä lapsia.

Tilanteessa, jossa työtä ei välttämättä kannata ottaa vastaan, ovat todennäköisemmin lapsiperheet sekä asumis- tai toimeentulotukea saaneet perheet.

Tiedot ovat peräisin Etlan Kannustinloukut Suomessa -tutkimuksesta.

Tutkimus on toteutettu käyttäen Tilastokeskuksen ylläpitämää Sisu-mikrosimulointimallia. Mallin rekisteripohjainen tausta-aineisto kattaa noin 400 000 kotitaloutta.