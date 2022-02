EU:n komissio antaa helmikuun lopussa Euroopan parlamentille ehdotuksensa uudeksi datasäädökseksi (Digital Data Act).

Vuosikausia valmisteltua datasäännöstä pidettiin pitkään lähinnä digijäteille tiukemmat säännöt luovan digi­markkina­säädöksen (dma, Digital Markets Act) ja internetin palveluntarjoajien vastuullisuutta sääntelevän digipalvelusäädöksen (dsa, Digital Services Act) teknisenä lakipakettilisänä. Julkisuuteen vuodettu komission ehdotus lupaa kuitenkin paljon enemmän.

Vuodetun ehdotuksen mukaan dataprosessointia koskeva artikla 23 antaa yhtiöille ja kuluttajille oikeuden vaihtaa helpommin pilvipalvelun toimittajia.

Artikla 26 velvoittaa pilvipalveluyhtiöt luomaan yhteiset rajapinnat tietojen sujuvaan vaihtoon palveluntarjoajasta toiseen jopa niin, että kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta Amazonin, Googlen ja Microsoftin tapaiset pilvipalveluyhtiöt eivät saa edes veloittaa siirrosta aiheutuvia kustannuksia asiakkaaltaan.

Yksi datasäädöksen kantavista lähtökohdista on se, että me kaikki osallistumme omilla tiedoillamme datatalouteen. Siksi kaikkien osallisten on saatava oikeus myös kontrolloida kerryttämäänsä dataa.

Samoin datasäädös pyrkii henkilötietojen yksityisyyttä koskevin rajoituksin mahdollistamaan sen, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsisivät hyödyntämään paremmin datajättien keräämää tietoa.

Säädöksen 5. artiklassa määrätään, että kenelle tahansa dataa johonkin päätelaitteeseen kerryttäneelle pitää pyynnöstä antaa oikeus jakaa tämä data edelleen ja hyödyntää sitä kolmannen osapuolen kanssa.

Oikeutta jakaa näitä tietoja ei kuitenkaan anneta digimarkkinasäädöksessä määritellyille internetin jättiläismäisille portinvartijayhtiöille, kuten Alphabetille (Google, Youtube) ja Meta Platformsille (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Datasäädöksessä on myös kiistanalainen artikla, jossa dataa tulee erilaisissa yhteiskunnallisissa kriiseissä, kuten pandemiassa, luovuttaa yhteiskunnan haltuun.

Datasäädöksen käsittelyn odotetaan kestävän EU:n jäsenvaltioiden neuvotteluryhmissä, neuvostossa ja parlamentissa vähintään vuoden.

Odotettavissa on myös paljon kiistoja ja lobbausta, koska kyse on yhdestä aikamme tärkeimmistä omaisuuseristä: tiedosta.

Taru Rastas on ollut liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston viestintäneuvoksena valmistelemassa ja ennakkovaikuttamassa siihen, että Suomen kanta näkyisi komission ehdotuksessa. Hän siirtyi helmikuun alussa Sitran johtavaksi asiantuntijaksi valmistelemaan Datatalouden tiekartta -hanketta.

”Datasäädöksessä on kyse kaikesta datasta”, Rastas sanoo.

”Ja koska olemme kaikki datan tuottajia ja käyttäjiä eri rooleissa, datasäädöksellä pyritään luomaan pelisääntöjä ja reiluutta.”

”Ajatusleikkinä voi ajatella, että kilpailu siirtyy tasolle, jossa hallitsija ei enää ole se, joka kerää tiedot, vaan se, joka osaa palvella asiakasta hyödyntämällä tietoa parhaiten ja reiluiten”, Taru Rastas sanoo.

Yritysten osalta kyse on myös siitä, miten dataa voidaan jakaa, Rastas lisää. Tällöin datasäädöksessä pyritään parantamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten oikeuksia.

”Selvitysten mukaan 50:tä prosenttia kerätystä datasta ei edes käytetä, mutta se voi olla todella hyödyllistä jollekin toiselle. Näin luodaan datalle hyötykäyttöä.”

Sitran reilun datatalouden teemajohtaja Kristo Lehtonen ennakoi, että komission datasäädös voi olla rohkeampi kuin on uskallettu toivoa.

”Voisi sanoa, että nyt on aika ainutlaatuinen mahdollisuus”, Lehtonen aloittaa.

”Kyse voi olla peräti systeemisestä muutoksesta, jossa datatalouden oikeudet ja velvollisuudet jaetaan tasaisemmin ja reilummin.”

Kun tähän asti muutamat datajätit ovat hamstranneet käyttäjiltä kerättyä dataa ja kontrolloineet sitä, nyt kontrollia palautetaan yksilöille ja yhteiskunnalle, Lehtonen selittää.

”Sitran mukaan nykyinen datatalous ei ole reilu. Osapuolten intressit on saatava tasapainoon, kun nyt digijättien intressit ovat ylikorostuneet.”

Esimerkiksi tietojen siirto pilvipalvelusta toiseen helpottuu datasäädöksen ansiosta, Kristo Lehtonen ennustaa.

Käytännön esimerkkejä itse kerrytetyn datan avoimuudesta voi löytyä esimerkiksi autokorjaamoista.

Nyt osa autojen keräämästä tiedosta on vain merkkikorjaamojen käytössä, mutta datasäädös voi madaltaa tätä rajaa, Lehtonen arvioi.

Taru Rastas arvelee, että kuluttajien pääsy omaan dataan voi lisätä myös ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä siitä, miten kunkin omia tietoja käytetään syötteenä erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja automatisoituun päätöksentekoon.

”Se tuo ilmi erilaisia keskinäisriippuvuuksia.”

Datan kontrollivallan siirtäminen yksilöille ja yhteiskunnalle voi ensinnäkin lisätä kilpailua, koska palveluja on helpompi siirtää ja kilpailuttaa.

Rastaan mukaan datasäädöksen pohjalla on vielä suurempi tavoite yhtenäisten pelisääntöjen luomisesta.

”Datasäännöksen suurin arvo on siinä, että se raivaa tietä reilummalle datataloudelle”, Kristo Lehtonen tiivistää.