Remedy on ollut listattuna First North -markkinapaikalla toukokuusta 2017 lähtien.

Peliyhtiö Remedy Entertainment suunnittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle kuluvan vuoden aikana. Yhtiön hallitus päätti asiasta torstaina, Remedy kertoo pörssitiedotteessaan.

Yhtiön hallitus katsoo, että noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla kasvattaisi bränditietoisuutta Remedystä, lisäisi sen osakkeen vaihtoa ja auttaisi yhtiötä laajentamaan omistajapohjaansa. Yhtiö ei suunnittele osakeannin järjestämistä listasiirron yhteydessä.

”Remedy on ollut listattuna First North -markkinapaikalla toukokuusta 2017 lähtien. Listautumisen jälkeen olemme julkaisseet useita pelejä ja niiden lisäosia. Olemme saaneet moniprojektimallimme toimimaan ja laajentaneet pelinkehitysportfoliotamme ja kumppaniverkostoamme. Näemme, että vuosi 2022 on oikea aika siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle”, sanoo Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala tiedotteessa.

Remedy tunnetaan konsoli- ja PC-peleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 290 pelialan ammattilaista 30:stä maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.